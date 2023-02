Pourquoi Ozzy Osbourne se retire définitivement de la scène

le musicien légendaire Ozzy Osbourne vient d’annoncer qu’il se retirera de la scène, annulant sa prochaine tournée mondiale et confirmant qu’il n’annoncera plus de nouvelles tournées et présentations dans les années à venir.

Dans une déclaration officielle sur son compte Twitter personnel, Osbourne a clarifié la raison de cette décision, s’excusant auprès de ses fans et de ceux qui ont soutenu sa carrière. « Comme vous le savez, il y a quatre ans, ce mois-ci, j’ai eu un grave accident dans lequel j’ai endommagé ma colonne vertébrale », a écrit le chanteur.

« Mon seul but pendant ce temps a été de revenir sur scène. Ma voix chantée va bien. Cependant, après trois opérations, des traitements aux cellules souches, des séances de kinésithérapie interminables, mon corps est toujours physiquement faible », poursuit le communiqué.

Osbourne en a profité pour remercier les fans pour la patience qu’ils lui ont témoignée ces dernières années, car il avait récemment annulé la tournée »Plus de visites II« , initialement reporté à 2019.

« Je n’aurais jamais imaginé que mes journées de tournée se termineraient ainsi », a écrit le musicien. « Mon équipe propose des idées sur les endroits où je peux me produire sans avoir à voyager de ville en ville et de pays en pays. »

Bien qu’on ne sache toujours pas comment Osbourne poursuivra sa carrière musicale, les fans qui ont déjà acheté des billets pour la tournée peuvent demander un remboursement dans leurs points de vente respectifs.

« Je tiens à remercier ma famille… mon groupe… mon équipe… mes vieux amis, Judas Priest et bien sûr mes fans pour leur dévouement, leur loyauté et leur soutien sans fin, et pour m’avoir donné la vie dont je n’avais jamais rêvé. . que je le ferais », conclut la déclaration écrite par Osbourne.

Le chanteur a eu toute une carrière au sein de la culture populaire, étant surtout connu pour être le chanteur principal du groupe de heavy metal Sabbat noir. Après avoir sorti plusieurs albums à succès, dont Sabbath Bloody Sabbat, Paranoid et Master of Reality, Ozzy Osbourne a finalement poursuivi une carrière solo réussie.

En plus de sa carrière musicale, Osbourne était connu pour son émission de téléréalité « The Osbournes », qui suivait une famille essayant de survivre à la vie moderne d’Hollywood. Le chanteur a également fait diverses apparitions dans des films et séries tels que »Little Nicky », »Ghostbusters », »Trolls 2 : World Tour » et dans le jeu vidéo »Brütal Legend ».