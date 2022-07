Pourquoi regarder All Star Shore, selon Karime et Potro Caballero

vtt est un chef de file dans la production d’émissions de téléréalité depuis plusieurs années grâce à Jersey Shore, Acapulco Shore, Geordie Shore et tant d’autres émissions qui ont réussi à devenir populaires très rapidement à l’écran. Maintenant et avec tant de saisons en remorque, le canal et Paramount+ ils ont été encouragés à aller plus loin avec All Star Shore, un programme qui réunit les figures les plus importantes de chacun d’entre eux dans un combo qui promet de la compétition et beaucoup de fête. De la main de Karimé Oui Poulainnous vous disons en exclusivité pourquoi vous ne pouvez pas le manquer.

+Comment va All Star Shore, la nouvelle émission de téléréalité de Paramount+

Dans All Star Shore vous pouvez trouver des membres de L’amour est aveugle, célibataire au paradis, Côte d’AcapulcoJersey Shore, Geordie Shore, Jersey Shore, RuPaul’s Drag Race. Oui, la nouveauté de cette émission de téléréalité est qu’elle a des participants de différents pays et la clé est dans l’échange culturel et le plaisir que l’on voit à l’écran. Contrairement aux émissions précitées, ici la compétition entre les participants est essentielle, puisqu’elle est au cœur de la réalité. Les concurrents se rendent sur le magnifique littoral des îles Canaries où ils doivent concourir pour un prix en argent.

« Ça a été une super opportunité pour moi parce que c’est un projet pour le monde entier. Ça va au Royaume-Uni, aux États-Unis. C’était mon premier projet en espagnol et comme c’est un concours et je déteste ça, mais je tombola comme toujours. La vérité est que c’était une expérience incroyable. J’ai aussi pris la tequila, les bonbons mexicains. Je leur ai aussi montré à quoi ressemblait la fête au Mexique. Parfois, nous ne nous comprenions pas à cause de l’accent des Mexicains, Brésil… les garçons de Geordie parlent avec un argot super rapide, mais au final ce sont eux avec qui j’ai le plus compris. »exprimé Karimél’un des visages les plus représentatifs de MTV Amérique latinepuisque le joueur de 29 ans participe à Côte d’Acapulco depuis 2014.

La matriochka a admis que même si « elle est la meilleure pour la fête », All Star Shore Il lui a proposé un beau challenge en la rapprochant d’un spectacle plus lié à la compétition entre équipes. « Ils nous ont réveillés très brutalement à 7 heures du matin et nous ont dit » allons aux compétitions « et je n’aime rien dans les hauteurs, rien de tout cela. Oui, j’ai eu une attaque en disant » je ne veux pas « , mais j’ai bu une tequila et je suis allé sur le ring. À All Star Shore, il y a aussi beaucoup de luxe. La meilleure maison, les meilleurs castings « a dit.

Karime n’est pas le seul membre de Côte d’Acapulco qui a rejoint cette émission, tout comme Luis « Potro » Caballero, présent dans sept saisons de la première émission de téléréalité et qui était également très excité par le projet de All Star Shore.

« La principale différence entre ces réalités est qu’à Acapulco Shore, il n’y a qu’un casting mexicain, évidemment il y a eu des gens de différents pays, mais All Star Shore rassemble toutes les personnalités les plus emblématiques du monde. Évidemment, il y a des gens de différents pays , il y a des gens d’Angleterre. Des États-Unis, du Mexique, du Brésil. Tous les gens qui sont ici sont emblématiques. Il y a des gens de Rupaul, d’Acapulco, de Rio, de Geodie, de Jersey Shore, de Bachelor, c’est-à-dire , il y a des gens de toutes les réalités, uniques et différents de tous les autres, malgré le fait qu’il y ait un format de fête, mais la différence entre All Star et Acapulco est que celui-ci a une compétition et un prix entre les deux« dit Poulain.

Tout comme Karime l’a commenté, Potro a souligné que beaucoup de défis « n’étaient pas faciles », mais que dans son cas, c’était un vrai plaisir car il adore « concourir ». Dès lors, logiquement certaines rivalités sont apparues. « Ici, vous concourez jour et nuit. Évidemment, ce sont tous vos amis parce que nous vivons dans la même maison et c’est assez inconfortable d’être avec des gens qui se battent et voient leurs visages toute la journée, mais dans la compétition, il y a de la rivalité et c’est bien, ‘nous sommes amis, mais je veux aussi le prix’. Alors lors de la compétition, une certaine tension est générée, mais à la fête tout se passe « a rappelé l’influenceur.

Cependant, malgré le drame et les combats de la série, Karime a assuré qu’après le tournage une grande amitié est restée avec l’ensemble du casting puisqu’ils se sont en fait rendus à Tulum pour passer des vacances.

Depuis qu’il est entré Côte d’Acapulco, son charisme lui a permis de devenir une célébrité. Aujourd’hui, Karime n’est pas seulement une influenceuse avec plus de 6 millions de followers, elle a également son propre podcast, sa ligne de maquillage et possède une salle de sport. Et comme si cela ne suffisait pas, il fera bientôt sa propre tournée de stand-up.

Quelque chose de similaire arrive à Potro, qui, à seulement 30 ans, est également devenu une icône de vtt et des réseaux sociaux avec près de 4 millions de followers sur Instagram. « J’ai toujours aimé la télévision, conduire, jouer, danser, chanter. Pour moi, la musique est la chose la plus importante. J’ai toujours été très impliqué, mais le sujet de la téléréalité me semble être une formule et une expérience assez intéressantes. Aujourd’hui les émissions de télé-réalité sont incroyables. Cela donne aux gens la possibilité que les émissions de télé-réalité soient une fenêtre sur les choses que l’on aime. Dans mon cas, je n’ai jamais pensé à faire autant de saisons d’Acapulco ou dans ce format international« , il prétendait.

Potro et Karime ont soutenu que le public de All Star Shore tIl aura un mélange de jeux amusants et super divertissants qui en feront une émission de téléréalité irrésistible. « C’est le meilleur mélange de la vie. Il y a un mélange de cultures et de programmes. C’est incroyable. En plus, ce n’est pas qu’une fête, c’est une compétition »a-t-il exprimé.

Dans ce même sens, Potro a mentionné : « Les gens vont trouver beaucoup de plaisir, de compétition, de drame… Il y a aussi des gens très sexy dans la série, je pense que cela la rend également très attrayante. Et le thème qu’il y a tant de personnalités et de nationalités rend il est unique et emblématique. le rend vraiment incontournable ».

Plus d’un all star shore saison 2 la matriochka a révélé: « Je vois une saison 2 possible, bien sûr. J’adorerais, j’ai beaucoup appris. J’ai surmonté mes peurs, j’ai très peur. Je me suis fait les meilleurs amis de la vie. C’est une autre vague à travailler, car avec un tel super équipe. J’ai adoré »terminé.

Les épisodes de All Star Shore peut déjà être vu à travers Paramount +.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