Pourquoi Quentin Tarantino ne veut-il faire que dix films ?

L’un des cinéastes les plus populaires travaillant à Hollywood aujourd’hui est sans aucun doute Quentin Tarantinoqui a écrit et réalisé une ligne de films acclamés par la critique depuis son premier film »Reservoir Dogs » sorti en 1992. Trente ans après ses débuts en tant que réalisateur, Tarantino a répété à plusieurs reprises qu’il se retirerait du monde du cinéma une fois atteint les 10 films dirigée.

Cependant, le nombre de films que Tarantino a réalisés est toujours en discussion, car beaucoup ont déjà affirmé que le lauréat d’un Oscar avait déjà participé à plusieurs projets, prenant plus de 10 films sous ses ordres, mais pourquoi Tarantino s’est-il fixé pour objectif de réaliser dix films ?

Le cinéaste a précédemment expliqué que sa décision de se retirer de la réalisation de films est un moyen de mettre fin à son travail cinématographique alors qu’il est encore au sommet de sa carrière, laissant le public « voulant plus ». Il compare également cette décision à une sorte de grande déclaration professionnelle pour clore sa carrière à un point où il est toujours passionné par la réalisation de films, sans donner de travail médiocre et déclinant avec le temps.

Tarantino estime que plusieurs de ses productions acclamées possèdent un haut niveau de qualité et de pertinence, un modèle dont il ne veut manquer à aucune de ses productions. Même ainsi, à la sortie de sa retraite, le réalisateur prévoit de poursuivre son travail dans l’industrie du divertissement, en se concentrant sur différents médias au lieu de réaliser et d’écrire des films.

Selon le récit officiel de Tarantino, pour le moment, neuf films ont été réalisés et écrits par lui, le dernier étant sorti en 2019, »il était une fois à hollywood », servant de son avant-dernier film. Les films qui sont comptés dans sa filmographie sont, »Reservoir Dogs », »Pulp Fiction », »Jackie Brown », »Kill Bill », »Death Proof », »Inglourious Basterds » , ‘Django Unchained’, ‘Les huit plus détestés’ et ‘Il était une fois à Hollywood’.

Alors que la saga de vengeance de Tarantino « Kill Bill » est sortie en deux films distincts, Tarantino considère les deux versements comme la moitié d’une seule entrée dans sa carrière. À tel point qu’il a même sorti une nouvelle version de »Kill Bill », combinant les deux volumes en un seul film.

Outre ses projets personnels, Tarantino a écrit et réalisé le quatrième et dernier volet du film d’anthologie »Four Rooms », dans lequel il fait lui-même une apparition en tant qu’acteur dans le film. Il a également été invité en tant que réalisateur dans le film »The City of Sin » de 2005, car ce ne sont pas des productions entièrement écrites ou réalisées par lui, elles ne sont pas incluses dans le récit officiel de ses films.