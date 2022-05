Pourquoi Samurai Jack était meilleur sur la natation pour adultes que sur Cartoon Network

natation adulte

Les 5 saisons de la série animée créée par Genndy Tartakovsky sont disponibles sur HBO Max avec d’autres contenus de la société de production Adult Swim.

©IMDBLa série a eu 5 saisons.

Après avoir fait Laboratoire de Dexter, Genndy Tartakovsky tourné pour faire une histoire un peu plus adulte, cric de samouraï, centré sur un samouraï condamné à la perdition après avoir été expulsé de chez lui, dans lequel il tentait de revenir à chaque épisode. La production a été faite à l’origine pour Cartoon Networkqui a fait ses débuts en 2001 avec des critiques plus que positives qui lui ont donné vie pendant plusieurs tranches.

Heures supplémentaires, cric de samouraï a commencé à perdre de l’importance à huis clos Cartoon Network et ce n’est que lorsqu’il est apparu natation adulte qui a réussi à récupérer et à gagner. Comme on le sait, le producteur derrière des fictions comme Poulet Robot et la nouvelle série Blade Runner, Blade Runner Lotus Noira de la place pour des séries beaucoup plus adultes dans lesquelles il existe d’autres types de règles plus permissives lors de la création.

En dialogue avec Regarde qui j’ai trouvéDirecteur de cric de samouraï, Rob Renzettia reconnu que le passage de Cartoon Network un natation adulte a été plus qu’utile pour la série de Tartakovsky. En ce sens, il a parlé de plus grandes libertés et de la possibilité de pouvoir être un peu plus sanglant dans l’exposition des combats, bien qu’il ait dit que ce dernier n’avait pas nécessairement à voir avec l’essence ou l’esprit qui définissait la série animée. .

Pour Renzettiil y avait un facteur clé dans l’étape de Cartoon Network un natation adulte qui s’élève au-dessus de tout. Grâce au nouveau signal, cric de samouraï avait la chance d’avoir une fin. «Des arcs d’histoire plus longs, une narration lourde… C’était totalement déconseillé auparavant. Ils ne nous ont pas permis de raconter de belles histoires, ils ne nous ont pas permis de vraiment changer les personnages. Tout devait être réinitialisé au début de chaque dessin animé. »a assuré l’animateur. Puis, il a déclaré : « Maintenant, les studios recherchent un grand arc, ils veulent que leur série animée ait une plus grande histoire ».

+ Le dessin animé qui donne raison à Renzetti

Il est clair que l’animation ne doit pas toujours être considérée comme un simple produit pour enfants et c’est un préjugé qui fait souvent passer à côté de belles histoires. Bob l’éponge est plein de blagues cachées pour adultes et Pixar il a fait école en racontant des histoires avec un sens bien plus profond que ce que l’on voit dans une analyse superficielle. Mais s’il y a une caricature qui est tout à fait d’accord avec Renzetti c’est cavalier bojack. Produit par Netflix et avec 6 saisons, c’est l’un des rares dont les épisodes ne sont pas autonomes et qui ne permettent de mieux comprendre son protagoniste qu’une fois les six saisons complètes vues.

