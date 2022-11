Pourquoi privilégier une RC pro quand on cherche une assurance ?

in

Lorsque vous êtes un professionnel, peu importe le domaine d’activité dans lequel vous exercez votre profession, il existe une multitude de risques encourus qu’une RC pro peut couvrir en cas de dommages.

Qu’est-ce qu’une RC pro ?

La RC pro est une assurance qui protège les professionnels dans leur domaine d’activité au quotidien sur leur lieu de travail.

La définition d’une RC pro

L’assurance RC Pro est l’assurance Responsabilité Civile Professionnelle permet de couvrir les préjudices et les dégâts qui ont lieu dans le cadre d’une activité professionnelle et des prestations qui en découlent. Concrètement, au sein de votre entreprise, il se peut que cette dernière durant la pratique de son activité cause un préjudice à un tiers. Ceci concerne en conséquence la responsabilité civile professionnelle de votre entreprise. L’objectif de la RC pro est alors de couvrir les dégâts causés par le remboursement des dommages occasionnés auprès de la victime directement concernée.

Ainsi, en tant que professionnel, il est préférable de privilégier une assurance responsabilité professionnelle quand on cherche une assurance, car elle permet de dédommager les dégâts que vous pourriez causer à un tiers sans avoir à vous faire du souci. Facultative ou obligatoire pour votre métier, une assurance responsabilité professionnelle comme celle proposée par Hiscox est une sécurité qui permet de vous accompagner tout au long de votre parcours professionnel.

Les déclinaisons de sa protection

L’entreprise peut se retrouver responsable d’un dommage causé à un tiers :

un fournisseur subit un accident dans les locaux de votre entreprise

En raison d’un défaut de fabrication, une série de produits a rendu malade quelques-uns de vos clients.

Un de vos employés fait un accident dans un de vos locaux et se blesse à cause d’un matériel qui traînait.

le panneau publicitaire de votre établissement et blesse un passant

Les dommages causés possibles sont multiples acteurs :

vous

vos salariés

vos sous-traitants

vos machines, outils productifs et objets qui appartiennent à l’entreprise

vos animaux dans le domaine de l’agriculture

À quels profils s’adresse une RC pro ?

Quand on cherche une assurance, privilégier une RC pro est fondamentale pour de nombreuses professions.

La RC pro est obligatoire pour les professions réglementées.

Ces assurances RC pro sont obligatoires pour toutes les professions réglementées qui sont dans le cadre des dispositions législatives. Elle reste toutefois fortement recommandée pour d’autres professions. Il s’agit d’une sécurité supplémentaire peu importe votre société. Elles sont donc obligatoires pour plusieurs professions :

les métiers du bâtiment

les comptables

les métiers du conseil, les professionnels du droit

les métiers dans le secteur de la santé comme les médecins pour faire face aux conséquences possibles, très dures durant une erreur médicale.

Une RC pro protège face aux multiples risques dans différents domaines d’activité.

Lors de la pratique d’une activité professionnelle, l’activité en question peut causer des préjudices aux clients, aux sous-traitants, aux fournisseurs et aussi aux personnes extérieures à l’entreprise. En fonction de votre secteur d’activité, les risques sont en réalité assez hétérogènes. La très grosse majorité des assureurs offrent la possibilité de recourir à des contrats RC pro en fonction du type de métier que vous exercez. Les formules de base sont donc à compléter avec des options. Ces options sont à choisir en fonction des risques de votre profession. En conséquence, l’assurance responsabilité professionnelle peut couvrir l’ensemble des risques de votre profession.

Ces risques sont au nombre de 3 et peuvent être couvert par une RC pro adaptée avec des options en plus à sélectionner en fonction de votre domaine d’activité :

les risques corporels

les risques immatériels

les risques matériels

Par exemple, dans le secteur de la restauration, un restaurateur peut être tenu responsable du renversement d’un café brûlant par un de ses serveurs sur un client. La nourriture avariée qui provoque une intoxication alimentaire rentre aussi dans ces critères. De même, dans le secteur de l’habillement, un fabricant de vêtements peut provoquer des allergies cutanées en raison du tissu qu’il a utilisé pour confectionner ses vêtements.