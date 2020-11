Pourquoi recevons-nous constamment des recommandations contradictoires de la nutrition et à quoi devons-nous faire confiance?

Manger est un geste quotidien. À tel point que pratiquement tout le monde pense savoir comment bien manger. Mais ce n’est pas vrai. Pour aggraver les choses, les allégations nutritionnelles semblent changer en fonction de la direction du vent.

Que se passe-t-il dans le monde de la nutrition? Qu’arrive-t-il aux spécialistes dans ce domaine? Pourquoi ne parviennent-ils pas à un accord une fois pour toutes? Œufs, lait, viande rouge, sucre, matière grasse … rien ne peut être sauvé de ce tremblement de terre informatif.

Sept raisons pour lesquelles le monde de la nutrition change si bien

Nous avons tous vécu l’incertitude liée au monde de la nutrition. Mais n’était-ce pas mal de manger plus de trois œufs par semaine? La caféine est-elle bonne maintenant? Que se passe-t-il maintenant avec les jus de fruits? On pourrait écrire tout un texte en citant des questions de ce style. Mais vous devez comprendre pourquoi ces types de questions se posent afin de décider lesquelles nous touchent le plus:

La nutrition est une toute nouvelle discipline

Bien que la diététique et la nutrition soient des disciplines étudiées depuis longtemps, ce n’est qu’il y a cinquante ans que la nutrition a commencé à acquérir les schémas scientifiques typiques d’autres disciplines plus «brutes». Il y a à peine trente ans, l’expérience personnelle a commencé à céder la place aux preuves scientifiques. À partir de là, les recommandations diététiques ont commencé à changer et les premières recommandations scientifiquement fondées apparaissent.

Mais ce n’est pas assez. Au fil du temps, à mesure que les connaissances et les techniques scientifiques se sont améliorées, de nombreux les hypothèses associées à la physiologie et au métabolisme nutritionnel ont été déplacées. Cela signifiait détruire complètement certaines des recommandations nutritionnelles considérées comme des dogmes authentiques. De plus, nombre de ces dogmes ont été maintenus pendant la courte période que nous avons eue pour les tester.

Certains essais et résultats nécessitent des décennies d’études. Ceci, parfois, entre en conflit: si quelque chose est validé depuis longtemps et ces dernières années il y a plusieurs études qui indiquent le contraire, il leur faut plus de temps pour contrer l’idée déjà établie. En général, une «bonne nutrition» est à court de temps, ce qui se heurte carrément à de nombreux concepts non fondés sur la discipline.

C’est un monde de nutrition multifactorielle

Pour les chercheurs des sciences pures (mathématiques, physique, chimie …), la biologie semble presque une pseudoscience. Modèles biologiques ils sont très peu déterministes. Cela signifie que répéter une expérience dans les mêmes conditions exactes ne donne pas toujours le même résultat. Cela s’explique par l’immense nombre de variables d’un système vivant.

La même chose se produit en nutrition, qui est l’une des bases fondamentales d’un système vivant: dépend de trop de variables. Le résultat n’est jamais le même. Cela implique une difficulté monstrueuse lors de la réalisation d’expériences et de la recherche de lignes directrices et de recommandations claires. La nutrition a son plus grand ennemi dans sa nature biologique, du moins dans l’aspect informationnel.

Tu ne peux pas faire de bonnes répétitions

Compte tenu des deux prémisses précédentes, nous pouvons supposer que les essais nutritionnels sont une horreur. Eh bien, ils le sont. Le nombre de facteurs qui peuvent changer, varier ou modifier complètement un résultat sont tellement différents d’une personne à l’autre que c’est un véritable casse-tête. Chaque personne est un monde? Sans aucun doute, du moins en nutrition.

Comme si cela ne suffisait pas, comme nous l’avons dit, il nous faut beaucoup de temps pour parvenir à des conclusions plus ou moins générales. Des décennies, même. Cela est également dû à notre corps, dont les conséquences ne se manifestent parfois pas immédiatement (et heureusement). Encore une fois, nous, notre système, sommes le pire ennemi informationnel de la nutrition. Merci le métabolisme!

Doute scientifique raisonnable

Le nutritionniste Aitor Sánchez, alias Midietacojea, a écrit il y a quelques années un texte qui abordait certains des mêmes points que celui-ci. Dans son article, l’expert a résumé les trois points précédents en un seul: « Polémique scientifique. Nous avons vraiment des doutes. » Et c’est la vérité. La science n’est pas un fait direct et n’est pas composée d’une série de jalons qui restent intacts une fois qu’ils sont passés.

Au contraire, la science évolue et mute à chaque tournant. Nous nous appuyons normalement sur un consensus scientifique, c’est-à-dire sur la plus grande somme possible de preuves scientifiques disponibles à ce jour, pour faire des recommandations. Cependant, cela peut changer avec la présentation d’une nouvelle batterie de résultats. Et ce n’est pas mal, même si cela peut être ennuyeux, car c’est un signe que nous comprenons de mieux en mieux la nutrition.

