Pourquoi Shadow & Bone Stunt Double In ‘Brownface’ est-il problématique

La nouvelle série de Netflix « Shadow And Bone » a récemment été publiée avec un grand succès auprès des fans.

Mais avec une grande acclamation vient une grande responsabilité – et parfois, lorsque vous êtes considéré comme ne respectant pas votre part de ce marché, cela signifie une controverse.

Comme la série de livres de Leigh Barduga sur laquelle la série est basée, la version de Netflix a été saluée pour sa diversité, ce dont le showrunner Eric Heisserer, l’auteur Bardugo et les acteurs de la série ont tous parlé avec une grande fête.

Mais une découverte récente a amené les fans à se demander si la diversité à l’écran est suffisante si la même norme ne s’applique pas également dans les coulisses.

Pourquoi les gens disent-ils qu’un doublé sur « Shadow And Bone » de Netflix est problématique?

Dans la dernière controverse qui a frappé la toute nouvelle série au moment où elle se déroule, les gens se posent des questions sur le choix des producteurs dans les cascades doubles.

Amita Suman joue Inej Ghafa, un personnage d’origine suli qui est décrit comme ayant la peau brune et les yeux marron foncé. Le Suman, né au Népal, joue non seulement le rôle, mais regarde le rôle tel qu’il a été écrit à l’origine.

Le doublé de Suman, cependant, est blanc et a été filmé en « brownface » – ce qui signifie qu’ils ont utilisé du maquillage pour faire paraître sa peau plus sombre et l’ont habillée d’un body marron pour correspondre au teint de Suman.

Pour un spectacle vantant la diversité, c’est un coup dur.

Pourquoi aller si loin alors qu’ils auraient simplement pu lancer un doublé Brown?

Certains se demandent si la décision a été prise car il n’y a pas beaucoup de doubles cascadeurs qui sont Brown.

Mais étant donné que Bollywood est l’une des plus grandes industries du monde et qu’elle est riche en action et en cascadeurs, il est difficile de croire que lancer quelqu’un serait difficile.

Dans r / Grishaverse de Reddit, un fan a écrit: « @ es.mie sur tiktok est une incroyable voltigeuse brune (donnez-lui un suivi !!) … Moi, en tant que personne sans connexion ni connaissance de casting, j’ai pu trouver quelqu’un de joli Imaginez maintenant combien il y a encore de voltigeurs sud-asiatiques qui pourraient être trouvés avec une expérience professionnelle. «

En fait, un rapide coup d’œil sur le compte TikTok mentionné ci-dessus a révélé une vidéo dans laquelle le TikToker a déclaré son enthousiasme pour la série:

« L’un des personnages principaux est une fille brune, son nom est Inej, et je pense qu’elle est la représentation que je demande depuis tout ce temps. Dans le spectacle … elle est formée au cirque et aux acrobaties qui si vous connais-moi, tu sais que je suis complètement folle parce que je fais de la soie aérienne et des arts du cirque, donc c’est, comme, une fille brune qui fait de l’aérien … c’est moi! «

Et en réponse à la mention sur Reddit, elle a ajouté:

« Hé !!! Je suis Esmie, le voltigeur marron dont tu as parlé, merci! J’ai vu des gens dire qu’il est difficile de trouver des cascadeurs doubles de la même stature en général, ce qui est peut-être vrai mais la plupart des filles brunes ont des antécédents en danse. De plus, les routines qu’Amita a exécutées ne sont pas incroyablement difficiles, toute personne ayant une formation en danse ou en gymnastique serait probablement en mesure de la reprendre avec un peu de pratique. «

Alors voilà Netflix. Appelez Esmie. #fixeditforyou

La controverse sur les cascades à double face brune n’est pas la première à affliger la série.

Malgré sa sortie récente, « Shadow and Bone » a déjà été embourbé dans une controverse qui a conduit à un débat parmi les fans en ligne.

