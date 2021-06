Pourquoi Robert De Niro a écopé de Big avant que Tom Hanks ne soit même envisagé

Dans une récente interview avec Jimmy Fallon sur Le spectacle de ce soir, Robert De Niro a révélé deux détails choquants sur ses choix de carrière, qui, s’ils étaient allés dans cette direction, auraient apporté un changement significatif dans sa filmographie et sa progression de carrière. Tout en confirmant qu’il a d’abord auditionné pour Sonny Corleone avant d’être choisi comme jeune Vito Corleone dans Le Parrain : Partie II; il a également révélé qu’il était le premier choix pour jouer Josh dans la comédie à succès de 1988 Gros, un rôle qui est finalement allé à Tom Hanks.

Les révélations faisaient partie du jeu Vrai/Faux que Fallon avait conçu pour converser avec Robert de niro, qui était présent par vidéoconférence devant le premier enregistrement du public en direct depuis plus d’un an (la pandémie avait auparavant restreint le rassemblement du public dans de telles émissions). Après avoir discuté du Festival du film de Tribeca 2021, dont De Niro est l’un des fondateurs, Fallon a demandé à l’acteur vétéran de répondre à quelques questions en vrai ou en faux pour rendre l’interview intéressante.

Fallon s’est ouvert sur la question concernant l’implication de De Niro dans le premier Parrain film, alléguant que De Niro a auditionné pour le rôle de Sonny Corleone, un rôle qui est finalement allé à James Caan. Répondant en confirmation de la rumeur, De Niro a répondu par là.

« Oui. Tout le monde était partant pour Michael, mais tout le monde savait qu’Al [Pacino] allait le faire, [and] que François le voulait. Et puis – mais je voulais aussi faire la partie Sonny et j’ai lu pour ça. Mais je pense [that] Francis était aussi assez attaché à Jimmy Caan. Mais tu sais, ils m’ont laissé lire [the role]. »

Jimmy Fallon a même surpris le public et les téléspectateurs avec un petit extrait de l’audition originale que De Niro a donnée pour le rôle de Sonny Corleone. Allant plus loin, Fallon a appelé à un mythe, selon lequel De Niro était le choix initial pour le rôle de Josh dans la comédie à succès de 1988 Gros, un rôle qui Tom Hanks a finalement pris. Celui-ci a probablement été choquant pour certains, car De Niro a également confirmé ce mythe en disant :

« Oui. Mais nous avons eu un problème – un problème avec les négociations, alors ça s’est passé comme ça s’est passé. Mais ça va. Vous savez. »

Eh bien, le public ne serait pas en désaccord avec cela car les deux scénarios ont rendu d’énormes faveurs à la carrière de De Niro. Tout d’abord, perdre le rôle de Sonny Corleone face à James Caan a permis à De Niro de jouer le rôle principal pour le deuxième film du célèbre Trilogie du Parrain. Bien que Caan ait été nominé pour un Oscar dans son rôle de Sonny, son personnage a été tué dans le premier film.

De Niro a ensuite joué Vito Corleone, une version plus jeune du personnage joué par Marlon Brando dans le premier film. Pour sa performance, De Niro a été applaudi et acclamé, ce qui lui a valu sa première victoire aux Oscars dans la catégorie Meilleur acteur. S’il avait joué Sonny dans le premier film, il n’aurait jamais eu la chance de jouer Vito dans le second. À partir de là, De Niro a joué dans un certain nombre de superproductions telles que Conducteur de taxi, Le chasseur de cerfs, et Taureau furieux.

D’autre part, transmettre le rôle de Josh dans Gros a donné à Hollywood une autre étoile dans Tom Hanks. Hanks, bien qu’un acteur à succès, n’avait pas encore eu son grand succès dans l’industrie lorsque Gros est venu avec. Pour avoir joué Josh dans le film, Hanks a reçu sa première nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleur acteur, tout en remportant le Golden Globe Award du meilleur acteur – comédie musicale ou comédie. Le succès du film a fait de Hanks un acteur fiable et rentable, le conduisant finalement à jouer dans des projets tels que Apollo 13, crême Philadelphia, et Forrest Gump.

Notamment, De Niro a concouru aux Golden Globes cette année-là contre Hanks, étant nominé pour son rôle dans Course de minuit. Les deux rôles que De Niro n’a jamais eu la chance de jouer se sont avérés très fructueux pour De Niro lui-même et heureusement pour Hanks. Il y a des tonnes de tels changements de casting surprise qui ont conduit à des performances acclamées par la critique des autres acteurs. Et les remplaçants de De Niro ont très bien fonctionné.

Sujets : Grand