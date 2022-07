Pourquoi se servir d’un écran interactif en salle de classe ?

Après les tableaux noirs à craie et les tableaux blancs à feutre, ce sont les écrans interactifs qui dominent les salles de classe. Que ce soit en primaire ou au lycée, les établissements mettent en place cet outil pour faciliter l’apprentissage des élèves. Mais en quoi sont-ils bénéfiques à l’apprentissage et qu’elles sont leurs avantages ? C’est ce que nous verrons dans cet article.

Qu’est-ce qu’un écran interactif ?

Dans un premier temps, il est déjà défini par son nom. C’est un écran qui a comme qui a comme avantage d’être interactif. Il est en conséquence réactif aux mouvements de vos doigts ou de votre stylet si vous en possédez un. Cet écran possède donc la même technologie qu’une tablette tactile ou qu’un portable. Vous pouvez ainsi réaliser une multitude d’actions avec ce dernier.

L’ajout d’options professionnelles

Comme tout objet technologique, lors de son achat, vous pourrez y ajouter des options si vous désirez l’utiliser dans une optique plus professionnelle. Au choix, vous pourrez donc vous munir d’accessoires complémentaires qui peuvent être très utiles à son utilisation. Vous pourrez, par exemple, utiliser un support pour écran. Ce dernier vous permettra de déplacer l’écran n’importe où dans la salle de classe et faire en sorte qu’il ne soit pas fixe.

La différence entre un écran et un tableau interactif

On entend souvent parler d’écran interactif ou encore de tableau interactif, mais qu’est-ce qui les différencie ? Pour un grand nombre de personnes, le tableau interactif et l’écran interactif ont exactement la même utilité. Le tableau interactif, aussi appelé TBI ou TNI, est un écran blanc tactile qui fonctionne à l’aide d’un ordinateur et d’un projecteur. Vous pourrez l’utiliser à l’aide de vos doigts, mais son utilisation sera plus simple avec un stylet. Lors de son achat, on vous propose généralement un stylet connecté.

Pour conclure, on peut dire que ces deux outils ont exactement les mêmes fonctionnalités et sont donc les mêmes.

Un outil devenu indispensable dans les salles de classe

Comme dit précédemment, de nos jours, les écrans interactifs envahissent les salles de classe. Les établissements privilégient nettement ces derniers aux tableaux blancs classiques accompagnés d’un vidéoprojecteur interactif.

Ce dernier est selon nous l’outil parfait pour vos enfants. En effet, il est à la fois pédagogique et il stimule vos enfants. Lorsque qu’ils arrivent en école primaire, ils commencent à apprendre des notions, mais c’est aussi le moment où ils commencent à être déconcentrés. Avec l’utilisation d’écrans interactifs, ces derniers seront captivés par ce nouvel instrument de travail et seront d’autant plus concentrés.

Il donnera également envie à vos enfants de participer. Si le professeur propose à un élève d’aller au tableau pour résoudre un problème ou écrire une réponse, ce dernier voudra forcément utiliser l’écran, car il trouvera cela drôle.

Grâce à sa technologie très avancée, vous pourrez à la fois :

Utiliser des logiciels interactifs

Naviguer sur internet

Visionner des vidéos

Enregistrer des contenus

Dessiner et écrire

Doté de système Android, vous pourrez utiliser toutes les applications de votre choix. Son utilisation est sans égal !

Où peut-on se procurer ce type d’outil ?

Il existe une multitude de site internet sur lesquels vous retrouverez ce genre d’objet. En revanche, si vous cherchez des produits d’une qualité supérieure, le site Speechi vous propose une multitude de produits adaptés à vos besoins.

Entre tableaux interactifs et écran interactif, vous ne serrez plus où donner de la tête. Vous cherchez des produits pour habiller votre établissement scolaire ? Ces derniers sont adaptables aux écoles maternelles, primaires, collèges et lycées. Ils sont également très utiles pour une utilisation professionnelle. Lorsque vous voulez réaliser une présentation, lors d’une réunion…

Ce dernier vous propose des écrans de plusieurs marques, capacités et dimensions. En effet, grâce à leurs écrans de résolution minimum HD ou 4K, vous pourrez travailler sur un écran de qualité supérieure avec un rendu très réaliste.

Grâce à cet article, vous savez maintenant tout ce que vous devez savoir sur les écrans interactifs. Leur utilisation peut être très utile dans les entreprises, mais de nos jours, elles sont de plus en plus présentes dans les établissements scolaires. Alors n’hésitez plus et optez pour l’écran ou le tableau interactif pour un apprentissage dans les meilleures conditions. Profitez et découvrez les outils de qualité ultra haute définition chez Speechi.