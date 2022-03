Pourquoi Samsung a changé le nom de ses téléphones pliables dans certains pays

in

Les téléphones pliables Samsung ne sont plus des Galaxy Z dans certains pays : la marque a décidé de changer de nom à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Depuis aujourd’hui, Les Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold de Samsung ne s’appellent plus ainsi Dans certains pays. La marque a décidé supprimer la lettre « Z » du nom de sa famille de dispositifs de pliage sur les marchés lituanien, letton et estonien.

La raison de cette décision est liée à la guerre ukrainienne. Et c’est que, depuis le début de l’invasion par la Russie, la lettre Z est devenue le symbole utilisé pour montrer son soutien au gouvernement russe.

Samsung supprime la lettre Z de sa famille de téléphones pliables dans certains pays

Le changement a été découvert par plusieurs utilisateurs de Twitter. En examinant le site Web de Samsung dans les pays susmentionnés, nous verrons comment la lettre Z a été supprimée du nom des appareils.

En Lituanie, en Lettonie et en Estonie, Samsung a retiré la marque Z de ses pliables pic.twitter.com/0zbHYeMYyD – Antoine (@TheGalox_) 29 mars 2022

Pour l’instant, la marque continue d’utiliser le nom original des téléphones sur son site Web destiné au marché ukrainien, et il en va de même pour le site Web russe. On ne sait pas si l’entreprise finira par retirer la lettre Z de ses terminaux dans ces pays, ainsi que dans le reste des régions d’Europe de l’Est, où la lettre est devenue un symbole controversé.

Quoi qu’il en soit, Samsung n’est pas la première marque à sortir du « Z » pour être lié à l’invasion russe de l’Ukraine. D’autres comme l’assureur Zurich a fait la même chose aussi

