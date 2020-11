Pourquoi One Crucial Bill et Ted affrontent la scène musicale avant même que le tournage ne commence

Bill & Ted Face the Music était, haut la main, la fin parfaite et épanouissante d’un voyage glorieux et était la dose de compassion et de positivité dont le monde avait tant besoin en 2020. Malgré les années entre le film et ses prédécesseurs, il s’est avéré être emballant la même merveille et magie. Mais si vous demandez au réalisateur Ed Solomon, Bill et Ted 3Son budget serré a apporté des modifications majeures à son scénario, y compris une scène clé qui n’a jamais atteint le montage final.

Le film a rencontré de nombreux obstacles et barrages routiers alors qu’il passait d’une simple idée à une production à part entière, malgré le fait que la simple rumeur d’un troisième film en cours de préparation a déclenché une excitation majeure parmi ses fans. Le premier signe de problème était que le studio qui détenait les droits de la franchise Bill et Ted avait prévu de lancer un redémarrage avec des versions plus jeunes des personnages et avait même un script prêt.

L’idée d’aller de l’avant avec une suite d’un film qui a fait sensation il y a des décennies, qui aussi avec des personnages principaux d’âge moyen, ne convenait pas au studio. Alors qu’un regain de popularité de Keanu Reeves à la suite de la John Wick La franchise a aidé à faire décoller le film, la production a rencontré de nombreux obstacles en matière de financement. Enfin, malgré la popularité de ses principaux protagonistes, le tournage de Bill et Ted 3 a commencé avec un budget très serré qui a empêché les cinéastes de faire exactement comme ils l’avaient prévu et ils ont dû abandonner l’idée de tourner plusieurs scènes cruciales.

Récemment, le co-scénariste Ed Solomon a publié quelques scènes supprimées de Bill et Ted 3 qu’ils n’ont jamais pu filmer compte tenu du budget. Une scène en particulier était celle où Bill et Ted, après avoir essayé de voler leur propre chanson en avançant dans le temps, parviennent à voyager dans le passé et finissent par rencontrer leur moi de 10 ans.

Il y a des scènes au début #BillAndTedFaceTheMusic des brouillons que Chris et moi avons adorés mais n’ont pas fait le film. En cela, après avoir frénétiquement avancé pour voler une chanson à leurs futurs (et trouver la vie pire et pire à mesure qu’ils avancent), ils décident plutôt d’essayer de revenir en arrière: pic.twitter.com/k8AD8ZNtS3 – Ed Solomon (@ed_solomon) 22 novembre 2020

Comme l’a révélé Salomon, ce n’était qu’une des nombreuses scènes que lui et son co-scénariste Chris Matheson ont dû abandonner du tournage, car ils prévoyaient également que les personnages principaux avancent à l’avenir, se rencontrent en tant que célibataire de 52 ans, les hommes seuls et se rendent compte de leurs erreurs. Comme le budget de Bill et Ted 3 était trop serré, ils ont été forcés d’en choisir une parmi les deux scènes de voyage dans le temps.

“Nous étions comme si nous ne pouvions tout simplement pas intégrer tout ce que nous voulons faire dans le film. Dans une situation de film normale, si vous aimez une scène et que vous n’êtes pas sûr à 100% que cela va rester dans le film mais vous voulez voir comment débarque une fois le film monté, vous savez que vous le filmez et que vous prenez ces décisions en post-production, mais nous ne pouvions tout simplement pas nous permettre de le faire. “

À la fin, il a été décidé que la meilleure idée serait de reprendre le voyage vers le futur arc de l’intrigue car il incluait Bill et Ted retournant chez leurs femmes, ce qui en faisait le noyau émotionnel du film.

“Sur un plan purement comique [10-year-old Bill and Ted] La scène aurait peut-être été un peu plus forte, mais à un niveau plus important, qui est la ligne émotionnelle du film, il était plus important pour eux de retourner auprès de leurs femmes. Nous avons été obligés de faire le choix car nous ne pouvions tout simplement pas nous permettre de tirer les deux. “

Je veux savoir quoi d’autre n’a pas réussi Bill et Ted affrontent la musique? Eh bien, vous n’aurez pas à attendre longtemps car Solomon a assuré qu’il partagera bientôt une autre de ses scènes préférées qui ne sont jamais passées du script à l’écran. Cette interview a été initialement publiée par Collider.

