Pourquoi Pete Davidson est si difficile à fréquenter, selon Kaia Gerber

Dans une récente interview avec Vogue Magazine, le mannequin Kaia Gerber, 19 ans, a parlé des difficultés rencontrées pour sortir avec l’un des partenaires de rencontres les plus demandés d’Hollywood, Pete Davidson, membre de la distribution de « Saturday Night Live ».

Gerber, la fille du mannequin emblématique Cindy Crawford, a déclaré qu’elle n’avait jamais eu d’expérience normale au lycée et qu’elle avait commencé à sortir avec des hommes plus âgés par défaut.

« Vous savez », a déclaré Gerber, « je faisais le mois de la mode, mais j’étais si jeune que j’avais embrassé, comme, une seule personne. Je n’avais jamais eu d’amoureux au lycée ou quoi que ce soit. Et donc j’avais tendance à sortir avec des personnes plus âgées parce que c’étaient les personnes avec qui j’étais.

Pete Davidson était l’un de ces hommes plus âgés.

Lorsqu’ils ont commencé à se fréquenter en octobre 2019, Gerber venait d’avoir 18 ans et Davidson en avait 26. La relation a eu un effet durable sur elle.

Pourquoi Kaia Gerber a-t-elle trouvé Pete Davidson difficile à fréquenter ?

Lorsque les deux se sont séparés, une source a révélé à Page Six que les problèmes de santé mentale de Davidson étaient devenus trop importants pour le modèle.

« C’est devenu très bouleversant pour Kaia », a déclaré la source au moment de leur rupture. « Pete a un certain MO et il est très intense avec ses copines. Kaia n’a que 18 ans et c’est beaucoup de choses à gérer. »

« Je me suis retrouvé dans des situations où un jour je me réveillais et me disais: » Comment suis-je arrivé ici? « », a déclaré Gerber à Vogue. « Je n’ai aucune idée de ce que je fais et j’ai besoin d’aide. Et pouvoir demander cette aide était incroyable. C’est ce que signifie vraiment grandir, ne pas avoir peur de demander.

Crawford et son père Rande Gerber la soutenaient et l’aidaient lorsque les choses devenaient difficiles.

« Un peu plus tard, cela nous a frappés d’une manière à laquelle nous ne nous attendions pas nécessairement », a déclaré Crawford. «Mais vous n’avez qu’à laisser vos enfants voler et être là pour les ramasser s’ils tombent. Mon mari, qui a une très bonne perspective, me dit toujours : « Cindy, ça aussi ça passera. »

Davidson est largement connu pour ses problèmes de santé mentale, et ceux qui le critiquent l’ont décrit comme un « lothario troublé ».

Il parle même de ces défis qu’il apporte lui-même aux relations et a confirmé qu’il s’agissait d’un problème avec Gerber.

Dans une interview avec Charlamagne tha God, Davidson a expliqué ce qui s’est passé avec Gerber de son point de vue.

« Elle est très jeune, et je… traverse beaucoup de choses, et c’était avant d’aller en cure de désintoxication », a déclaré Davidson. « Elle devrait s’amuser. Elle ne devrait pas avoir à s’inquiéter pour un mec qui a juste des problèmes.

Il a ensuite expliqué comment il se comportait dans les relations et qu’il comprenait pourquoi les femmes pourraient le trouver accablant.

« Je pleure beaucoup. J’entre dans des conversations profondes », a-t-il déclaré. « J’aime rencontrer ta famille. J’aime savoir qui tu es. Et certaines familles sont comme, ‘Qui le [expletive] es-tu?’ Donc je suis beaucoup pour certaines personnes. C’est comme ça que j’ai été élevé.

Davidson a parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale avec le public et ses partenaires, affirmant qu’il se situe quelque part entre le trouble bipolaire et le trouble de la personnalité limite sur le spectre de la maladie mentale.

« Je viens du haut, je me dis ‘Hé, je suis fou' », a déclaré Davidson. « Voici tous mes problèmes. Voici ce que je fais. Voici le thérapeute. C’est ce qui se passe.

Davidson dit également qu’il fait cela environ un mois après le début des relations, pour ne pas « surprendre » les personnes avec qui il est plus tard, car il ne veut pas perdre leur temps ou leur faire peur plus tard.

Il se vante aussi humblement qu’il est entouré d’un bon groupe d’amis et qu’ils lui font savoir quand ils pensent que les choses deviennent incontrôlables.

« Mon plus bas, c’est quand les gens ont peur de ma vie et que je dois m’en aller, puis je dois me relever. Donc je pense que je l’ai touché à quelques reprises », a déclaré Davidson. « Tant que vous êtes entouré de bonnes personnes qui vous soutiennent et que vous êtes fort, vous pouvez vous en sortir. »

Davidson admet que les médias sociaux et l’attention des tabloïds font des ravages, mais c’est la raison pour laquelle il n’a plus de médias sociaux.

« J’ai eu beaucoup de chance et de chance de sortir avec des femmes vraiment merveilleuses, belles, cool et talentueuses et avec cela vient [drama in the public eye], malheureusement », dit-il. « Donc, je suis conscient qu’il y a s—, mais je pense que je deviens un peu plus difficile que la plupart. Mais comme, cela vient avec le territoire.

Cela aurait également pu être une des raisons pour lesquelles Gerber se sentait dépassé.

Lorsque Pete Davidson est censé être avec quelqu’un, cela fait la une des journaux et tout le monde veut savoir comment ils vont et s’il va bien.

Pour quelqu’un d’aussi jeune, ce n’est pas facile d’être dans ce genre d’environnement.

Gerber a déclaré à Vogue qu’elle souhaitait maintenant sortir avec des hommes plus proches de son âge, ce qu’elle fait actuellement.

En septembre, elle a commencé à sortir avec l’acteur d' »Euphoria » Jacob Elordi, qui a 23 ans – seulement quatre ans de plus que Gerber.

« Pouvoir être avec quelqu’un en qui j’ai confiance, où nous ne voulons rien l’un de l’autre, avoir une relation sûre et stable comme ça, m’a vraiment ouvert les yeux sur les possibilités de l’amour et ce que c’est que d’aimer sans conditions, », a déclaré Gerber.

Davidson a également évolué et sort avec la star de « Bridgerton » Phoebe Dynevor.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.