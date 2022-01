Bien-être au naturel : la Slow cosmétique pour votre routine beauté

Si les produits industriels ont pris une place conséquente dans notre mode de vie, aujourd’hui de plus en plus de consommateurs décident de se tourner vers des compositions naturelles. Prise de conscience ou volonté d’acheter de meilleure qualité, l’ère du bio et des articles artisanaux s’impose sur le marché actuel, et ce, pour notre plus grand plaisir. Souvent évité pour des prix considérés comme trop élevés, vous pouvez dès à présent trouver et acheter des produits cosmétiques naturels et sains à des tarifs abordables pour votre corps. Sur Ma Maison Ma Santé, nous vous offrons quelques conseils afin de vous permettre de trouver des produits adaptés à votre demande.

La Slow cosmétique, qu’est-ce que c’est ?

La Slow cosmétique en clin d’œil à la “Slow Food”, est un terme qui promeut l’usage de produits artisanaux et naturels. Inventée par Julien Kaibeck, blogueur et journaliste belge, la Slow cosmétique désigne à la fois un label et une association qui encourage à moins consommer d’articles industriels et à favoriser des compositions plus neutres. C’est un mouvement qui prône donc une consommation alternative de la beauté avec des produits sains et écologiques. L’idée de cette tendance n’est d’ailleurs pas de créer de nouveaux produits esthétiques, mais à utiliser ceux qui se composent d’ingrédients naturels pour prendre soin de votre peau et de votre bien-être.

Aujourd’hui, la Slow cosmétique comprend plus de 219 marques labellisées et plus de 4 000 cosmétiques naturels vendus en boutique et sur le web. On compte par ailleurs approximativement 28 500 recherches chaque mois concernant la Slow cosmétique sur les différents navigateurs internet. Un intérêt de plus en plus fort de la part des Français qui encourage nettement la promotion et le développement de ce mouvement.

Sur quel principe repose-t-elle ?

La Slow Cosmétique repose sur un principe simple : se reconnecter à son corps afin de mieux le comprendre et le soigner. En définissant les réels besoins de votre peau, vous lui assurez ainsi des cosmétiques respectueux et adaptés au quotidien, grâce à des ingrédients naturels aux vertus reconnues et puissantes.

Attention, la Slow cosmétique repose aussi sur l’idée d’acheter et de consommer des produits contenant de moins en moins d’ingrédients. Plus écologiques, ces formules sont débarrassées du superflu pour un retour à l’essentiel salvateur. Vos achats s’inscrivent alors dans une véritable démarche d’engagement. Vous apprenez rapidement à décrypter les étiquettes de vos cosmétiques et à bannir tous les composants chimiques de votre quotidien.

Des bienfaits reconnus pour votre santé

La Slow cosmétique vous invite à faire la paix avec votre peau et à connaître les bons ingrédients pour en prendre soin. L’usage des cosmétiques se base d’ailleurs sur le même principe que celui de votre alimentation. Plus vous mangez sain, plus votre corps se portera mieux et il en va de même pour vos produits de beauté et votre peau. Si vous saturez cette dernière avec des composants chimiques et de mauvaise qualité, elle deviendra sensible et ne perdra rapidement de son éclat naturel. En effet, un épiderme abimé est généralement dû à un usage excessif d’ingrédients peu naturels et agressifs, et cela finit toujours par se remarquer.

De plus, consommer bio et artisanal n’est pas beaucoup plus cher qu’acheter industriel. La présence d’ingrédients nocifs peut, par ailleurs, s’avérer particulièrement dangereux sur le long terme et causer des dérèglements hormonaux ou encore des cancers de la peau. Si leur usage est à proscrire pour les femmes enceintes et les enfants, on est alors en droit de se questionner sur leur réelle utilité dans notre routine beauté. En apprenant à distinguer les ingrédients des cosmétiques et en privilégiant des formules naturelles, vous découvrez un bien-être inédit. Ici, Ma Maison Ma Santé vous guide pour de nouvelles habitudes plus saines et respectueuses de votre peau.

La Slow cosmétique : l’avenir de la beauté

De plus en plus connue du grand public, la Slow cosmétique commence désormais à se faire une réelle place sur le marché de la beauté et du bien-être. Produits naturels, formules fiables, et prix abordables, elle s’impose comme une gamme de qualité et accessible à tous. Actuellement, 85% des Français l’estime déjà comme l’avenir de la beauté naturelle et sa popularité ne cesse d’augmenter. Depuis 2019, Julien Kabeick a mis en place un comité composé d’experts indépendants et de bénévoles, qui rassemble des noms connus du secteur de la beauté et de l’environnement. On peut y retrouver Pascale Brousse fondatrice de Trend Sourcing, Christian Leclercq, maire de la commune de Silly en Belgique et défenseur de la Slow Life ou encore Anne Ghesquière, fondatrice du média FemininBio. Ce comité a pour objectif de mieux orienter les entreprises et de les encourager dans un développement des produits artisanaux. Il ne vous reste donc plus qu’à profiter de ces nouveaux produits plus sains et découvrir les nombreux bienfaits du bien-être au naturel !