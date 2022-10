Pourquoi Rhaenys n’a pas tué les Verts avec son dragon Meleys dans « La Maison du Dragon »

La Fin de l’épisode 9 de « La Maison du Dragon » choqué le public. Rhaenys Targaryen a réussi à la joindre dragon de meleys et interrompre le couronnement de Aegon II Targaryen. Cependant, lorsqu’il a eu l’occasion d’achever les Verts, il a décidé de les laisser en vie. Cela a soulevé de nombreuses questions, car ce n’est pas seulement parce que la série hbo max il a besoin d’eux vivants pour continuer l’histoire.

Rhaenys, surnommée « La reine qui n’a jamais été », était au tribunal quand Viserys Targaryens est mort et les Hightowers ont décidé de garder l’acte secret pour gagner du temps.

La femme de Corlys Velaryon elle était enfermée dans sa chambre, mais a réussi à s’échapper quand Erryk Cargyll a révélé qu’il était fidèle à Rhaenyra Targaryen. Bien qu’ils aient prévu de s’échapper en bateau, la foule les a séparés et ils ont fini par arriver commodément au Dragon Pit. Le sacre y eut lieu, mais il y avait aussi son dragon, Meleys.

Il a pu s’éclipser et, lorsque les Verts se sont sentis victorieux, Rhaenys a fait irruption dans la cérémonie en brisant le sol où le peuple fêtait l’usurpateur.

Meleys, le dragon de Rhaenys, rugit contre les Verts après avoir couronné Aegon dans l’épisode 9 de « House of the Dragon », mais décide de ne pas les tuer (Photo : HBO)

POURQUOI RHAENYS N’A-T-IL PAS TUÉ LES VERTS DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

La raison pour laquelle Rhaenys a décidé de ne pas tuer les Verts à la fin de l’épisode 9 de « La Maison du Dragon », C’est un mélange de plusieurs facteurs. puis nous les expliquerons.

La guerre n’a pas encore commencé

L’une des raisons pour ne pas achever les Verts tout de suite et éviter l’effusion de sang, c’est que la Danse du Dragon n’avait pas encore commencé. Bien que les Hightowers aient fait le premier pas en usurpant le trône, Rhaenys ne savait pas comment Rhaenyra réagirait.s’il décidait d’aller en guerre ou d’accepter les conditions pour renoncer à son trône.

Jusqu’à présent, tout le conflit a été politique et, bien qu’il y ait eu quelques morts (comme Lord Beesbury et seigneur caswell), Le sang de Targaryen n’avait pas encore été versé. Étant donné le personnage de Rhaenys, elle n’allait pas être la première à commettre un parricide.

En outre, il ne pouvait agir sans les ordres de sa vraie reinecar Rhaenyra pourrait riposter si elle tuait ses demi-frères et sœurs.

Perception noire

Si le côté noir avait incinéré les Verts à ce moment-là, de nombreux décès auraient pu être évités, mais au prix d’être perçus comme des tyrans, car ils tueraient aussi des innocents comme Helaena Targaryen.

A partir de l’épisode 7, quand La mort de Laenor a été truquéela série a déterminé que Rhaenyra n’était pas un tyran et n’avait pas l’intention de gouverner en tant que tel.. Achever les Verts en un instant et sans faire de tentative de paix aurait été hors de propos. Aussi je sais aurait gagné l’opposition d’une grande partie de Westeros.

Jusqu’à maintenant, « House of the Dragon » présente le côté noir comme l’alternative généreuse, pragmatique et pieuse (à l’exception de Daemon qui a parfois des actions moralement discutables).

Pendant ce temps, ilLes verts sont perçus comme de la vermine qui joue salecomplotent dans l’ombre, assassinent leur propre famille et sont des hypocrites avec leurs propres directives morales (comme Alicent Hightower jugeant Rhaenyra pour avoir eu des relations sexuelles avant le mariage, mais la laissant Larys Strong satisfait ses fétiches avec elle).

Respect pour Alicent Hightower

Enfin, une petite partie de la raison pour laquelle Rhaenys quitte les Verts en vie peut être à cause de empathie pour Alicent Hightower. Après leur conversation au début de l’épisode, Le personnage d’Eve Best a pu reconnaître que la reine était plus intelligente qu’elle ne le pensait et il ne souhaitait pas mettre fin à Rhaenyra Targaryen.

Dans une interview avec « vautour», l’actrice qui interprète Rhaenys a expliqué que le fait qu’Alicent avoue que « La reine qui n’a jamais été » aurait dû régner à la place de son mari, Viserys Targaryena également joué un rôle important pour gagner plus de respect pour elle.

« C’est pourquoi Rhaenys s’assoit et prête vraiment attention à Alicent, et a un certain respect pour elle. C’est un moment très révélateur. voyez qu’Alicent a cette clarté et cette franchise. C’est clairement quelqu’un d’intelligent et de courage. Rhaenys n’a jamais vu ça en elle auparavant.Eve Best a commenté.

OÙ VA RHAENYS APRÈS AVOIR FUIT DE KING’S LANDING ?

Maintenant que la bande-annonce du dernier épisode de « House of the Dragon » est sortie, nous savons que Rhaenys se dirige avec son dragon, Meleys, vers Peyredragon. Ceci afin d’informer Rhaenyra de la mort de Viserys Targaryen et de l’usurpation du trône.

Bien que certains puissent penser qu’elle est retournée à Driftmark pour chercher son mari malade, la bande-annonce montrait Rhaenys portant la même armure qu’elle portait à la fin du chapitre 9, tout en avertissant Rhaenyra et Daemon que les Verts viendraient pour eux et leurs enfants.

PREVIEW DE L’EPISODE 10 DE « MAISON DU DRAGON »