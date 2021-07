Pourquoi Nick Grimshaw quitte-t-il Radio 1 ?

Nick Grimshaw a annoncé le 30 juin qu’il quittait son poste de « rêve d’enfance » chez Radio 1 après 14 ans.

Il anime actuellement l’émission sur le trajet entre 16h et 19h – et est grassement payé pour le faire.

Annie Mac, qui suit le spot de Grimshaw avec elle Sons du futur spectacle en soirée, partira également Radio 1. Son dernier spectacle a lieu le 30 juillet avant que Clara Amfo ne prenne le relais.

Qui est Nick Grimshaw et pourquoi est-il célèbre ?

Nick Grimshaw est DJ, présentateur de télévision et Boîte à lunettes Star.

Se remémorant son Radio 1 carrière, Grimmy a déclaré sur Instagram: « Quand j’avais environ 12 ans, mon père m’a emmené à Londres et je l’ai fait m’emmener à Radio 1 où j’ai regardé par les fenêtres et j’ai dit » je travaillerai là-bas un jour « et après 10 ans de j’ai essayé d’y arriver, je l’ai fait. »

Sa carrière à la radio remonte à ses années d’étudiant, alors qu’il étudiait la communication et les médias à l’Université de Liverpool. Il a également présenté à la radio étudiante LSRadio.

2012 a apporté la grande rupture de Nick puisqu’il est devenu l’hôte de BBC Radio 1Le petit-déjeuner show de , succédant au légendaire Chris Moyles.

Nick Grimshaw sur BBC Radio 1 (Crédit : Instagram/nicolasgrimshaw)

Avant cela, il a présenté Changer avec DJ Annie Mac et a été l’hôte de Radio 1petit-déjeuner-spectacle du week-end qui, selon Le soleil, mettait à rude épreuve sa vie amoureuse avec les heures de travail qu’il faisait.

Depuis 2018, il anime l’émission Drivetime, échangeant ses premières matinées avec Greg James, qui prend désormais le petit-déjeuner.

Pourquoi Nick Grimshaw quitte Radio 1 ?

« Mon rêve d’enfant était de travailler sur Radio 1 et j’ai eu la chance de réaliser ce rêve », a déclaré le joueur de 36 ans sur son compte Instagram.

« Mais j’ai fait tout ce que j’avais l’intention de faire, du dimanche soir avec Annie au petit-déjeuner du week-end, en passant par le spectacle du soir de 22h, avec de nouveaux groupes, jusqu’à la course folle de The Breakfast Show et maintenant Drive… alors à la grande vieillesse de 36 ans, j’ai décidé qu’il était temps de passer à autre chose », a-t-il déclaré.

Nick Grimshaw sur BBC Radio 1 (Crédit : Instagram/nicolasgrimshaw)

Le dernier spectacle de Grimmy aura lieu le 12 août.

Qui succède à Nick Grimshaw à Radio 1 ?

Il a été confirmé que Jordan North, qui est récemment apparu sur Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! et Vick Hope reprendra l’émission sur le temps de conduite.

Jordan North accueille actuellement une émission de midi le week-end sur la station.

Parlant de reprendre le créneau du temps de conduite, il a déclaré: « Je suis absolument ravi de passer à Radio 1 la journée et encore plus heureux de travailler aux côtés de Vick.

(Crédit : Instagram/jordannorth1)

« Grimmy est un Radio 1 légende, nous avons donc certainement de grandes chaussures à remplir, mais nous travaillerons extrêmement dur pour nous assurer que les après-midi sur Radio 1 sonnent toujours superbes.

« Je suis super excité de commencer et j’attends avec impatience ce prochain chapitre avec Vick et le reste de mon Radio 1 famille. »

Vick Hope co-anime actuellement Radio 1‘s Astuces pour la vie de tous les jours et Le graphique officiel : First Look le dimanche, aux côtés de Katie Thistleton.

le BBC a déclaré que Vick continuerait ses émissions du week-end en plus de son quart de travail.

« J’aime Radio 1 tellement, tellement, ayant grandi religieusement chaque jour, cela signifie que le monde prend les rênes à la maison avec le phénoménal Mr North », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Grimmy est une légende absolue du jeu, merci mon pote pour chaque rire que vous avez envoyé à travers le pays.

« Reprendre le volant est une tâche que nous ne prendrons pas à la légère, mais Jordan et moi sommes prêts à tout mettre en œuvre pour rendre votre voyage de retour un peu plus lumineux. »

La première émission de Vick et Jordan sera diffusée le 6 septembre.

Valeur nette de Nick Grimshaw

Nick Grisshaw est estimé à environ 1,5 million de livres sterling.

Selon Le soleil, le sien BBC Radio 1 le salaire s’est avéré être quelque part entre 300 000 € et 399 000 €.

Le nouveau travail de Nick Grimshaw

Personne ne sait exactement où le DJ et le présentateur de télévision apparaîtront ensuite. Pourrait-il peut-être se lancer dans des émissions télévisées comme Radio 1 DJ Maya Jama a?

Nick Grimshaw et Annie Mac dans le studio BBC Radio 1 (Crédit : Instagram/nicolasgrimshaw)

Seul Grimmy connaît son prochain coup et nous sommes sûrs qu’il le partagera avec nous en temps voulu.

En attendant, le présentateur a remercié du fond du cœur ses auditeurs sur Twitter. Il a dit: