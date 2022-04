Partager

Les mobiles pliants sont une réalité, mais leur grand succès se limite aux ventes en Chine. Pourquoi dans d’autres pays ne réalisent pas autant de ventes?

Les mobiles pliants ils constituent l’une des grandes révolutions de ces dernières années dans le monde de la téléphonie mobile. Ce sont des modèles spectaculaires, mais la vérité est que son succès a été très limité à la Chine, c’est là que la plupart des unités sont vendues. Quelle est la raison derrière?

La chaîne YouTube TechAltar nous donne la réponse sur pourquoi presque tous les mobiles pliables ne sont vendus qu’en chine: parce que la plupart des modèles ils ne sont vendus que là-bas, comme le OPPO Find N ou le Honor Magic V que nous voyons dans l’image suivante. Cependant, cela crée une autre question : pourquoi ne sont-ils vendus que dans ce pays ? L’expert en technologie nous donne les réponses.

Pourquoi presque tous les téléphones pliables ne sont vendus qu’en Chine

De TechAltar, ils réfléchissent à pourquoi en Chine ils apprécient tous les mobiles « cool ». Les premiers exemples qu’il donne sont le OnePlus 10 Pro, le Xiaomi 12 et le Motorola Edge X30, qui ont atteint le marché international, mais qui il a fallu quelques mois pour le faire.

Cependant, ce qui nous intéresse dans cet article, ce sont les cas de l’OPPO Find N, du Honor Magic V et du Xiaomi Mix Fold, dont on attendait le lancement hors de Chine depuis des mois. À l’heure actuelle, il semble que les entreprises ils n’ont pas l’intention de les sortir hors du territoire chinois, sa disponibilité est donc très limitée.

Le fait que la plupart des modèles de téléphones pliables ne soient en vente qu’en Chine explique très bien pourquoi. la plupart des unités vendues y sont enregistrées. En fait, en dehors de la Chine, nous disons depuis des années que l’année en cours serait la grande année pour les téléphones pliables, mais nous n’avons toujours pas raison.

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles ces grands fabricants choisissent de ne pas lancer leurs téléphones pliables en dehors de la Chine. Les premiers d’entre eux sont les coûts que cette sortie vers d’autres marchés entraînerait, qu’ils vendent une unité ou un million. Ce sont des frais qui doivent être payés dans chaque pays où arrive le terminal, par exemple, traduire le logiciel dans chaque langueun support utilisateur personnalisé et le nouveau packaging.

De plus, chaque mobile a besoin recevoir une série de certificats de sécurité au-delà de ceux de Google, et aussi le certificats de chaque opérateur société de téléphonie mobile qui vendra le téléphone. Si ces certificats coûtent cher et sont depuis un moment dans un smartphone « traditionnel », ils le sont encore plus pour les pliables, car ils ont une construction plus complexe.

Sachant qu’ils n’auront pas beaucoup de succès, les fabricants préfèrent économiser l’argent impliqué dans le lancement de mobiles pliables en dehors de la Chine.

Comme ils l’ajoutent de TechRadar, il y a aussi raisons de commercialisation derrière cette disponibilité limitée de téléphones pliables en dehors de la Chine. Pour vendre ces smartphones innovants, les firmes devraient miser sur de grandes campagnes marketing avec des personnalités célèbres de chaque pays, avec pour augmentation des dépenses que cela entraînerait.

Il est vrai que les mobiles pliants mènent une invasion lente mais régulière, bien qu’encore vos données de vente sont insuffisantes pour justifier d’importants investissements d’argent dans son expansion vers d’autres pays. En réalité, en 2021, seuls 7,5 millions de téléphones pliables ont été vendustandis que le reste des smartphones a accumulé un total de 1 400 millions d’unités.

Comme l’explique l’expert technologique, la décision de ne pas lancer de nombreux mobiles pliants au-delà du territoire chinois peut également être due à la petite demande de distributeurs comme O2 ou Verizonqui préfèrent ne pas avoir beaucoup d’alternatives avec ces caractéristiques sur le marché.

En bref, la principale raison pour laquelle la plupart des téléphones pliables sont vendus en Chine est que les fabricants ne veulent pas dépenser l’argent que cela implique, car ils savent que les unités vendues seront très peu nombreuses. Mettant tout ce qu’ils savent à l’échelle, ils préfèrent juste réussir dans ton pays et débarquer aux Etats-Unis, en Europe et dans le reste des territoires avec des mobiles qui vont avoir un succès garanti.

Si vous voulez essayer un smartphone pliable, vous pouvez toujours essayer celui de Samsung : le Galaxy ZFold 3 5G et le Galaxy Z Flip 3 5G. Vous avez également l’option de Huawei, qui a récemment lancé son Poche Huawei P50. Les options ne sont pas très larges, mais vous pouvez toujours vous procurer un bon mobile pliable pour l’utiliser au quotidien.

