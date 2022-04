Pourquoi Omar Ayuso a quitté « Elite »

Depuis que Netflix a annoncé que cinq autres étudiants arriveraient à Las Encinas dans la sixième saison de « Elite »les fans de la série espagnole ont commencé à se demander quels personnages seraient exclus de l’intrigue et, par conséquent, quels acteurs de la distribution originale diraient au revoir à la production.

Tout semble indiquer que la fin du sixième volet de la série créée par Carlos Montero et Darío Madrona a ouvert la voie au départ de Samuel, personnage incarné par Itzan Escamilla et qu’il a été attaqué par Benjamin. Bien qu’il perde connaissance et soit montré à ses amis en train de pleurer inconsolablement, sa mort n’a pas encore été confirmée.

Tandis que Omar Ayusoqui incarnait Omar Shanaa, le frère de Nadia et partenaire d’Ander (Arón Piper), a annoncé qu’il ne ferait pas partie de la sixième saison de « Élite» et il lui a dit au revoir avec un message sur ses réseaux sociaux. Mais à quoi est vraiment dû son départ ?

Omar (Omar Ayuso) et Rebeka (Claudia Salas) à la fin de la cinquième saison de « Elite » (Photo : Netflix)

POURQUOI OMAR AYUSO A-T-IL QUITTÉ « ELITE » ?

Dans le précédent épisode de la série espagnole de Netflix, Omar a perdu de l’importance en raison de l’absence d’Ander. Il est resté concentré sur son travail, a eu des problèmes avec son meilleur ami Samuel et a rencontré Bilal d’Adam Nourou, mais il était clair que son histoire avait besoin d’une fin.

Pour cette raison, près de deux semaines après la première de la cinquième saison de « Élite”, Omar Ayuso publié dans son

accompagnée du message suivant :

« Mon premier et dernier cliché sur ce qui a été le voyage émotionnel le plus important de ma vie, jusqu’à présent. Dans une image, l’enfant excité et anxieux, dans l’autre l’enfant pas si excité encore plus excité et beaucoup plus anxieux que lorsqu’il a commencé”.

Il a également ajouté : «ELITE, on se doit tellement que je pense qu’il vaut mieux le laisser tranquille. Merci à toutes les personnes qui m’ont tenu la main au début de cet étrange chemin qui est déjà le mien, dans lequel j’espère que nous nous reverrons de nombreuses fois. merci Omar, on s’est donné beaucoup de vie et beaucoup de guerre xd le spectacle doit continuer !”

Que va-t-il arriver à Samuel et Rebeka ? Tout comme les raisons du départ de Omar Ayusole destin des personnages de Itzan Escamillaqui tourne actuellement « Midnight Family » au Mexique, et Claudia SalasRebeca, qui enregistre la série originale d’Atresmedia « La Ruta » à Valence.