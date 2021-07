Pourquoi Sean Hannity est-il en faveur des vaccins ? 5 théories pour lesquelles l’animateur de Fox News a changé sa position

Fox News semble changer sa position sur les vaccinations alors que Sean Hannity a exhorté les téléspectateurs à : « Veuillez prendre COVID au sérieux. »

Plus d’un an après le début des restrictions pandémiques, des mandats de masque et des discussions sur l’efficacité des vaccins, l’hôte controversé peut hésiter sur son approche des vaccins.

Bien qu’il ait conseillé aux téléspectateurs de prendre leurs propres décisions avec l’aide de conseillers médicaux, Hannity a déclaré : « Il est tout à fait logique que de nombreux Américains se fassent vacciner. Je crois en la science, je crois en la science de la vaccination. »

Cela vient après que Hannity ait précédemment qualifié la pandémie de canular. Hannity rejoint les hôtes de Fox Steve Doocy et Bill Hemmer qui ont tous deux parlé positivement des vaccins.

Fox a été largement critiqué pour avoir mis en doute la gravité de la pandémie et l’efficacité des vaccins – alors qu’est-ce qui a poussé Hannity à se prononcer en faveur des vaccins ?

Voici 5 théories expliquant pourquoi Sean Hannity fait la promotion des vaccins.

1. Fox a-t-il peur d’être poursuivi pour ses segments anti-vax ?

Le point de vue de Hannity sur les vaccins intervient au milieu des alarmistes incessants de Tucker Carlson à propos du jab.

Comme plusieurs publications ont critiqué la rhétorique anti-vax de Carlson et Fox et leur désobéissance directe aux conseils de santé publique, certains ont émis l’hypothèse que le réseau pourrait craindre d’éventuels recours collectifs.

Le virus et ses variantes continuent de faire des victimes américaines, laissant le réseau quelque peu vulnérable s’ils continuent à diffuser de dangereuses informations erronées à leurs téléspectateurs.

2. Les notes de Fox sont en baisse.

Bien que Fox n’ait pas hésité à se moquer des autres réseaux pour leur perte d’audience, la chaîne a subi d’importantes baisses d’audience au cours de la dernière année.

Les chiffres de janvier 2021 montrent une baisse de 20% par rapport aux notes de l’année précédente. Mai a connu une baisse de 37% par rapport aux chiffres de 2020.

C’est peut-être à cause de la position controversée de Fox sur les vaccins, poussant le réseau à changer sa position.

Bien que, aussi grossier que cela puisse paraître, la perte de vies à COVID a entraîné une perte d’audience pour tous les réseaux et – avec de nouveaux rapports suggérant que les décès de COVID sont dus à des personnes non vaccinées – les médias de droite peuvent avoir besoin de pousser les téléspectateurs à se faire tirer dessus si ils veulent conserver les cotes.

3. Fox aurait encouragé les employés à se faire vacciner.

Les mots d’Hannity pourraient provenir directement de la bouche de son employeur, car des rapports affirment que Fox a mis en place sa propre version de passeports vaccinaux parmi ses employés.

Le réseau aurait envoyé un e-mail fournissant aux employés des détails sur la façon de déclarer eux-mêmes leur statut vaccinal.

Ceux qui ont été vaccinés peuvent, semble-t-il, contourner les examens de santé, bien qu’il ne soit pas clair si Fox prévoit d’exiger des vaccins à l’avenir.

Est-il possible que Hannity et Fox mettent enfin fin à leur approche hypocrite du coronavirus ?

4. Hannity s’inquiète-t-elle de l’impact du COVID sur le marché boursier ?

Les craintes de Hannity concernant les téléspectateurs non vaccinés pourraient être purement économiques. Dans les premiers mois de la pandémie, le marché boursier a pris un sacré coup.

Cette semaine, au milieu des craintes croissantes concernant la variante répandue du Delta, le marché a encore plongé. La propagation du virus peut présenter un risque économique pour Hannity et Fox.

5. Hannity devient-elle enfin une citoyenne responsable ?

Mis à part les théories, il est également possible que Hannity ait simplement développé une conscience au cours des deux derniers mois.

La pandémie a fait près de 609 000 morts aux États-Unis, et bien que les commentaires de Hannity soient peut-être trop peu trop tard, nous ne pouvons qu’espérer que certains de ses téléspectateurs feront le point sur ses propos.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.