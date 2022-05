Pourquoi Samsung voudrait-il sortir un modèle « PRO » de la Galaxy Watch 5 ?

Partager

Depuis la Corée du Sud, plus de détails sur la Galaxy Watch 5 sont déjà attendus, ce qui modifierait légèrement leur stratégie pour accueillir un modèle « Pro » ou « Ultra » qui élève le niveau et convient au « naming » des smartphones.

Nous avons dit tout à l’heure que le grand sujet des smartwatches C’est précisément qu’ils n’incluaient pas le capteur de santé le plus basique qui existe, mais Samsung et sa Galaxy Watch 5 étaient déjà en cours d’exécution pour inclure le premier thermomètre corporel basé sur la technologie infrarouge qui est intégré à une montre intelligente, alors passons en revue maintenant toutes les fuites sur la nouvelle génération de Galaxy Watch qui cuisine en Corée du Sud.

En suivant la piste des potes néerlandais du GalaxyClub, il semble que Samsung veut changer cette année encore la stratégie de ses smartwatchesqui pariera évidemment à nouveau sur Wear OS avec le déjà connu skin One UI, mais en 2022 ils arriveront non seulement en deux saveurs, la classique et la plus sportive, mais aussi dans un nouvelle finition ‘Ultra’ Soit ‘Pro’ que je chercherais à élever le niveau de l’appareil quel qu’en soit le coût.

L’information ne sort pas de nulle part, et c’est que des sources proches de Samsung ont affirmé que Les bureaux de Suwon fonctionnent avec trois codes modèles que les dénominations internes auraient en termes de développement de ‘Cœurs’, ‘Coeur-L’ Oui ‘Coeur-Pro’Quoi ce serait cette version supérieure inédite jusqu’à maintenant.

Samsung travaille sur sa Galaxy Watch 5 et il semble qu’elle pourra intégrer un thermomètre corporel, bien que dans les dernières fuites, ils nous parlent d’un modèle « Pro » ou « Ultra » inconnu et cela pourrait nous promettre beaucoup plus.

Samsung inclura (enfin) dans sa Galaxy Watch 5 le capteur de santé qui ne pouvait pas manquer

Il convient de rappeler ici que La Galaxy Watch4 peut être achetée en quatre versions maximum, bien qu’en réalité il n’y ait que deux modèles dont le « normal » et le « Classic » qui sont disponibles en deux tailles chacun. L’astuce est que ils ne diffèrent que par leurs finitions extérieuresalors pour toutes les horloges la plate-forme matérielle est exactement identique sauf pour la taille de l’écran et la batterie.

Donc cette filtration pourrait également indiquer que nous parlons toujours de deux modèles de la Galaxy Watch 5même si la nouvelle stratégie nous conduirait à ce que l’un des modèles soit disponible en versions « S » et « L » selon les tailles, départ pour le modèle ‘Pro’ une seule box plus grande, avec plus de batterie et toutes les fonctionnalités de la nouvelle génération.

Quoi qu’il en soit, ce qui est clair, c’est que la appellation ça changerait pour s’adapter un peu plus à ce que l’on sait des smartphoneset la « base » Galaxy Watch 5 devrait être accompagnée oui ou oui par une Galaxy Watch 5 Pro ou Galaxy Watch 5 Ultra avoir abandonné les noms de famille ‘actif’ des modèles plus sportifs des années précédentes.

Samsung finira très probablement par sortir deux modèles, la base moins chère dans différentes tailles et un modèle « Ultra » complet qui est plus grand et a une plus grande batterie.

Nous ne savons pas quelles différences matérielles il y aura, ni dans la conception ou les matériauxmais vu les ventes de la Galaxy Watch4, il faut s’attendre à ce que Samsung mise sur les finitions de l’actuelle Galaxy Watch4, plus légère et plus confortable, pour la base de la cinquième génération, laissant la finition classique pour une version Ultra cela ne réparerait pas tant dans les tailles mais plutôt dans l’autonomie et la fonctionnalité.

En fait, c’est peut-être ce modèle plus grand et plus efficace qui ose intégrer ce thermomètre infrarouge pour compléter aux capteurs cardiaques, d’oxygène sanguin, de pression artérielle et d’ECG, complétant ainsi que la composition corporelle et la détection des chutes au meilleur appareil de santé disponible sur le marché.

Il faudra attendre quelques semaines pour rencontrer la Galaxy Watch 5, qui ils arriveront sûrement en août prochain avec les pliables Galaxy Z 2022alors nous continuerons sûrement à lire et à écrire à leur sujet… Restez à l’écoute si vous souhaitez mettre à jour vos montres connectées !

La Samsung Galaxy Watch 4 et les modèles ultérieurs recevront des mises à jour pendant 4 ans

