Pourquoi Rupert Grint a acquis une mauvaise réputation parmi l’équipe de tournage de Harry Potter

Il y a dix-neuf ans, le 16 novembre 2002, nous avons été initiés au monde magique des sorciers Harry Potter avec le premier film, Harry Potter et la pierre philosophale. Cela a fait des Potterhead instantanés des téléspectateurs, qu’ils lisent ou non les livres. Et le 16 novembre, le casting s’est réuni pour célébrer le 19e anniversaire du premier film, avec Rupert Grint dévoilant sa « mauvaise réputation » sur les plateaux du film qui exigeait même que lui et Daniel Radcliffe tournent leurs scènes séparément.

La réunion a été organisée par l’acteur Tom Felton, qui a joué l’antagoniste de Harry Potter de Daniel Radcliffe à l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard. En dehors de Tom Felton et Rupert Grint, la réunion virtuelle a également vu Daniel Radcliffe, Evanna Lynch, Mark Williams, James et Oliver Phelps, Jason Isaacs, Bonnie Wright et Alfred Enoch assister.

Bien que tous les Hogwardians n’étaient pas là, avec l’absence flagrante d’Hermione Granger d’Emma Watson, la plus évidente, c’était un régal pour les fans de la série de films de voir les acteurs se réunir. Et le meilleur était Rupert Grint partageant pourquoi il avait obtenu une mauvaise réputation et le nom « Go Again Grint » pendant le tournage des films, ce qui l’a vu jouer le meilleur ami de Harry, Ron Weasley.

Se remémorant l’époque où ils étaient enfants et sur le plateau, Grint a rappelé à quel point il avait tendance à éclater de rire pendant les scènes les plus gênantes, y compris la triste disparition d’Albus Dumbledore dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, et il a donc dû passer par d’innombrables prises pour réussir un tir parfait.

«Je me souviens que sur Potter, ce seraient toujours les scènes les plus inappropriées, comme les funérailles de Dumbledore étaient particulièrement mauvaises. Pour une raison quelconque, j’ai trouvé cela absolument hilarant. Et oui, une fois que vous commencez à rire, il est très difficile d’arrêter. particulièrement mauvaise réputation, ils m’appelaient Go Again Grint parce que je ne pourrais jamais rien faire sans le faire 20 fois. «

Le premier film a vu Harry arriver à la gare de King’s Cross pour monter à bord du Poudlard Express et c’est ici qu’il rencontre la famille Weasley pour la première fois. Grint a poursuivi en partageant que même l’une des toutes premières scènes que lui et Radcliffe avaient eues, leur première rencontre dans l’un des wagons du train, avait été tournée séparément car la scène exigeait qu’ils établissent un contact visuel et qu’ils ne pouvaient pas le faire. sans éclater de rire.

Imaginer que tout cela s’est passé il y a 19 ans nous donne les flous les plus chaleureux et une dose de nostalgie. Et si l’on en croit Daniel Radcliffe, on peut s’attendre à ce que les acteurs se réunissent davantage à l’avenir et s’unissent pour Harry Potter les fans comme l’année prochaine verront la franchise fêter son 20e anniversaire.

« Mes premières pensées sont que ce n’est qu’un simple aperçu de la nostalgie dans laquelle nous serons plongés l’année prochaine quand elle frappera 20 ans après la sortie du premier film. J’ai l’impression que nous allons faire beaucoup de souvenirs probablement dans divers se forme l’année prochaine. Il semble insensé que tant de temps se soit écoulé. Il semble impossible que tout ce temps soit passé. «

Et au cas où vous auriez manqué l’événement de réunion virtuelle en direct, un vrai Potterhead l’a enregistré et l’a posté. Vous pouvez consulter la réunion de plus d’une heure sur Youtube.

Sujets: Harry Potter