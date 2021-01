Pourquoi Netflix est si important pour les nouveaux films comiques selon David Spade

Même si des franchises à succès comme le MCU battent de nouveaux records au box-office chaque année, les films à petit et moyen budget ont du mal à attirer un public dans les cinémas. C’est pourquoi un nombre de plus en plus grand de comédies et de drames sont diffusés directement en streaming. Dans une interview avec le LA Times, acteur David Spade a expliqué comment Netflix offre un meilleur espace pour sa marque de cinéma que les salles de théâtre.

« Vous ne pouvez pas comparer [Netflix figures] à regarder le box-office. C’est comme: ‘Oh, vous aurez probablement un autre film.’ Personne n’en est conscient. Vous ne vous amusez pas à sortir dîner pour célébrer. C’est comme un texte du genre: « Félicitations, vous êtes n ° 1 au monde! » Il n’y a pas de dandy Yankee doodle, courant dans la ville en se sentant cool. Mais quand tu y penses et que tu pars, OK, [Spade’s Netflix comedy movie] The Wrong Missy a eu 59 millions de vues le premier mois. Donc, si vous dites que Grown Ups a gagné 160 millions de dollars et que les billets coûtent 16 €, qu’est-ce que c’est, 10 millions de personnes le voient? Les films Netflix s’infiltrent si profondément dans les gens en une journée, au lieu de [doing] un film et un press junket ici et puis nous allions en Europe et ensuite nous allions à HBO et ensuite à la vidéo. Tommy Boy, Joe Dirt – ces films n’ont pas fait grand chose, puis ils se sont infiltrés via TBS ou HBO. «

Le raisonnement de Spade va dans le sens de l’orientation vers laquelle les analystes du secteur envisagent l’avenir du streaming. Même avant que le verrouillage mondial de 2020 ne réduise drastiquement l’activité au box-office, les experts prédisaient que les cinémas répondraient bientôt exclusivement aux films à gros budget qui présentent le type de spectacle VFX que le public souhaite voir sur grand écran, tandis que les films plus petits et plus intimes peuvent le faire. être apprécié tout autant sur l’écran de votre ordinateur portable.

Après 2020, le streaming a en fait dépassé les salles de cinéma en tant que principale source de nouveau contenu cinématographique pour le public. Donc, contrairement aux années précédentes où les plateformes de streaming étaient méprisées par les bigwigs hollywoodiens, les plus grands studios et stars sont désormais impatients de participer à cette action VOD. Pour Spade, qui a débuté en tant que joueur vedette sur SNL, le streaming permet un rythme de travail plus détendu, même s’il souhaite pouvoir laisser derrière lui la réputation de ne pas essayer très dur dans ses rôles.

« Tu vas toujours être connu pour deux ou trois choses. C’est drôle, parce qu’à SNL tout le monde essayait de trouver un crochet. Vous êtes le gars en colère, vous êtes impassible, vous êtes le gars qui fait des personnages fous. Disons que je suis un type sournois d’Hollywood. Le plus drôle, c’est qu’à la seconde où vous obtenez un crochet, vous passez le reste de votre carrière à essayer de vous en débarrasser. Mais vous ne pouvez pas le battre pour toujours. Je ne veux tout simplement pas que les gens pensent que je n’essaye pas. J’essaye toujours, que cela en ait l’air ou non. Certaines personnes disent: «Vous avez vraiment parcouru ce dernier film», et je dis: «Malheureusement, je ne l’ai pas fait. J’aurais aimé le faire». J’ai une sorte d’attitude qui semble ne pas essayer. Mais je deviens nerveux. «

Cette nouvelle est apparue pour la première fois au Los Angeles Times.

Sujets: Netflix, Streaming, Salles de cinéma, Billetterie