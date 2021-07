Pourquoi Santiago Suárez, acteur de Beto Ganoza dans « Retour au quartier », n’apparaît plus dans la série télévisée

Chaque nuit, « Retour dans le quartier« Garde le public accroché en suivant l’histoire de tous les personnages qui participent à la série télévisée péruvienne à succès. Même si, tout au long des quatre saisons, certains acteurs ont fait une brève participation pour donner une touche particulière à l’intrigue, les téléspectateurs ne sont pas surpris lorsque l’un d’eux cesse d’apparaître sur nos écrans.

C’est tout le contraire qui se produit lorsqu’un des personnages que nous avons l’habitude de voir disparaît ou commence à participer à des lieux qui ne sont pas des studios d’enregistrement. Cela s’est produit avec l’acteur Santiago Suárez, qui joue Beto Ganoza.

Et est-ce que depuis quelques semaines, nous avons vu le fils adoptif de Malena et Edmundo participer à la série par le biais d’appels vidéo, cela a suffi pour que le public se demande la raison de son absence. Se pourrait-il qu’il ne fasse plus partie du casting ? Avez-vous d’autres projets ? Si vous ne connaissez toujours pas la véritable raison de son absence, nous vous le dirons ci-dessous.

Le fils adoptif des Ganoza est un garçon intelligent et travailleur. (Photo: Amérique TV)

POURQUOI SANTIAGO SUÁREZ / BETO GANOZA SONT-ILS HORS DVAB ?

Santiago Suárez a expliqué pourquoi son personnage Beto Ganoza avait cessé d’apparaître dans le quartier de San José. À travers ses histoires Instagram, l’acteur a souligné que son absence est due à des problèmes de santé.

En raison de ne pas se sentir bien, la production a choisi qu’il enregistre de chez lui, c’est pourquoi ses apparitions dans la série se font au travers d’appels ou de vidéos. De cette façon, il interagit avec ses parents, ses frères et sœurs et ses amis du quartier.

Dans une autre histoire sur le même réseau social, Santiago est aperçu avec sa petite amie Raysa Ortiz, Estela Bravo dans « Retour au quartier », à la sortie d’une clinique. « Dans tout ce processus, mieux accompagné, impossible », a écrit. De plus, ils ont assuré que tout se passe bien.

Ainsi, l’acteur a clairement fait savoir qu’il continue d’appartenir au casting et a calmé ses followers, inquiets de son absence.

L’acteur avec sa petite amie sortant d’une clinique. (Photo : Santiago Suárez / Instagram)

C’EST QUAND LA DERNIÈRE FOIS BETO A ÉTÉ VU DANS « RETOUR AU QUARTIER » ?

L’une des dernières apparitions de Beto Ganoza a eu lieu au domicile de sa mère biologique, Fanny Chuquisengo, lorsqu’il parlait d’Estela, qu’il avait perdue en retournant chez Betty Lerner pour conserver son poste de directrice générale.. Et bien qu’il ait déjà démissionné pour lui montrer qu’il était amoureux de son « chihuahua enragé », elle a décidé de rester avec Fideito, ce qui l’a laissé dévasté. Après ça, il décide de partir en voyage en province après avoir obtenu un emploi.

Parce que la femme de Coco a mal de voir son arrogance souffrir, elle demande à Pancho de lui présenter un ami pour son fils, c’est ainsi qu’il apparaît dans leur vie Shantal, à qui il la présente par appel vidéo. A partir de ce moment il y a une alchimie entre eux, à tel point qu’ils relancent la marque de chaussures Malena, mais désormais sous le nom de « Maligna ».

L’acteur enregistre depuis son domicile. (Photo: Amérique TV)

Par le biais d’appels vidéo, Beto convainc et guide ses parents et sa famille sur la manière dont ils doivent exécuter la stratégie pour que la proposition fonctionne.

C’est ainsi que nous voyons ces derniers temps Alberto Ganoza, l’un des hommes vaniteux de Malena et Eddy. Bien que sa présence soit étrange dans le quartier de San José, il doit actuellement résoudre des problèmes de main-d’œuvre loin de la capitale.