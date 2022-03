Pourquoi Nvidia DLSS est peut-être la fonctionnalité la plus intéressante pour les jeux sur PC

Avec DLSS, les cartes graphiques RTX de Nvidia offrent une fonctionnalité exclusive qui est super excitante pour les joueurs : elle évoque les performances sans que les graphismes ne souffrent sensiblement.

Cet article a été créé en coopération avec Nvidia et Omen.

Les jeux PC deviennent non seulement de plus en plus complexes en termes de jeu, mais aussi techniquement et graphiquement. Si vous démarrez un jeu AAA actuel sur votre ordinateur, vous espérerez une fréquence d’images fluide en plus d’une haute résolution et de nombreux détails. Si les technologies modernes de lumière et de réflexion sont ensuite utilisées, même les cartes graphiques coûteuses atteignent rapidement leurs limites de performances.

Le processus technique DLSS développé par Nvidia, disponible pour les cartes graphiques GeForce RTX, peut aider. DLSS est une option graphique qui peut être utilisée pour améliorer considérablement les performances d’un jeu – sans perte notable de qualité d’affichage.

Qu’est-ce que le DLSS ?

L’abréviation DLSS signifie Deep Learning Super Sampling. Il décrit un processus dans lequel les graphismes du jeu sont rendus à une résolution inférieure, puis mis à l’échelle à la résolution complète du moniteur.

Nvidia combine les deux technologies Deep Learning et Super Sampling. Cette dernière est une technique dans laquelle les graphismes du jeu sont calculés dans une résolution supérieure à celle que le moniteur peut afficher. L’image est ensuite réduite à la résolution du moniteur. Ce processus garantit que les bords sont lissés et que les transitions de couleurs semblent plus nettes que si l’image était rendue nativement en résolution plein écran.

Nvidia utilise ce super échantillonnage pour DLSS en alimentant une intelligence artificielle sur un superordinateur avec une version extrêmement haute résolution des graphismes du jeu. Le matériel d’image utilisé a une résolution jusqu’à 64 fois supérieure à celle qui sera vue plus tard sur le moniteur. Sur la base de ces images haute résolution, l’IA utilise l’apprentissage en profondeur pour apprendre à recréer une version de l’image originale qui est aussi détaillée que possible à partir d’un matériel d’image de résolution inférieure afin qu’aucun détail ne soit perdu.



Avec DLSS, les graphismes des jeux peuvent être mis à l’échelle à l’aide de modèles d’IA.



Image : © Nvidia 2022



Les données d’entraînement AI ainsi obtenues sont ensuite stockées dans les pilotes graphiques Nvidia et transmises aux cartes graphiques GeForce RTX. En utilisant les données précédemment développées, ils peuvent effectuer une mise à l’échelle dans laquelle presque aucun détail n’est perdu. Le processus de mise à l’échelle lui-même est alors appelé DLSS.

Que fait DLSS dans un jeu ?

Si vous activez l’option graphique DLSS dans un jeu compatible, la résolution de rendu du jeu sera réduite. Généralement, trois modes DLSS sont disponibles :

qualité Équilibré performance

Les trois modes représentent différentes résolutions de rendu avec lesquelles DLSS fonctionne. Par exemple, si vous sélectionnez l’option « Qualité DLSS » avec une résolution d’écran de 2 560 x 1 440 pixels, le jeu sera rendu dans une résolution de 1 707 x 960 pixels, puis mis à l’échelle jusqu’à la résolution d’affichage complète à l’aide des modèles calculés par l’IA. .

Si vous sélectionnez l’option « DLSS Balanced », la résolution de rendu est de 1 485 x 834 pixels et avec « DLSS Performance », elle n’est même que de 1 280 x 720 pixels.



Les différences des modes DLSS au zoom 2x.



Image : © Techland 2022



Voici à quoi ressemble la scène dans le jeu lui-même.



Image : © Techland 2022







Bien sûr, cela a un léger impact sur la qualité graphique. Alors que le mode « Qualité DLSS » ne montre souvent aucune différence par rapport à la résolution native à l’œil nu, de petites pertes de qualité graphique peuvent être observées en mode équilibré et des pertes légèrement plus importantes de qualité graphique en mode performance. Dans la plupart des cas, cependant, les différences ne peuvent être vues que si vous regardez de très près dans la zone de détail, comme le montre notre exemple de « Dying Light 2 ».

