Pourquoi Revan, favori des fans de Star Wars, est-il soudainement tendance sur Twitter?

Guerres des étoiles les fans ont peut-être remarqué que Revan a commencé à suivre les tendances sur Twitter récemment. Revan, parfois connu sous le nom de Dark Revan, est un personnage préféré des fans de la franchise depuis longtemps. Surtout pour ceux qui ont joué le Chevaliers de l’ancienne République jeux vidéo. Mais la raison pour laquelle le personnage a commencé à devenir tendance récemment était liée à un certain contrôle au sein du fandom, ce que beaucoup n’ont pas accepté.

Tout cela a apparemment commencé avec un message de quelqu’un qui n’a pas été identifié. Une capture d’écran du message a été partagée par un utilisateur de Twitter, sous le nom de Wesley. Le message exprime le dégoût pour l’ère Disney de Guerres des étoiles. Plus précisément, pour la nouvelle ère des fans qui ne savent pas qui est Revan. Le message se lit comme suit.

« L’une des pires choses à propos de l’acquisition de SW par Disney est que maintenant les gens qui ne se sont jamais souciés de SW sont maintenant comme ‘OMG! SW est, comme, le meilleur evar! Je suis totalement fan, j’en suis un, depuis, comme , 2015. Reylo pour toujours! Bébé Yoda est si mignon! Attends, qu’est-ce qu’un Revan? «

Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, Revan était le personnage principal des Chevaliers de l’Ancienne République. Le jeu se déroule des milliers d’années avant les événements de la trilogie originale. Revan est un Jedi corrompu par le côté obscur. Par conséquent, Dark Revan, selon le point de la chronologie du personnage dont nous parlons. Cependant, même si Le dernier Jedi peut avoir fait allusion à son existence dans le canon officiel, Revan n’a pas été amené à la vie par Lucasfilm sous le régime Disney.

L’idée que quelqu’un ne sachant pas qui est un certain personnage en fait un Guerres des étoiles fan, à son tour, a suscité un peu de conversation. L’acteur Rahul Kohli, connu pour son travail dans La hantise de Bly Manor et iZombie, a eu une réponse particulièrement passionnée à l’ensemble. Voici ce qu’il avait à dire.

« Savoir qui est Revan ne fait pas de vous un vrai fan de Star Wars … Félicitations, vous avez joué à KOTOR et lu des livres. Un vrai fan de Star Wars aime ce qu’il aime, ignore ce qu’il n’aime pas et est toujours accueillant à une nouvelle génération de fans. Je suis fanatique de Star Wars depuis que je suis enfant. Je suis devenu acteur à cause de ça. J’ai passé mes 20 ans dans un hangar à construire des maquettes. Mes parents ne pouvaient pas en donner deux f * ** s à propos de tout ça … jusqu’au mandalorien. Après 20 ans, je reçois des appels FaceTime avec ma mère à propos de Boba Fett. Disney m’a donné ça. Et maintenant mes parents sont intéressés à regarder l’ergothérapie. . «

Disney a acheté Lucasfilm en 2012. Depuis, grâce à des films comme le réveil de la force et Voleur un, aussi bien que Le mandalorien, une nouvelle génération de fans est entrée dans le giron. Mais ils ne sont peut-être pas aussi familiers avec ces contes de Legends. Le consensus majeur sur Twitter semble être qu’il n’y a pas de place pour le contrôle des fandom. gardiens de la Galaxie le réalisateur James Gunn a utilisé la situation comme une excuse pour déclarer son amour pour Chevaliers de l’ancienne République.

« Je vois que KOTOR est à la mode, ce qu’il devrait, car c’est toujours le plus grand jeu vidéo de tous les temps. C’est mon truc Star Wars préféré parmi tous les jeux, films, émissions de télévision, jouets et bandes dessinées Star Wars. »

Des rumeurs ont persisté au sujet d’un Chevaliers de l’ancienne République projet chez Lucasfilm, même si rien n’a été confirmé. On dit également qu’un remake / remaster des jeux originaux est également en cours de développement. Vous pouvez consulter certaines des réactions recueillies auprès de Twitter au dessous de.

