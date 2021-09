Pourquoi R. Kelly est-il crédité sur l’album « Certified Lover Boy » de Drake ? Explication de l’échantillon ‘TSU’

G-star RAW Femmes Haut Mysid R Optic Slim C Bleu clair

G-Star RAW T-shirts & Tops Il s'agit d'un produit G-Star RAW Cradle to Cradle Certified™ niveau Or. De conception circulaire, ce modèle a été confectionné de façon responsable et est 100 % recyclable. Pas une seule goutte d'eau n'a été gaspillée pendant sa fabrication et les produits chimiques utilisés au cours du processus ne présentent aucun risque pour les personnes ou la planète. De plus, ce vêtement a été créé en utilisant de l'électricité provenant exclusivement de ressources renouvelables. Ce haut Mysid Optic C présente un col rond et des manches à bord brut. L'ourlet arrondi est également légèrement plus long dans le dos. Le logo G-Star RAW est brodé sur la poitrine et un imprimé anime le haut des manches. Encolure ronde avec finitions à bords bruts,Manches courtes avec empiècement droit et bords bruts,Base arrondie,Motif G-Star RAW brodé sur la poitrine,Motif graphique sur la manche Le Compact Jersey I Organic est une matière tricotée compacte de haute qualité. Il a été créé spécialement pour les t-shirts G-Star RAW ayant obtenu la certification Cradle to Cradle, niveau Or. Modèle tricoté exclusivement dans des fils 100 % coton bio de haute qualité pour un toucher lisse. Jersey à mailles serrées,Surface lisse et épurée,100 % Coton Bio,Cette matière a été créée pour habiller notre ligne de t-shirts certifiés Cradle to Cradle, niveau OR. Caractérisée par sa conception circulaire, elle est composée de produits chimiques sans risque pour les personnes ou l'environnement.,Les fibres de coton bio sont exemptes de pesticides toxiques et d'engrais chimiques. Cultiver du coton bio améliore la qualité des sols, prévient la contamination des eaux et préserve la biodiversité, le tout en utilisant 60 % d'eau en moins.,RAW Sustainable. Les vêtements RAW Sustainable sont confectionnés dans des matières durables qui contribuent à réduire au maximum l'impact environnemental de la collection G-Star RAW.