Les sauts de performance qui contrastent avec cela sont énormes. Alors que « Dying Light 2 » fonctionnait sur notre système de test, un ordinateur portable Omen 17 avec Intel Core i9-11900H et GeForce RTX 3080, dans une résolution native de 2 560 x 1 440 pixels avec 25 à 30 images par seconde, le mode de qualité DLSS a sauté à 40 à 50 FPS. En mode équilibré, le système atteignait déjà 60 à 70 images par seconde en douceur, en mode de performance DLSS, les performances frappaient parfois la barre des 100 FPS – avec des pertes minimales de qualité d’image.

Comment puis-je utiliser DLSS ?

Vous ne pouvez utiliser DLSS qu’avec les cartes graphiques GeForce RTX de Nvidia. Cela s’applique à tous les modèles qui sont sur le marché depuis août 2018, y compris les cartes plus anciennes telles que les RTX 2060, RTX 2070 et RTX 2080 ainsi que les puces graphiques GeForce RTX dans les ordinateurs portables. Il est important que la carte graphique fonctionne toujours avec le pilote le plus récent, car la prise en charge de DLSS dépend du pilote.



Les anciennes cartes graphiques GeForce RTX offrent également une prise en charge complète du DLSS.



Image : © Youtube / Nvidia 2018



De plus, le jeu respectif lui-même doit prendre en charge DLSS. La fonctionnalité ne fonctionne pas simplement comme ça, mais doit être activement programmée par les développeurs. La liste des jeux compatibles DLSS comprend déjà plus de 150 titres et ne cesse de s’allonger. Vous pouvez trouver un aperçu complet sur le site Web de Nvidia.

Le DLSS a-t-il aussi des inconvénients ?

Bien que la technologie soit impressionnante, DLSS n’est pas parfait. De temps à autre, des erreurs graphiques peuvent se produire à l’écran. C’est très rare, mais ça arrive. Nvidia travaille à former de mieux en mieux l’algorithme d’IA.

Existe-t-il des alternatives au DLSS ?

Les processus de mise à l’échelle ne sont pas rares dans le monde du jeu. Dans de nombreux cas, les consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X dépendent également de l’utilisation d’une forme de mise à l’échelle afin de pouvoir afficher un gameplay fluide sur un téléviseur 4K.

En plus de DLSS, de nombreuses autres méthodes de mise à l’échelle sont disponibles sur le PC. FSR (FidelityFX Super Resolution) et NIS (Nvidia Image Scaling) sont des méthodes assez courantes, qui n’utilisent cependant pas de données pré-calculées par une IA.



« Dying Light 2 »: trois méthodes de mise à l’échelle en comparaison.



Image : © Techland 2022



Les méthodes de mise à l’échelle sont utilisées depuis longtemps. Les pixels manquants sont artificiellement ajoutés à une image rendue à une résolution inférieure. Un algorithme scanne les informations d’image existantes et tente d’afficher les pixels ajoutés de telle sorte qu’une image globale cohérente émerge.

Selon l’importance de la différence entre la résolution rendue et la résolution du moniteur et le bon fonctionnement de l’algorithme, il peut y avoir une perte de qualité plus ou moins importante. Les objets du monde du jeu sont alors flous et les détails ne sont plus clairement visibles. C’est pourquoi ces méthodes peuvent parfois produire une bonne image de mise à l’échelle – mais aucune n’est capable de reconstruire les informations d’image au niveau du DLSS. Cela se voit clairement dans notre image de comparaison du jeu « Dying Light 2 » dans la comparaison entre la résolution native et l’image agrandie.

Conclusion : DLSS est un atout pour n’importe quel jeu

Avec DLSS, les performances des jeux peuvent être considérablement améliorées sans que la qualité d’affichage des graphiques ne souffre sensiblement. Cela permet à la fonctionnalité d’utiliser des paramètres graphiques élevés et des effets complexes tels que le lancer de rayons dans les jeux sans que le résultat ne dégénère en une orgie saccadée.

Le seul inconvénient est que tous les jeux ne prennent pas en charge DLSS. Ici, les développeurs sont invités profiter davantage de la plate-forme RTX pour leurs jeux.