Nina de taille moyenne vs Nina de taille plus

Nina Zenik est l’un des personnages les plus appréciés de la série de livres. Elle est ce qu’on appelle un Heartrender de Ravka qui a rejoint les Dregs (alias les Six of Crows).

Non seulement les fans l’aiment parce qu’elle est impertinente et confiante, mais aussi parce qu’elle est un modèle solide pour la communauté des grandes tailles.

L’auteur elle-même a expliqué à quel point Nina Zenik était «une belle grosse fille».

Pourtant, les fans n’ont pas tardé à remettre en question son casting, demandant si Danielle Galligan, l’actrice qui joue Nina, était assez grande pour jouer un personnage canoniquement de taille plus.

Un personnage féminin confiant, gras et qui n’est pas là pour être un acolyte ou la cible de la blague est rarement vu dans les livres et les films.

L’actrice elle-même s’est prononcée sur la question, déclarant à Evoke: «Nous vivons dans une société où l’expérience féminine, ainsi que la longueur, la largeur et la largeur de toutes les différentes femmes, ne sont pas encore pleinement représentées à l’écran. restreint dans ma carrière et ma vie, et quand j’ai vu Nina, j’ai pensé: ‘Oh mon Dieu, je ressens une certaine représentation.’ «

Le joueur à la peau claire Jasper a été décrit comme ayant la peau foncée dans les livres.

Une autre controverse est centrée sur le personnage de Jesper Fahey, un maître joueur de gunslinger décrit dans les livres comme aux membres dégingandés à la peau brun foncé.

Beaucoup de gens ont été bouleversés lorsque la série a incarné l’acteur à la peau claire Kit Young dans le rôle.

Comme la plupart d’entre nous, sachez que le colorisme à Hollywood est un problème majeur.

Il y a eu de nombreux exemples de personnages qui ont été décrits comme ayant la peau foncée dans les livres et qui sont ensuite lavés à la lumière sur un film.

Malgré tout cela, de nombreux fans pensent que le portrait de Jesper par Young est juste et que son incarnation du personnage montre pourquoi il a été choisi pour le rôle.

Course à Grisha

Dans le Grishaverse, différents pays s’inspirent de vraies cultures.

Ravka a une influence russe, Shu Han a une influence asiatique, Suli est inspiré par la culture sud-asiatique, Fjerda est basé sur la Scandinavie et Novyi Zem a été inspiré par les colonies américaines et l’Australie, avec quelques autres influences.

Pour cette raison, tout comme dans le monde réel d’aujourd’hui, les personnes de pays spécifiques ont un look spécifique.

Alina, le personnage principal, est décrite dans le livre comme étant pâle avec des cheveux bruns ternes, mais son appartenance ethnique n’est pas spécifiquement mentionnée. Tout ce que nous savons, c’est qu’elle est orpheline de Ravaka.

Dans la série, cependant, grâce à une décision de collaboration entre Bardugo et Heisserer, Alina a été nommée Shu.

De nombreux fans, en particulier ceux d’origine asiatique, ont des problèmes avec ce qu’ils considèrent comme des microagressions envers Alina tout au long de la série. Comme le racisme contre Alina ne fait pas partie du livre, ils se demandent pourquoi doit-il être à l’écran?

Jessie Mei Li, qui joue Alina dans la série, a partagé ses pensées avec The Beat.

«J’étais tellement ravie qu’ils aient pris cette décision, et oui, j’ai pu apporter mes propres expériences», a-t-elle déclaré. «Je pense, pour beaucoup de gens [who are] immigrés métis ou de première génération, vous passez une grande partie de votre vie à ne pas avoir l’impression d’être à votre place. »

Malgré toutes ces controverses, en tant que fan de la série de livres, c’est l’une des adaptations les plus proches que j’ai jamais vues.

Les acteurs font un travail formidable en incarnant les personnages, et beaucoup, comme moi, espèrent une deuxième saison.

Allez, Netflix. Faire mieux.

Isabel Barreiro est une écrivaine vivant à Miami, en Floride.