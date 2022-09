Pourquoi Robert Downey Jr. a aidé Armie Hammer

célébrités

Robert Downey Jr a toujours été un grand bienfaiteur d’Armie Hammer et maintenant il l’a fait à nouveau. Savoir pourquoi.

© GettyRobert Downey Jr a encore aidé Armie Hammer

Avec son rôle principal dans Merveille, Robert Downey Jr Non seulement il s’est catapulté à la renommée internationale, mais il a également conquis le cœur de milliers de fans de MCU. L’acteur a fait un tel travail que son succès était imparable au point qu’il est aujourd’hui l’un des plus aimés de l’industrie cinématographique. En fait, c’est pourquoi chaque fois qu’il a un nouveau projet à l’horizon, les fans l’attendent avec une grande anxiété et le célèbrent.

De plus, beaucoup d’entre eux veulent voir Robert Downey Jr vêtu du costume d’Iron Man malgré le fait que tout indique que cela n’arrivera pas. Cependant, au-delà de sa carrière, ledit artiste est également connu pour son grand cœur. À plus d’une occasion, l’acteur s’est impliqué dans des causes sociales, faisant campagne avec son activisme et promouvant des événements auxquels il participe moyennant un don.

A tel point que les dernières nouvelles de Robert Downey Jr ils n’ont pas surpris. En effet, l’artiste s’est désormais engagé dans une nouvelle collaboration solidaire, mais cette fois avec son ami Armie Marteau. Comme il s’est avéré ces dernières heures, l’acteur, accusé de cannibalisme, de sadomasochisme, de violences physiques, de dépravation, d’abus psychologiques et sexuels, est en train de recouvrer sa santé mentale.

Apparemment, d’après ce que beaucoup de ses proches ont déclaré, il est également exempt d’alcool et tente donc de récupérer sa carrière d’acteur. Et d’après ce qu’ils disent, Hammer est en pleine convalescence dans l’un des manoirs de luxe de Downey Jr. D’après ce qui s’est passé, Armie séjournerait, pour cette saison, dans la maison de Los Angeles du producteur qui l’a aidé plus d’une fois.

La grande preuve en est que l’an dernier c’est Robert qui a payé la rééducation d’Armie, qui serait déjà sur le point de se rétablir complètement. En fait, c’est pourquoi il chercherait à reprendre sa carrière. Bien qu’avant de le faire, son intention serait de faire disparaître les plaintes, qui font toujours l’objet d’une enquête.

