Pourquoi poussons-nous plus de cheveux sur notre tête que sur notre corps?

Eyeslipsface "Lait hydratant Corps et Visage - BELLE OEMINE (EAN 3760099171780) 150"

"Les cosmétiques BELLE OEMINE BIO sont naturels à plus de 99%, et contiennent entre 50 et 100% d’ingrédients certifiés biologiques. C’est pourquoi les soins BELLE-OEMINE-BIO sont les amis de votre peau, et de la Nature. En effet chez BELLE OEMINE BIO, avec de 51 à 100% de bio TOTAL, nous avons choisi de ne pas nous en tenir aux seuils minimaux imposés par Cosmos, qui exigent que 15% au moins du produit fini soit bio (15% du total des ingrédients doivent être issus de l’agriculture biologique), et qui autorise jusqu’à 5% d’ingrédients de synthèse. Parce que à nos yeux, 15% de bio seulement ce n’est pas vraiment bio (sauf produits lavants)…Lait hydratant Rose-aloeHautement concentré en ingrédients actifs certifiés biologiques (92% du produit total), le Lait Hydratant Corps et Visage de BELLE OEMINE BIO hydrate et nourrit votre peau. Formulé « sans eau plate » avec les hydrolats les plus nobles : Rose de Damas, Camomille apaisante et Aloe Vera hydratant, et avec des huiles de Macadamia et de tournesol… La recette d’un soin riche et doux, qui assouplit et préserve l’épiderme du corps et du visage.Très onctueux, il pénètre très rapidement et ne laisse pas de trace de gras.Produit BioCerifié ECOCERT "