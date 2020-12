Pourquoi Priscilla Presley n’a jamais été impressionnée par Elvis Presley

Elvis Presley et Priscilla Presley ont eu une relation tumultueuse qui a commencé en 1959. Pendant leur mariage, le couple a accueilli leur unique enfant ensemble, Lisa Marie Presley, en 1968. Après six ans en tant que femme d’Elvis, Priscilla a quitté le roi du rock and roll en 1973 .

Elvis Presley et Priscilla Presley | Bettmann / Getty Images

Après leur divorce, Priscilla a parlé de ce à quoi ressemblait sa vie après avoir été avec Elvis.

Priscilla Presley a plaisanté sur sa rencontre avec Elvis Presley avant que cela n’arrive

L’histoire d’amour d’Elvis et Priscilla a commencé en Allemagne. C’est là que le crooner «Burning Love» a vécu pendant sa carrière militaire. Comme Elvis, le beau-père de Priscilla, Paul Beaulieu, s’est enrôlé en Allemagne et a transféré Priscilla et sa mère à la base aérienne de Wiesbaden. Peu de temps après l’arrivée de la famille en Allemagne, Priscilla a rencontré l’un des amis d’Elvis. L’ami a demandé à Priscilla de venir voir Elvis et son père, la maison de Vernon Presley, et le couple s’est connecté à partir de là.

Avant leur rencontre, Priscilla a déclaré au Ladies Home Journal en 1973 qu’elle envisageait de rencontrer Elvis. Bien qu’elle n’ait jamais eu l’intention de sortir avec le chanteur, Priscilla a plaisanté avec sa mère en disant qu’ils pourraient le voir pendant leur séjour en Allemagne.

«Je n’avais pas de grands fantasmes de le rencontrer», a déclaré Priscilla à propos d’Elvis. «Mais je me souviens que lorsque mon père nous a dit qu’il était envoyé à la base aérienne de Wiesbaden, j’ai mentionné en plaisantant qu’Elvis était stationné à proximité et que nous aurions peut-être la chance de le rencontrer. Ma mère a dit: «Je ne vous laisserais pas traverser la rue pour voir Elvis Presley», ce qui semble drôle maintenant, n’est-ce pas?

La relation de Priscilla Presley avec Elvis Presley ne l’a « jamais impressionnée » et a dit qu’il était « très terre à terre »

Après leur rencontre, Priscilla et Elvis ont commencé leur parade nuptiale. Priscilla a déclaré que ses parents avaient initialement désapprouvé sa relation avec Elvis. Quand elle a commencé à sortir avec la chanteuse, Priscilla avait 14 ans et Elvis 24 ans. Bientôt, cependant, ses parents ont accepté de laisser le couple sortir à des rendez-vous supervisés par le père d’Elvis.

Alors qu’Elvis était au sommet de sa carrière avec des succès comme «Heartbreak Hotel» et des rôles au cinéma, Priscilla ne se souciait pas de sa renommée. Elle a dit qu’Elvis ne permettait pas à sa popularité d’affecter ce qu’il ressentait pour elle.

«Je n’ai jamais été impressionné par la datation avec Elvis», se souvient Priscilla. «Peut-être ai-je pensé que tout cela n’était qu’un rêve. Ou peut-être était-ce parce qu’Elvis était très terre à terre. Il m’a mis à l’aise.

Priscilla a continué à dire qu’elle ne s’était jamais vantée de sa relation avec Elvis. Alors que le couple faisait face à des rumeurs sur la nature de leur fréquentation, Priscilla n’a jamais divulgué aucune information avant d’épouser Elvis.

«Oh, il y avait de nombreuses raisons possibles», a déclaré Priscilla à propos de garder sa romance avec Elvis privée. «Je sentais qu’il était déjà tellement médiatisé; c’était ma propre vie, mes propres affaires. Ou peut-être était-ce parce qu’Elvis est tellement auto-protecteur. C’est son propre homme, une personne très compréhensive et compatissante, et il accepte pleinement les gens. Mais en ce qui concerne sa vie personnelle, il est très secret.

Priscilla Presley a déclaré qu’elle était « parfaitement heureuse » alors qu’elle était isolée d’Elvis Presley

Alors que leur relation se poursuivait, Elvis est retourné travailler à Hollywood. Il voyageait souvent de Californie à Memphis pour être avec Priscilla, qui résidait principalement à Graceland avec le père d’Elvis. Elle rendait occasionnellement visite à Elvis à Hollywood, mais a déclaré qu’elle voulait intentionnellement garder ses distances pendant qu’il travaillait.

« Je ne pensais pas qu’il pourrait faire de son mieux si j’étais là », a déclaré Priscilla. «Je sentais que c’était son travail, son entreprise, et ce n’était pas à moi d’être là-bas. La plupart du temps, je restais à Memphis et j’occupais mon temps au studio de danse ou j’allais dîner avec une amie. J’étais parfaitement heureux comme ça.

Pendant leur séparation, Elvis aurait eu de nombreuses affaires avec d’autres acteurs hollywoodiens.