Je vous promets que vous n’êtes pas obligé de connaître un personnage de jeu vidéo de vingt ans pour être fan de Star Wars, aussi formidable soit-elle. pic.twitter.com/UXzMeASi2e – Wesley (@SskeerMadness) 13 avril 2021

Rompre mes vacances sur Twitter pour résoudre ce problème: savoir qui est Revan ne fait pas de vous un vrai fan de Star Wars … Félicitations, vous avez joué à KOTOR et lu quelques livres 🙄. Un vrai fan de Star Wars aime ce qu’il aime, ignore ce qu’il n’aime pas et accueille toujours une nouvelle génération de fans. pic.twitter.com/dtMI7nS4Rs – Rahul Kohli (@ RahulKohli13) 14 avril 2021

Je vois que KOTOR est à la mode, ce qu’il devrait, car c’est toujours le plus grand jeu vidéo de tous les temps. C’est mon truc Star Wars préféré parmi tous les jeux, films, émissions de télévision, jouets et bandes dessinées Star Wars. – James Gunn (@JamesGunn) 14 avril 2021

Je ne peux pas croire que Disney a ouvert la propriété de nerd obscure « Star Wars » à un large public de fans occasionnels grand public qui ne reconnaissent que les personnages les plus pop culturellement pertinents. George Lucas doit rouler dans sa tombe https://t.co/hOkDFXpwO8 – Jenny Nicholson (@JennyENicholson) 14 avril 2021

Oh bien sûr, je sais qui est Revan, elle sort avec Beast Boy, son père est Trigon, a l’air bien en noir pic.twitter.com/1OOFlgIKww – Dragon Cobolt (@DragonCobolt) 14 avril 2021

Gardiens du fandom Star Wars: « Savez-vous qui est Revan ??????? » Quiconque a joué à KotoR: pic.twitter.com/xZielHLkg0 – Diaffixx (@Diaffixx) 14 avril 2021

Je suis un fan de Star Wars littéralement depuis mes premiers souvenirs et je ne connais rien de Revan à part le nom. Sans le tweet ci-dessous, je ne serais même pas sûr que le personnage provienne d’un jeu ou d’une bande dessinée. Comme toujours, baise les gardiens et aime ce que tu aimes. https://t.co/xbhpShO59W – Eric Goldman (@TheEricGoldman) 14 avril 2021

Star Wars est pour tout le monde 🙂 Que vous soyez plus jeune et que vous ayez juste sauté et que vous ayez aimé Reylo des nouveaux films, que vous ayez sauté dessus pour bébé yoda, que vous soyez un souvenir précédent ou que vous existiez depuis 1977, je suis heureux que nous puissions explorer cela galaxie géante ensemble! #Revan#Guerres des étoiles#SWTORpic.twitter.com/YmFZv6nczx – Swtorista (@swtorista) 14 avril 2021

De plus, le fait de ne pas savoir qui est Revan semble assez ironique, étant donné que pendant la plupart du temps, * Revan * ne sait pas qui est Revan. https://t.co/7LVsixpTl8 – Jo Berry (@Joanna_Berry) 14 avril 2021

Un vrai fan de SW voudrait que les gens célèbrent leur activité et non le gardien parce que quelqu’un ne connaît pas un personnage de celui-ci.

Si vous avez un problème avec des personnes ne connaissant pas Revan dans Star Wars. Le problème réside avec vous et le fait que vous êtes toujours autorisé à parler sans gestionnaires – 🎮 ACG 🎮 (@JeremyPenter) 14 avril 2021

Ne laissez pas un mauvais prendre ruiner un personnage pour vous. Revan est un personnage très bien écrit, mais si vous ne savez pas qui il est, c’est très bien. Tout le monde ne connaît pas tous les personnages de Star Wars et vous n’êtes pas obligé de le faire. J’adore Revan et j’espère le voir un jour dans un film ou une série. pic.twitter.com/Hn1Hlbg7hq – Corey Van Dyke (@Corey_WolfPack) 14 avril 2021

Annulons cette merde de gardien.

Hé, tu es fan de Star Wars mais tu aimerais savoir qui est Revan? Oui? Drogue! Revan est un personnage des jeux Knights of the Old Republic que vous pouvez obtenir pour 10 € sur Steam. Ce sont des jeux incroyables. Non? Aussi dope, vous êtes toujours fan de Star Wars. pic.twitter.com/zrsPVFjfoq – BlackOutCos (@BlackOutCos) 14 avril 2021

à chaque fois que «ces» fans de Star Wars commencent à parler de Revan pic.twitter.com/4SYvmgwf5a – Indy 🐧 (@IndecisiveJones) 14 avril 2021

L’une des pires choses à propos de l’acquisition de SW par Disney est qu’ils n’ont pas encore allumé le feu vert « That’s So Revan ». https://t.co/IoEOYtCE43 – Brian K. Hauser (@RabbleHauser) 14 avril 2021

Tout ce que vous devez savoir sur Revan, c’est qu’ils étaient le type de Sith qui vous garderait pour ne pas savoir qui est Darth Bane. – Heather Antos (@HeatherAntos) 14 avril 2021

