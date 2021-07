Pourquoi n’y aurait-il pas de bande-annonce pour "Spider-Man : NO WAY hOME

Nous arrivons au huitième mois de l’année et les fans de la Univers cinématographique Marvel ils continuent à s’interroger sur les nouvelles de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le film le plus médiatisé depuis Avengers : Fin de partie. Il y a trop de spéculations autour de la sortie d’une bande-annonce, mais il y a aussi des rumeurs d’une stratégie vraiment étrange : ne lancez aucune avance. Parce que?

Au fil des semaines, l’attente devient de plus en plus grande, car il y a d’innombrables rumeurs et commentaires qui sont venus au milieu de son tournage en raison de l’apparition du multivers. Cela semble être un fait dans le projet après la fin de la première saison de la série Loki sur Disney +, où nous avons vu diverses ramifications de la chronologie.

Dans le programme God of Deception, ils nous ont montré que des variantes d’un personnage sont déjà présentes dans le MCU, chacune avec sa propre histoire. C’est pourquoi la possibilité que nous ayons la présence de Peter Parkers de Tobey Maguire et Andrew Garfield. En outre, Alfred Molina dans le rôle du docteur Octopus et Jamie Foxx dans celui de l’électro, ainsi que le docteur Strange sont déjà confirmés.

Après la diffusion de l’épisode 6 de Loki De nombreux fans s’attendaient à voir la première grande bande-annonce de No Way Home, car c’était une bonne raison pour laquelle rien n’avait été montré jusqu’à présent. Cependant, il n’y a encore rien de publié et certains prétendent que il s’agit peut-être d’une manœuvre marketing inédite dans la franchise. Il n’y aurait pas de bande annonce pour la quantité de rumeurs qui ont surgi et que le public a été surpris au cinéma.







Cela semble être une décision risquée en raison de la déception que les fans peuvent subir s’ils ne voient pas ce qu’ils attendent, bien que dans ce cas, ce ne serait pas la faute à cent pour cent de Les studios Marvel. La première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison est prévu pour le 17 décembre de cette année, nous sommes donc dans quelques mois et nous devons attendre de savoir si cette campagne publicitaire est réelle ou opteront-ils pour la voie traditionnelle de leurs lancements.