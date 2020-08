Pourquoi nous avons besoin de plus de jeux comme Fall Guys dans la vie

C’est un phénomène sans pareil, car “Fall Guys” a pris possession de tout le monde du jeu vidéo en très peu de temps. Streamers, youtubers, joueurs occasionnels – ils jouent tous à une fête numérique avec des personnages gracieux qui comptent désormais plus de dix millions de joueurs sur le Playstation 4 se sont connectés. Ce succès peut être dû, entre autres, au fait qu’il continue d’être gratuit pour tous les propriétaires du titre PS plus dans le mois août donne. Mais le titre a frappé comme une bombe sur Steam et s’est catapulté au numéro 1 des charts Steam.

Des titres comme celui-ci montrent que les hypes de ce genre ne sont pas impossibles PUBG et Fortnite déjà démontré de manière éblouissante qui ont montré une marche similaire. Les critiques et les adversaires sont autorisés à lever les doigts à ce stade, car on ne sait pas à ce stade combien de temps ce succès durera.

Si nous sommes honnêtes, très peu de gens pensent que c’est un succès pour les cinq prochaines années. Mais c’est peut-être exactement la recette secrète d’un jeu de société avec 59 joueurs inconnus.

Fall Guys: Un jeu télévisé numérique en tant que successeur spirituel du château de Takeshi

C’est drôle, aléatoire et terriblement mignon à regarder. Les figurines rondes sautent les unes sur les autres au hasard et atterrissent dans un monde coloré avec un petit “blop” au sol. Les contrôles sont très simples, le gameplay est intuitif. Nous nous sentons comme des participants au jeu télévisé jadis célèbre du Japon: le château de Takeshi – en passant, nous reconnaissons également des conceptions de niveaux qui proviennent de l’ère légendaire de cette émission télévisée.

Ce même jeu télévisé vivait également dans une large mesure du facteur aléatoire – ou RNG, comme nous pourrions l’appeler dans le contexte du jeu vidéo. Même cela n’est pas négligé dans “Fall Guys” et malgré le niveau répétitif, il garantit une grande variété et des expériences de jeu toujours nouvelles.

La manière dont cette expérience de jeu est définie pour la masse parfois très hétérogène de joueurs est très différente. Alors que les joueurs occasionnels l’abordent généralement avec prudence, il y a aussi des essayeurs bien connus parmi les 60 participants qui donnent tout pour la couronne. Cependant, ce qu’ils ont tous en commun sur le plateau de jeu numérique, c’est le fait qu’avec un peu d’expérience, tout le monde a une chance réaliste de victoire.

Pourquoi nous avons besoin de plus de titres comme Fall Guys

«Fall Guys» est-il un projet d’un million de dollars? Peu probable. C’est l’un de ces titres qui sont malheureusement devenus très rares ces dernières années. Cela ne veut pas dire qu’on nous a servi trop peu de jeux de société humoristiques.

Ce que “Fall Guys” a maîtrisé sans égal, c’est de réunir des amis et de créer un mélange équilibré de plaisir et de volonté de gagner. En comparaison directe avec des titres comme PUBG, Apex Legends ou Fortnite, où l’essentiel est presque tout à propos de la victoire, Fall Guys est tout simplement d’accord pour être éliminé au deuxième tour et encourager les amis restants. Lorsque les streamers déposent des phrases telles que “OK, nous essayons de nous endurcir maintenant. On ne s’amuse pas ici !! », alors ça se passe toujours dans un contexte humoristique, car exactement à côté de cette volonté de gagner, l’essentiel est que le plaisir du jeu l’emporte clairement.

Les jeux vidéo sont devenus très sérieux ces dernières années. Peu importe si les campagnes solo aiment The Last of Us Part II ou des jeux Battle Royale comme “Fortnite” – beaucoup de ces titres sont unis par l’expérience de jeu et la victoire elle-même. Nous adorons vivre des histoires et organiser le prochain dîner de poulet dans “PUBG”. Il est indéniable qu’il y a aussi du plaisir entre amis. Ce que les jeux vidéo représentaient autrefois, c’était de se retrouver entre amis.

Le rire et l’échec communs. Peut-être que ce sentiment n’apparaît qu’en moi parce que je viens d’une époque où les jeux en ligne n’étaient pas si omniprésents. Néanmoins, Fall Guys m’a rappelé ce pour quoi nous jouons aux jeux vidéo et je souhaite secrètement que nous verrions plus de titres de ce type à l’avenir.