Pourquoi Pete Davidson quitte-t-il SNL? Théories et rumeurs

Pete Davidson ajoute du carburant aux rumeurs selon lesquelles il quitte «SNL» en disant qu’il est «prêt à raccrocher le maillot».

Le comédien a laissé entendre que son passage sur « Saturday Night Live » pourrait se terminer alors qu’il discutait de la course de 18 ans de son camarade Kenan Thompson lors de la table ronde des acteurs de la comédie du Hollywood Reporter’s.

« Oui je suis bien. Je suis surpris d’avoir atteint sept ans [seasons]», A déclaré Davidson, manifestement pas envieux du long mandat de Thompson dans la série.

« Je suis prêt à raccrocher le maillot. Kenan est comme f – Karl Malone là-bas. »

Pourquoi Pete Davidson quitte-t-il «SNL»?

Bien que rien n’ait été confirmé au sujet du départ de Davidson, il existe certaines théories liées à des hauts et des bas qu’il a eu au cours des deux dernières saisons qui pourraient expliquer son choix de quitter « SNL ».

La spéculation que Davidson quitte le spectacle de sketch-comédie est apparue pour la première fois la semaine dernière quand il a clôturé la finale de la saison de «SNL» avec un message sincère au public.

«Je suis très reconnaissant d’être ici, et ce fut un honneur de grandir devant vous», a-t-il déclaré.

Maintenant, les commentaires de Davidson sur le fait de jeter l’éponge – ou dans ce cas le «maillot» – suggèrent que le joueur de 27 ans passe à d’autres opportunités. Mais pourquoi Davidson quitte-t-il la série après tant d’années?

Pete Davidson est-il fatigué d’être la cible de la blague sur SNL?

Le statut de célébrité de Davidson et sa vie personnelle très médiatisée ont fait de lui le sujet de nombreuses blagues au cours de son passage dans la série, en particulier à la suite de sa relation avec Ariana Grande. Il a lui-même donné « Weekend Updates » sur sa vie personnelle.

Le comédien a récemment parlé à Charlamagne Tha God de son dégoût pour certains des croquis et des blagues à son sujet en 2020.

«Je suis comme des punchlines politiques ouvertes et froides», a-t-il déclaré. « Je suis comme, des blagues ‘Weekend Update’. »

Davidson a exprimé sa frustration à propos des blagues faites en son absence et rit à ses dépens.

« J’ai un sentiment étrange dans ce bâtiment où je ne sais pas pour quelle équipe ils jouent, vraiment – si je suis la blague ou si je suis dans la blague », a-t-il ajouté. «Mais si je ne suis que du fourrage maintenant … peut-être que je ne devrais pas être là.

Il a cependant répondu à ces commentaires dans sa récente interview en disant qu’il était «vraiment reconnaissant» de son temps dans l’émission.

«J’étais dans un endroit vraiment différent il y a un an ou deux, et je ne suis pas vraiment fier de la façon dont j’ai géré ou géré les choses il y a quelques années», a déclaré Davidson.

Davidson s’est-il brouillé avec le casting de SNL?

Après cet entretien, il a été rapporté que Davidson avait renoncé à l’afterparty «SNL» et éprouvait des tensions avec ses camarades de casting.

Chris Redd, Aidy Bryant et Bowen Yang étaient prétendument furieux des commentaires de Davidson.

« Ce qu’il a dit lors de ses entretiens a bouleversé beaucoup de gens de NBC, et ils ne veulent pas travailler avec lui », a déclaré une source.

Davidson a abordé ses problèmes de santé mentale en direct dans l’émission, il est donc compréhensible qu’il puisse ressentir un manque de soutien de la part de ses camarades de casting et de leurs blagues continues.

Cependant, compte tenu de ses récentes expressions d’appréciation pour «SNL», il est possible qu’il veuille partir en beauté tout en étant toujours en bons termes avec ses collègues membres de la distribution.

Davidson a poursuivi sa carrière d’acteur et voudra peut-être simplement plus de place pour cela dans son emploi du temps.

Davidson a fait la transition de la comédie à croquis vers des rôles au cinéma au cours des dernières années.

En 2020, il a joué dans sa comédie semi-autobiographique «Le roi de Staten Island», qu’il a co-écrit avec Judd Apatow. Il a dit que sa motivation pour faire le film était en partie motivée par le fait que sa vie personnelle avait éclipsé sa carrière.

Plus tard cette année, il devrait apparaître dans le deuxième opus de «The Suicide Squad», qui sortira en août 2021.

Il est possible que le désir de Davidson de laisser ses personnages fictifs parler et de laisser sa vie privée privée l’a poussé encore plus loin de «SNL» et vers le cinéma.

