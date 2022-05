Pourquoi « Obi-Wan Kenobi » se déroule 10 ans après « Revenge of the Sith »

« Obi Wan Kenobi » est la nouvelle série Disney Plus qui se déroule dans l’univers de « guerres des étoiles» et marquera le retour d’Ewan McGregor en tant que Chevalier Jedi de l’ancienne République Galactique et maître d’Anakin et Luke Skywalker. La fiction comportera six chapitres et sera présentée en première le 27 mai 2022.

Pour compléter le casting de la série limitée, Moses Ingram, Rupert Friend, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Indira Varma, Sung Kang, O’Shea Jackson Jr., Benny Safdie, Kumail Nanjiani et Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador.

Deborah Chow est la showrunner chargée de porter la série de «Obi Wan Kenobi», qui aura lieu une décennie après «Star Wars épisode III : La Revanche des Sith», le plaçant entre « Solo : A Star Wars Story » et « Rogue One ».

« Obi Wan Kenobi », la nouvelle série Disney+, arrivera sur la plateforme le 27 mai avec la première de deux chapitres. (Photo: Disney Plus)

POURQUOI « OBI-WAN KENOBI » SE TROUVE-T-IL 10 ANS APRÈS « STAR WARS III » ?

« Pour nous, l’histoire se déroule 10 ans après Revenge of the Sith. On est donc juste entre les prequels et la trilogie originale», a souligné le réalisateur de «Obi Wan Kenobi», Deborah Chow, à Entertainment Weekly.

Il a également indiqué les raisons:Et vraiment, c’est une histoire de personnage sur Obi-Wan. Et, en grande partie, l’histoire que nous avons essayé de raconter est son parcours de ce que c’était depuis la fin de Revenge of the Sith, avec toute la douleur et la tragédie qui se sont produites dans cette fin, pour devenir le calme et paisible qui est entré dans A New Hope. Nous essayons donc de dire à ce moment de transition comment cela s’est passé d’ici à ici.”.

Concernant sa relation avec Anakin Skywalker, Chow a expliqué : «En ce moment, pour (Obi-Wan) et la galaxie, c’est une période assez sombre. Et cela a rendu vraiment intéressant de raconter une histoire à cette époque. C’est une époque où l’Empire monte, c’est après l’Ordre 66″.

« Ainsi, la plupart des Jedi ont été tués. Beaucoup d’entre eux sont chassés par les Inquisiteurs. C’est donc une période très sombre pour être un Jedi et la plupart d’entre eux se cachent ou sont morts. Donc pour lui, à ce stade, 10 ans plus tard, nous avons affaire à l’ordre 66 post-Anakin, qu’il pense avoir tué, puis à tous ses amis, tout le monde. Comme s’il était parti ou s’il se cachait. C’est donc une période difficile pour Obi-Wan« , il ajouta.