Pourquoi plus de personnes reçoivent-elles un diagnostic de TDAH ?

De plus en plus de personnes reçoivent un diagnostic de TDAH. Ce trouble du développement devient-il plus courant ? Ou la définition du TDAH s’est-elle simplement élargie ?

Photo : Allen Taylor/Unsplash

En 2014, des sociologues de l’Université Brandeis (États-Unis) ont mené des recherches approfondies sur la montée mondiale du TDAH. sociologues ? En effet. Plutôt que d’avoir une cause médicale, l’augmentation du TDAH semble provenir d’une combinaison de facteurs sociétaux.

En raison de plus d’informations, d’acceptation et d’incitations, plus de diagnostics

Par exemple, les scientifiques ont vu comment un élargissement de la définition du TDAH au début des années 1990 a conduit à une forte augmentation du nombre de diagnostics. Mais pas seulement. Internet a également eu un impact, affirment les chercheurs. Parce qu’aujourd’hui, de nombreuses informations médicales peuvent être trouvées en ligne, y compris toutes sortes d’autotests, fiables ou non, il y a plus de compréhension et d’acceptation. En conséquence, les personnes qui se plaignent sont plus susceptibles de consulter un médecin pour un vrai diagnostic.

Photo : Johnny McClung/Unsplash

Plusieurs psychologues et psychiatres ajoutent qu’aujourd’hui, plus que par le passé, nous avons tendance à étiqueter les gens qui sont « différents ». Un garçon occupé était un garçon occupé, mais maintenant on lui diagnostique un TDAH.

Enfin, il y a le fait que notre société actuelle est très « stimulante ». Si vous êtes sensible à cela, comme le sont les personnes souffrant de TDAH, alors vous êtes confronté à vos symptômes beaucoup plus fortement qu’avant. Et vous êtes plus susceptible d’aller chez le médecin. .