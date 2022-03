Pourquoi Régé-Jean Page ne revient-il pas à Bridgerton ?

Maintenant, avant la deuxième saison à venir, les fans de télévision et de cinéma se demandent ce qui a poussé l’acteur à quitter l’émission Netflix.

« C’est un arc d’une saison. Il va y avoir un début, un milieu, une fin, donnez-nous un an », a-t-il déclaré à la publication.

Page a expliqué que la série, qui est basée sur la série de livres à succès de Julia Quinn, est essentiellement une vignette qui se concentre sur la vie amoureuse de chaque frère individuellement. C’est pourquoi il semblait plausible que l’histoire d’amour de Simon et Daphné soit racontée en une seule saison.

« Ils viennent en sachant cela, donc vous pouvez nouer des liens émotionnels avec les gens parce qu’ils ont l’assurance que nous allons sortir et que nous allons avoir le mariage et le bébé. »

Page a déclaré à la publication qu’il soutiendrait toujours l’émission en marge, ajoutant: « Je n’ai que de l’excitation pour Bridgerton continuer à s’entraîner à la vapeur et à conquérir le monde.

« Mais il est également utile de terminer ces arcs et de coller l’atterrissage », a-t-il ajouté.

La publication a rapporté: « Des sources disent que la production a contacté le camp de Page en janvier ou février avec une offre de retour – après que lui et la série aient éclaté – même si les plans pour la saison 2 n’incluaient jamais son personnage, Simon. »

Page aurait alors refusé l’offre afin qu’il puisse se concentrer sur d’autres projets, venant de terminer la production sur L’homme gris et devait commencer le tournage de Donjons et Dragons dont la sortie est désormais prévue en 2023.

Bridgertonla productrice exécutive de Shonda Rhimes a dit plus tard Salon de la vanité cette page n’a signé un contrat que pour la première saison, mais Page 6 a rapporté qu’il avait quitté l’émission à cause de « différences créatives ».

Netflix, Rhimes et Page, cependant, n’ont pas confirmé si ce rapport était vrai.

Elle a également crédité le travail de l’acteur sur l’émission suite aux menaces de boycott des fans : « [Regé-Jean] est un acteur puissant et incroyable et cela signifie que nous avons fait notre travail – chaque saison, notre travail consiste à trouver les bonnes personnes et à mettre en place cette incroyable romance qui change le monde. »