Pourquoi ni l’Amérique ni la Russie ne sont innocentes dans le conflit ukrainien – du point de vue d’un socialiste

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine est compliqué et devient encore plus compliqué lorsque les États-Unis et l’OTAN s’impliquent dans la conversation.

Sans entrer trop loin dans l’histoire de l’indépendance de l’Ukraine après la chute de l’Union soviétique en 1991 et l’agression subséquente de la Russie, le conflit russo-ukrainien peut se résumer à une histoire d’impérialisme, de pouvoir et de postures politiques des côtés opposés de le spectre politique.

Le conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine menace la puissance capitaliste américaine.

L’Ukraine est au milieu de la plus longue bataille de bras de fer entre les États-Unis et ce qui reste de la sphère d’influence de l’Union soviétique qui dure depuis des décennies, près d’un siècle.

La montée de l’URSS après la chute du règne des Romanov a introduit le monde dans le premier État marxiste-communiste au monde au début des années 1900.

L’Union soviétique allait rapidement passer d’une société agraire à une puissance industrielle et militariste en quelques décennies et a introduit l’expansion des soins de santé et de l’éducation tout en renforçant l’économie vers de nouveaux sommets.

Malgré certaines des lacunes de Staline – comme son mépris total pour la vie humaine – il a effectivement réservé la place de l’Union soviétique à la table des grands.

C’est pourquoi, lorsque l’Allemagne nazie tomba grâce à une collaboration massive entre la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, les États-Unis craignirent la propagation du communisme.

Vous voyez, l’URSS répandait le communisme dans les pays qu’elle avait libérés de l’Allemagne nazie, et c’était un énorme problème pour l’agenda capitaliste puisqu’ils étaient aux extrémités opposées du spectre politique.

Ainsi, l’OTAN a été formée pour combattre la « peur rouge » et la « menace » du communisme.

L’OTAN était une alliance (qui existe toujours aujourd’hui, mais qui s’est élargie depuis) ​​entre le Canada, les États-Unis et leurs alliés d’Europe occidentale pour combattre l’avancée de l’Union soviétique.

L’Union soviétique a répondu en créant le Pacte de Varsovie, et les deux alliances ont été enclavées à travers le rideau de fer qui a été établi sur le continent européen.

Avance rapide à travers la guerre froide et l’effondrement de l’Union soviétique et nous avons la Russie telle que nous la connaissons aujourd’hui, un État capitaliste avec une démocratie imparfaite.

Vous vous demandez peut-être : « Si la Russie est un État capitaliste, pourquoi y a-t-il toujours un conflit ?

Eh bien, l’histoire américano-russe est très compliquée et comprend de nombreuses transgressions des deux côtés qui peuvent se résumer à des différences d’idéologies et de politique étrangère.

C’est là que l’OTAN entre en jeu.

L’effondrement de l’Union soviétique n’a pas suffi et les États-Unis veulent tenir la Russie sous contrôle puisqu’ils ont refusé de se conformer aux coutumes du monde occidental, tandis que la Russie veut garder sa place de superpuissance dans l’État de le monde et continuer à étendre son influence sur des régions qui faisaient autrefois partie de l’Union.

En termes simples, la Russie se bat contre l’influence des États-Unis tandis que les États-Unis se battent contre l’influence de la Russie.

La Russie considère l’OTAN comme une menace pour son pays pour de nombreuses raisons, et en tête de liste se trouve son avance vers le pays.

Alors que les États-Unis prétendent que l’OTAN est un pacte défensif, ils ont utilisé l’OTAN comme une «défense» pour des actes d’agression et de maintien de l’ordre dans le monde pour des raisons «humanitaires».

Après la séparation de l’Ukraine de l’URSS en 1991, ils ont cherché à rejoindre l’OTAN pour s’assurer la protection des États-Unis, tandis que les États y voient une victoire pour le coller à la Russie et aussi une position avantageuse pour les États-Unis pour placer leurs ressources puisqu’il est si proche.

C’est un gagnant-gagnant que la Russie tente désespérément d’arrêter via l’annexion de la Crimée – une région contrôlée par l’Ukraine après son indépendance.

Ces régions séparatistes empêchent l’Ukraine d’adhérer à l’OTAN, et le conflit auquel nous assistons est la continuation d’un conflit qui dure depuis des décennies.

Un conflit qui en est arrivé au point où l’ONU a imposé des sanctions au pays qui ont poussé la Russie à reculer dans sa tentative d’invasion qu’elle prétendait être à des fins de « maintien de la paix ».

Voici pourquoi les deux pays ont tort.

L’empiétement des États-Unis sur le monde est une erreur. Nous voulons de l’argent, nous voulons du pouvoir et nous voulons contrôler.

Le capitalisme pousse les États-Unis dans ces engagements étrangers. Non seulement nous voulons l’Ukraine pour les raisons énoncées ci-dessus, mais nous voulons aussi ses ressources, son pétrole.

La guerre ferait également grimper l’économie américaine puisque nous vivons dans un complexe militaro-industriel.

Bien sûr, Poutine ne veut pas que les États-Unis soient garés sur sa pelouse.

Ce n’est pas exactement une démonstration de bonne foi de la part d’un pays avec lequel il a été en conflit historiquement.

Mais Poutine a également tort pour son annexion de la Crimée et la pression constante sur l’Ukraine pour qu’elle cède le contrôle.

L’emprise de Poutine sur la Russie s’effondre. Leur démocratie imparfaite existe pour étouffer l’opposition et maintenir Poutine au pouvoir, mais le peuple comprend et proteste contre son règne.

La Russie qu’il voit à l’horizon tombe lentement dans le couchant et en envahissant l’Ukraine et en créant ce conflit international, il espère unir son pays derrière lui en combattant un ennemi commun tout en prenant le contrôle de ces ressources pour son propre bénéfice.

Ce conflit d’intérêts des deux côtés signifie que le monde entier doit entrer en jeu, et ces sanctions affectent tout le monde, même les habitants des États-Unis.

La Russie fournit une grande partie du pétrole brut que les États-Unis importent, ce qui fait grimper les prix du gaz et atteindre des niveaux record – sans parler de la posture politique constante et de la propagande d’une « troisième guerre mondiale » qui effraie ceux qui ont peur de destruction mutuellement assurée.

Mais malgré tout cela, ce n’est qu’un autre moyen pour les États-Unis de poursuivre leur expansion capitaliste dans les eaux internationales tout en affaiblissant l’opposition russe.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.