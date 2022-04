Pourquoi Sekiro : Shadows Die Twice est-il le meilleur jeu FromSoftware ?

Les jeux de À partir du logiciel ont été un succès ces dernières années, initiant de nombreux joueurs au style de jeu de soulslike, un genre de jeu vidéo créé par la saga de »Âmes sombres », qui a eu une augmentation incroyable de fans à travers le monde en raison de sa grande difficulté et de sa dynamique de raconter une histoire sans avoir besoin de cinématiques ou de guider le joueur.

Depuis son énorme succès, de nombreux développeurs de jeux vidéo ont essayé de copier ou de simuler les mécanismes des jeux FromSoftware, créant des jeux très difficiles avec un style de combat similaire à Souls, mais ils ne parviennent pas à capturer le même sentiment et la même satisfaction qu’ils donnent au moment de Abattez cet ennemi difficile dans certains »Dark Souls ».

Cependant, les jeux »Demon’s Souls », la trilogie »Dark Souls », »Bloodborne » et maintenant les plus récents »Anneau d’Elden », ils exécutent la formule établie de FromSoftware, qui bien que ce ne soit pas mal, la plupart de ces jeux sont assez similaires avec quelques changements incorporés tels que des améliorations dans la mobilité ou la fluidité de leurs personnages.

Bien que beaucoup considèrent » Elden Ring » comme la version améliorée de tous les » Dark Souls » pour combiner sa formule établie avec un vaste monde ouvert, il partage les mêmes mécanismes, paramètres et apparences que les autres jeux de la saga, le rendant répétitif. Parmi tout ce monde de jeux similaires à »Dark Souls », FromSoftware a un jeu qui suit cette formule mais qui ressemble à une expérience totalement différente : »Sekiro : les ombres meurent deux fois ».

Vous pourriez également être intéressé par : Quelle est la console la plus vendue au monde en 2022 et combien coûte-t-elle ?







Dans la plupart des jeux FromSoftware, le combat est presque identique. Les joueurs affrontent un adversaire où ils doivent attendre leur attaque pour esquiver ou essayer de bloquer une attaque de leur bouclier. Une fois que l’ennemi a terminé son attaque, le joueur aura le temps de faire la sienne, pouvant ainsi l’achever.

Dans »Sekiro », cette mécanique est complètement différente, bien qu’il y ait toujours une barre de vie similaire aux autres jeux Souls, »Sekiro » a un compteur de posture qui joue un rôle très important dans chaque confrontation. Le joueur pourra renvoyer toutes les attaques provenant d’autres ennemis, au lieu de simplement bloquer.

Au fur et à mesure que d’autres attaques sont renvoyées à l’ennemi, cela remplira son indicateur de position. Une fois entièrement rempli, le joueur pourra effectuer un coup fatal, qui épuise instantanément la barre de vie entière de l’ennemi.

Ce style de combat nécessite beaucoup plus d’habileté de la part des joueurs, ce qui les oblige à être plus agressifs et actifs que dans tous les autres jeux FromSoftware. Combattre dans » Sekiro » ressemble vraiment à un échange d’attaques entre deux guerriers qualifiés cherchant à sauver leur vie de n’importe quoi.

Cela pourrait également vous intéresser : la capture d’écran de Red Dead Redemption II remporte le prix de la meilleure photographie virtuelle

Un autre point en faveur de »Sekiro : Shadows Die Twice » est son esthétique. Alors que les jeux Souls Saga et »Elden Ring » se déroulent tous dans des mondes médiévaux fantastiques d’inspiration européenne remplis de châteaux en ruine et de chevaliers lourdement blindés, »Sekiro » adopte une approche radicalement différente, s’éloignant des inspirations européennes des d’autres jeux à un monde basé sur la culture japonaise.

L’architecture du jeu, les personnages, les ennemis et l’histoire mènent à un environnement totalement différent de tout autre jeu FromSoftware, faisant du monde de » Sekiro » une bouffée d’air frais, ce qui serait bien que le développeur essaie avec une autre variété de cultures ou de mythologies.

Se déplacer dans « Sekiro » est également différent des autres jeux de la société, car bien que dans « Elden Ring » les joueurs puissent déjà sauter sur de courtes distances et se transporter sur une monture, dans « Sekiro », les joueurs reçoivent un crochet avec lequel ils peuvent atteindre des hauteurs élevées comme les montagnes et se déplacer sur les toits des bâtiments.

Enfin, dans ce titre, vous n’obtenez pas de nouvelles armes et armures meilleures comme dans les autres jeux, mais le joueur devra plutôt collecter des améliorations pour son bras prothétique, ce qui transformera son personnage en une arme plus puissante au fur et à mesure de sa progression. l’histoire. » Sekiro » est certainement la preuve que FromSoftware peut explorer au-delà de la formule Souls et essayer de nouvelles choses tout en créant des jeux stimulants et intéressants.