Désuet est un fait

Précisément lié au point précédent, dépassé est un danger qui flotte constamment autour des professionnels. De nombreux médecins, spécialistes de l’alimentation, diététistes et nutritionnistes conservent des informations obsolètes dans leur cerveau. Nous ne pouvons pas lui en vouloir, notre esprit est comme ça. Une fois que nous avons saisi une idée, il est très difficile de la lâcher. Cela conduit à des conseils contradictoires de la part de professionnels respectés, d’autant plus que de nouvelles preuves apparaissent.

Il y a de nombreux intérêts …

Oui, c’est une réalité. L’industrie alimentaire est l’une des plus prolifiques et des plus puissantes au monde, avec le pharmaceutique et pornographique (pour donner deux exemples). Et oui, il y a clairement des conflits d’intérêts partout. Surtout quand on parle d’une industrie dont la réglementation obéit à de nombreux aspects sociaux et n’est pas du tout claire. Des communicateurs comme José Manuel López Nicolás, auteur du blog Scientia et plusieurs livres qui dénoncent cela dénoncent la même chose.

Cela ne devrait pas servir à justifier l’idée que tout ce qui a trait à la nutrition est manipulé par une industrie perverse. Cette simplification excessive tente de justifier les préoccupations qui apparaissent avec les problèmes que nous avons mentionnés ci-dessus, mais ce n’est pas du tout vrai. Il y a des intérêts, oui, on le répète, mais il y a aussi des professionnels, surtout dans ce domaine, des groupes et des forces de facto Quoi essayez de clarifier et de contrecarrer ces intérêts.

… et les professionnels de la communication font défaut

Cela dit, il y a une autre chose qui devient évidente sans aucun autre remède: les communicateurs spécialisés dans ce secteur sont peu nombreux. Au moins le plus à jour. Il y en a de plus en plus et mieux préparés, mais quand même il y a un problème de communication sérieuxen particulier lorsque de grandes agences et institutions sont impliquées. On peut voir la même chose dans le message croisé maladroit transmis par l’OMS sur la viande rouge.

La communication, la bonne, s’apprend et se forme. Vous devez avoir des professionnels dédiés à faire en sorte que le message atteigne sa destination correctement. C’est particulièrement vrai sur des sujets aussi délicats que ceux liés à la santé et à la nutrition. Malheureusement, nous n’avons pas encore passé ce sujet.

À quoi devons-nous faire confiance?

La question qui plane toujours autour de nous est claire: «À qui dois-je faire confiance?» Si les preuves peuvent toujours changer, s’ils disent des choses différentes à chaque fois, si mon nutritionniste s’appuie sur des directives dépassées, Comment puis-je être sûr que je fonde ma nutrition sur quelque chose de positif? Eh bien, il est clair que l’incertitude est gigantesque dans ce domaine, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons faire confiance à personne.

La première prémisse que nous devons prendre en compte est la suivante: il n’y a pas de concepts radicaux et statiques. Le sucre est-il mauvais? Oui, mais si vous mangez un beignet aujourd’hui, rien ne se passe. Est-ce que l’alcool cause le cancer? Bien sûr, mais éviter de boire un verre de vin avec vos amis peut aggraver votre situation au quotidien.

Dois-je éviter à tout prix les ultra-traités? Bien sûr, mais ce n’est pas grave si vous n’avez pas eu le temps de préparer un repas sain aujourd’hui et que vous devez manger un sandwich dans un distributeur automatique. La flexibilité et la relativité sont nécessaires à cet égard.

Basé sur cela, on peut exclure toutes les personnes qui manifestent une attitude draconienne et fanatique vers un certain aspect. Un bon nutritionniste le fait rarement. D’autre part, qu’en est-il des annonces officielles, comme celle de l’OMS? L’Organisation mondiale de la santé est la plus haute autorité en matière de santé. Cela inclut la nutrition, bien sûr. Les écouter, en général, c’est bien. Parfois, cependant, ils sont un peu lents. Dans le cas où nous soupçonnons que l’une de vos recommandations est obsolète, il est préférable de faire appel à des spécialistes.

La chance d’avoir le réseau des réseaux, c’est que nous avons ces spécialistes à deux pas: posts, réseaux sociaux, vidéos sur YouTube … l’information est là-bas. De plus, ces mêmes professionnels sont généralement les plus à jour. Et comment distinguer un bon professionnel d’un pseudoprofessionnel? Nous devrons enquêter. La première chose à faire est de savoir quelle formation vous avez et qui l’a accordée pour comprendre votre valeur professionnelle.

On peut observer sa trajectoire, quels débats vous entrez et comment vous les traitez C’est un autre facteur essentiel de connaître sa qualité, mais soyez prudent car cela peut nous biaiser: nous aurons tendance à choisir ce qui correspond le plus à nos croyances préconçues. Pour finir de renforcer notre confiance, nous pouvons vérifier ce que d’autres sources indépendantes en disent. Contraste, wow. Si le débat est contradictoire et que les sources ont la même profondeur, nous sommes peut-être confrontés à l’un de ces problèmes qui sont sur le point de changer.

Dans tous les cas, nous reviendrons au point de départ: ne soyez pas inflexible. La nutrition est un domaine complexe. Seul le temps est en mesure de définir si une recommandation était complètement correcte ou non. Oui, ce n’est pas une prémisse très flatteuse, mais la biologie est comme ça.

