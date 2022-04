Pourquoi Netflix a-t-il perdu des abonnés pour la première fois et que va-t-il faire ?

Le service de streaming Netflix, considérée comme l’une des plus grandes plateformes de reproduction audiovisuelle, fait face à l’une des plus fortes baisses de toute son histoire. La société a signalé qu’elle avait perdu une quantité incroyable de 200 mille abonnés au début de 2022, un chiffre qui devrait passer à 2 millions d’ici le deuxième trimestre de cette année.

La plateforme de streaming a déclenché l’alarme, puisque c’est la première fois depuis plus de 10 ans qu’elle enregistre une grosse somme de perte d’utilisateurs. A cause de ce problème, Netflix a perdu plus d’un tiers de sa valeur en bourse, soit un montant estimé à 54 milliards de dollars.

C’est un choc complet pour l’entreprise après avoir connu une croissance phénoménale en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Pourtant, Netflix devait voir un ralentissement du nombre d’abonnés cette année, mais pas aussi fortement qu’aujourd’hui.

Pourquoi Netflix perd-il des abonnés ?

Selon les propres dirigeants de l’entreprise, la stagnation de Netflix est due à l’augmentation du prix de son abonnement due aux effets de la pandémie. De même, la concurrence croissante d’autres services de streaming a mis Netflix dans les cordes, avec des plateformes comme hbo max Soit Disney+ gagner un grand nombre d’utilisateurs pour leurs productions exclusives.

Un autre facteur est la prévalence du partage de mots de passe, car Netflix affirme qu’il y a 100 millions de foyers qui utilisent son service sans payer, en plus de ses 221,6 millions d’abonnés.

« Notre pénétration relativement élevée dans les ménages, lorsque vous incluez le grand nombre de comptes partagés dans les ménages, combinée à la concurrence, crée des obstacles à la croissance des revenus », a déclaré mardi la direction de Netflix aux investisseurs.

Par ailleurs, la société explique avoir perdu 600 000 abonnés aux États-Unis et au Canada, et que la suspension de son service en Russie a entraîné une perte de 700 000 abonnés, alors qu’elle prévoyait en gagner 500 000 nouveaux, et 300 000 abonnés en Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Que fera Netflix pour se remettre de cette chute ?

Afin d’éviter l’utilisation de mots de passe partagés sans frais, Netflix mettra en place à l’avenir la facturation des comptes pour partager leurs mots de passe sur différents appareils qui ne sont pas dans le même foyer. Le programme pilote qui a démarré dans certaines régions d’Amérique du Sud devrait aider la plateforme à récupérer ses revenus.

Il convient de préciser que même avec cette grosse baisse, Netflix est toujours la plus grande plateforme de streaming au monde, avec 222 millions d’abonnés sur son service, mais il faudra attendre de voir comment les choses se présentent pour la plateforme au milieu du année, date à laquelle on estime que la perte d’utilisateurs prendra fin.