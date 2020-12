Pourquoi Quincy Jones a donné à Prince la part de «  Nous sommes le monde  » à Huey Lewis

Prince allait à l’origine avoir une place aux États-Unis pour le single caritatif africain «We Are the World», mais Huey Lewis a pris sa place. Lewis a pu remplacer Prince en raison d’une brève interaction qu’il a eue avec Michael Jackson et Quincy Jones. Par la suite, Lewis a donné aux fans un aperçu de ce que c’était de collaborer avec Jackson.

Prince | Kevin Winter / Getty Images pour NCLR

Pourquoi Prince n’est pas dans « We Are the World »

Tout d’abord, un peu de contexte. Une famine en Éthiopie a amené de nombreuses stars de la pop et du rock à se rassembler pour enregistrer l’un des chants caritatifs les plus célèbres de tous les temps, «We Are the World». Depuis que «We Are the World» est sorti au plus fort de la carrière de Prince, il allait à l’origine chanter sur le morceau. Cependant, le Purple One pensait que la chanson était terrible. De plus, il a décidé de faire la fête le soir où «We Are the World» a été enregistré, il est donc introuvable sur le dernier single.

Pourquoi Huey Lewis a été autorisé à remplacer Prince

Selon Billboard, Lewis a auditionné pour le rôle de Prince. « Quincy a alors dit: » Ça sent mauvais, viens ici « , a déclaré Lewis. «C’était son surnom pour Michael Jackson parce que Michael était si propre. Michael Jackson a chanté [Prince’s] ligne pour moi. Je l’ai chanté et c’est comme ça que j’ai eu le rôle.

Huey Lewis & The News « Le pouvoir de l’amour »

EN RELATION: Ce que le prince a dit à propos de la signification de « Purple Rain »

Dans une interview avec Entertainment Weekly, Lewis a révélé ce que c’était de travailler avec Jackson. «Je me tenais juste à côté de lui sur les lignes en solo, parce que j’avais la ligne juste après lui», se souvient Lewis. «Nous avons dû partager une position là-bas pendant quelques heures. Et nous avons bavardé. Il a dit beaucoup de belles choses à propos de mes chansons, et il connaissait nos trucs, et il était juste gentil, doux, gentil.

Pourquoi Michael Jackson craignait que la « bonne version » de « We Are the World » soit perdue à jamais

Lewis se souvenait que les membres de USA for Africa auraient fini la moitié de la chanson avant que quelqu’un ne gâche leurs répliques. Il a dit que le groupe devrait être capable de parcourir la chanson au moins à des fins de répétition. Jackson était d’accord.

«Et dès la prochaine passe, nous avons tout fait, nous l’avons fait jusqu’au bout», a déclaré Lewis. «C’était clairement la bonne version. Et j’ai vu Quincy dire à l’ingénieur: « D’accord, faisons un autre », Michael avait ses écouteurs et Quincy dit: « Très bien, faisons un autre! » Et Michael, très inquiet, attrape ma main et dit: ‘Ils vont sauver ce dernier, n’est-ce pas?!?’

Les États-Unis pour «Nous sommes le monde» de l’Afrique

EN RELATION: La performance de Michael Jackson que Beyoncé a regardée pendant des heures

Lewis a dit que Jackson savait que la version de la chanson était «celle-là». La combinaison de sincérité, de puissance de star et de bonnes intentions de «We Are the World» a touché beaucoup de gens. «We Are the World» a atteint un sommet au numéro 1 du Billboard Hot 100. Il est resté sur le Hot 100 pendant 18 semaines – un exploit impressionnant pour l’époque. Une autre version de «We Are the World» est sortie en 2010 pour aider Haïti après un tremblement de terre, prouvant que la chanson avait continué à résonner. «We Are the World» est devenu l’étalon-or par lequel tous les autres célibataires de charité sont mesurés – et ce ne serait pas la même chose sans Lewis.