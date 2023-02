Pourquoi Sam est sourd dans la série « The Last of Us »

Les personnes familières avec le jeux vidéo de chien méchant Ils auront remarqué que le épisode 5 de « The Last of Us » eu quelques changements. Outre le fait que Pittsburgh a été remplacé par Kansas City comme décor, la série HBO Max présentait également Sam comme un personnage sourd et plus jeune que l’original.

Le vendredi 10 février, le chapitre intitulé « Endurer et survivre »qui tire son nom de la ligne de la bande dessinée qu’Ellie et Sam ont lue dans la pépinière souterraine.

Cette semaine a été pleine de moments très intenses du fait des différentes scènes d’action que les protagonistes ont dû traverser, mais aussi du fait de la fin tragique de frères henry et sam.

Dans les jeux vidéo originaux, l’adolescent est presque le même âge qu’Ellie et n’a pas la même déficience auditive que la série. Cependant, les créateurs de la série, Craig Mazin et Neil Druckman Ils ont décidé qu’il était important de faire ce changement, et nous expliquerons pourquoi ci-dessous.

Avant de continuer, regardez ici bande-annonce de l’épisode 5 de « The Last of Us ».

POURQUOI SAM EST-IL SOURD DANS LA SÉRIE « THE LAST OF US » ?

Récemment, les créateurs de la série ont évoqué la raison du changement de personnage de Sam, interprété par le jeune acteur Keivonn Montreal Woodard. Tous ça C’était l’idée de Craig Mazin, car il voulait changer la dynamique entre Henry et Samdonc ce n’est pas trop similaire à celui de Joel et Ellie.

« Tout a commencé par un petit souci que j’avais. Il y avait un mode de communication entre Joel et Ellie qui Je ne voulais pas que ça se répète entre Henry et Sam», a expliqué Craig Mazin dans le podcast officiel de la série. « Dans le jeu, vous ne passez jamais de temps seul avec Henry et Sam. Mais s’ils sont seuls, et que nous savions que nous voulions le faire, comment ces arguments sonnent-ils ? Et ils pourraient très facilement tomber dans le piège de la figure paternelle désespérée et de la figure enfantine inquiète et curieuse. Nous voulions changer ce mode de communication”.

Mais pourquoi spécifiquement faire le changement pour une personne sourde ? Selon le showrunner, le facteur qui l’idée était plantée dans sa tête pour avoir regardé la série télévisée de Sundance, « This Close », dans laquelle les protagonistes sont des sourds.

« Il s’agit de deux meilleurs amis qui naviguent dans le monde et de ce que c’est quand ils essaient tous les deux de trouver l’amour dans leur propre vie, mais aussi comment ils y naviguent en tant que personnes sourdes. Quand ils ont affaire à d’autres personnes qui ne sont pas sourdes», a-t-il ajouté et cela se voyait clairement dans les interactions que le personnage de Sam avait.

Dans l’épisode 5 de « The Last of Us », Sam a utilisé son tableau blanc pour communiquer avec des personnes qui ne connaissaient pas la langue des signes (Photo : HBO)

De plus, le fait que Sam soit sourd le rendait beaucoup plus dépendant d’Henry, ce qui mettait plus de pression sur le frère aîné pour le protéger. Lorsque j’ai évoqué cette alternative à Neil Druckmann, qui était également à l’origine de la création du jeu vidéo original, il a eu une réaction très amusante.

« J’ai dit ‘et si Sam est sourd ? Cela donne automatiquement un sentiment d’intimité à ces scènes, car elles sont silencieuses. Ellie parle beaucoup et c’est intéressant de voir ce que ce serait s’il était un peu plus calme et mettait Sam et Henry dans cette bulle qui devait s’agrandir pour inclure Joel et Ellie. Et Neil m’a dit ‘va te faire foutre’« , a-t-il avoué, puis ils ont tous les deux éclaté de rire. Eh bien, le commentaire du showrunner a continué avec « j’aurais aimé y penser”.

POURQUOI SAM EST-IL PLUS JEUNE DANS LA SÉRIE QUE DANS LES JEUX VIDÉO « THE LAST OF US » ?

De même, le fait que Sam ait été plus jeune que son âge dans les jeux vidéo n’est pas non plus une coïncidence (rien n’est fortuit dans un scénario écrit par Craig Mazin). L’idée de rajeunir le personnage était pour que la dynamique d’héroïsme qu’avaient Ellie et Joel s’est un peu répétée.

« Nous avons également parlé de rajeunir Sam parce que nous aimions l’idée qu’Ellie ait quelqu’un pour l’admirer, de la même manière qu’elle admirait Joel.« , il ajouta.