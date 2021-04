Pourquoi opter pour la spiruline bio de Natésis ?

Le développement exponentiel des compléments alimentaires a donné naissance à de nombreuses marques sur le marché de la spiruline bio. Une diversité des offres dans laquelle il n’est pas toujours évident de s’y retrouver. Parmi les marques référentes, Natésis semble toutefois s’imposer avec une exigence et une fiabilité optimales de leur produit. Présentation d’un professionnel expert en compléments alimentaires.

Pourquoi faire une cure de spiruline bio ?

Déjà utilisée il y a plusieurs siècles par la civilisation Aztèque ou encore le peuple de l’Empire du Kanem (Tchad actuel), la spiruline est une microalgue d’eau douce qui renferme de nombreux nutriments et principes actifs. Un or vert aux multiples propriétés qui permet de booster son système immunitaire, de réguler son taux de cholestérol, ou encore de favoriser la récupération des muscles après un exercice sportif.

Autant de bienfaits possibles grâce à la teneur de la spiruline en vitamines A, E, D, B1, B2, B3, B6, B8 et K, en bêta-carotène, ainsi qu’en minéraux et en oligo-éléments tels que le calcium, le fer, le magnésium, ou le zinc. Une cure de spiruline bio permet donc de prendre soin de sa santé au quotidien en stimulant son métabolisme avec une solution naturelle. Le choix d’une production en agriculture biologique garantit une qualité optimale des actifs, et l’absence de traces de pesticides ou de métaux lourds, absorbés rapidement par la microalgue lorsque son environnement en contient.

Natésis : une connaissance parfaite de la spiruline

Fondée en 1999, l’entreprise bordelaise Natésis s’est immédiatement spécialisée dans la spiruline. Forte d’une expérience acquise auprès des acteurs principaux du secteur et de partenariats forts avec des producteurs responsables, Natésis n’a eu de cesse de rechercher l’excellence afin de garantir un produit haut de gamme à ses clients. Un résultat atteint et attesté par les nombreux avis vérifiés positifs du site internet.

Un engagement qualité irréprochable

Au fil des années, la charte qualité de Natésis a pu se vérifier par les nombreuses certifications et labellisations de leur spiruline bio. En effet, cette dernière répond à chacun des critères stricts des organismes référents suivants :

Certifiée BIO en accord avec le Règlement Européen de l’Agriculture Biologique.

Certifiée NATURLAND avec le respect des conditions du label allemand réputé particulièrement exigeant.

Certifiée CRUE pour garantir la qualité des nutriments de la spiruline bio.

Certifiée V-label attester de la compatibilité végane et végétarienne du produit.

De plus, la ferme de culture biologique située en Inde fait l’objet de contrôles stricts et réguliers lui permettant la certification GRAS, HACCP, ISO 9001 et 14001, ce qui permet à la spiruline bio produite de bénéficier des labellisations USDA-NOP, USP, OCIA, IMO, Kasher et Halal. C’est actuellement la seule spiruline bio du marché à cumuler toutes ces certifications pour un produit d’excellence constant.

Des conseils personnalisés pour vous accompagner

Soucieuse d’accompagner les clients dans les meilleures conditions, l’équipe de Natésis propose des conseils personnalisés en naturopathie. En remplissant un formulaire rapide, vous profitez alors d’une expertise adaptée qui vous oriente simplement vers les produits répondant à vos attentes uniquement. Un service exceptionnel lorsque l’on souhaite découvrir les bienfaits des compléments alimentaires pour la première fois ou atteindre un objectif précis sans connaître les actifs à privilégier.

Cette relation client individualisée fait partie intégrante de l’engagement global de Natésis. Si les produits restent les compléments alimentaires tels que la spiruline bio, ils représentent également un art de vivre et une conscience de la nature accrue. Les contenants se composent d’ailleurs d’emballages recyclables répondant aux directives d’ECO-EMBALLAGES, et la méthode de spray dry utilisée pour sécher et presser la spiruline respecte l’environnement.

Une plateforme numérique pour un confort du client

Avec la mise à disposition d’un site détaillé, Natésis facilite l’accès aux compléments alimentaires à tous. Les fiches produits sont précises et transparentes quant à la provenance et à la composition des ingrédients, et une équipe est à votre disposition pour répondre rapidement à vos questions.

La livraison rapide vous permet de commander en toute simplicité et de recevoir votre cure de spiruline bio sans vous déplacer. Un confort incomparable pour un achat en toute sécurité qui reflète le sérieux et la rigueur de l’entreprise dans ses engagements. Vous découvrez ainsi les bienfaits de la spiruline sans plus attendre pour un soin naturel et salvateur de votre organisme.