Pourquoi Park Dang-gu et Jin Cho-yeon ne se sont pas mariés dans « Alchemy of Souls »

« Alchimie des âmes » a déjà créé les premiers épisodes de la saison 2 sur Netflix et la série sur les sorciers a repris trois ans après les derniers événements. À l’époque, plusieurs questions restaient sans réponse et les l’avenir de certains personnages était incertain. L’une de ces questions était le mariage entre Park Dang-gu et Jin Cho-yeon.

Dès le premier volet, nous avons rencontré la séduisante et talentueuse jeunes qui composaient deux des familles les plus importantes du programme. Dans les premiers épisodes, il était évident que Dang-Gu avait des sentiments pour la fille des Jin.bien qu’il ait essayé de les cacher en raison de l’intérêt de Cho-yeon pour Jang Uk.

Par conséquent, quand ils ont commencé à se rapprocher et qu’elle a finalement commencé à ressentir la même chose, nous tous, fans, avons vu nos rêves se réaliser. Surtout depuis qu’ils ont décidé de se fiancer et leur mariage devait avoir lieu dans l’épisode 20 de la saison 1.

Cependant, grande fut la surprise quand le deuxième versement est arrivé et a révélé que le couple ne s’était pas marié. Non seulement cela, mais au cours de ces trois années, ils n’étaient pas restés en contact Qu’est-ce qui les a fait changer d’avis ?

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de la saison 2 de « Alchemy of Souls ».

POURQUOI DANG-GU ET CHO-YEON NE SONT-ILS PAS MARIÉS DANS LA SAISON 2 DE « ALCHEMY OF SOULS » ?

Dans la saison 2 de « Alchemy of Souls », il a été révélé que Park Dang-gu et Jin Cho-yeon avaient annulé leur mariage et leurs fiançailles. La raison pour laquelle cela s’est produit était parce que L’héritier de Songrim n’a pas pu sauver le père de sa petite amie à la fin du premier épisode.

Dans le dernier épisode, Nak-Su (dans le corps de Mu-Deok) était contrôlé par Jin Mu, donc le sorcier maléfique l’a envoyée pour éliminer Jin U-Takle mari du leader Jinyowong qui l’a rejoint, enfin en fait il était le frère du chaman Choi.

Parce que U-tak connaissait tous les plans de Jin Mu et pouvait le révéler quand il guérissait, il a envoyé l’ex-meurtrier pour le tuer. À ce moment, Cho-Yeon et Dang-Gu sont arrivés, qui étaient venus lui rendre visite avant de prononcer leurs vœux de mariage.

Park Dang-Gu combattant Nak-Su/Mu-Deok pour sauver le père de Jin Cho-Yeon dans « Alchemy of Souls » saison 1 (Photo : tvN et Netflix)

Ils se sont tous deux battus contre Nak-Su, mais Dang-Gu a hésité une seconde à la tuer, car ils étaient déjà devenus proches. Au moment de l’incertitude, elle en a profité pour lancer son épée et tuer le père de sa fiancée.

Dans l’épisode 1 de la saison 2, Cho-Yeon confirme que c’est la raison pour laquelle Dang-Gu, maintenant le chef de Songrim, se présente aux portes de Jinyowon pour traquer un changeur d’âme. assuré que il n’avait pas puprotéger le père de sa petite amie” et il en voulait toujours.

QU’ARRIVERA-T-IL À CHO-YEON ET DANG-GU DANS LA SAISON 2 DE « ALCHEMY OF SOULS » ?

Bien qu’ils soient séparés depuis trois ans, Il est évident que Jin Cho-Yeon et Park Dang-Gu ont toujours des sentiments forts l’un pour l’autre.. Lorsque l’actuel chef de Songrim a pensé que son ex-fiancée allait se marier, il est devenu très triste et a noyé son chagrin dans l’alcool.

De plus, lorsque Cho-Yeon a été informée qu’un mariage aurait lieu, elle avait peur de devoir se marier, ce qui indique qu’elle n’a toujours pas oublié Dang-Gu. De plus, lorsqu’elle a découvert qu’il pensait qu’elle allait être la mariée, elle s’est également sentie désolée.

Par conséquent, nous espérons que tout au long de la saison, la deuxième fille de la famille Jin pourra laisser ses rancunes dans le passé et que les deux reprendront leur relation.