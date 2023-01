Pourquoi Netflix a annulé The Director, la série de Sandra Oh

Netflix

L’annulation de The Director, une série mettant en vedette Sandra Oh qui n’avait pas donné de nouvelles depuis longtemps, était connue. Que s’est-il passé pour que Netflix ne le renouvelle pas ?

©NetflixPourquoi Netflix a annulé The Director, la série Sandra Oh.

Début 2023 pour le service de streaming Netflix Il a eu plusieurs mouvements d’entreprise qui ont directement affecté son catalogue de contenu. Les annulations signalées se poursuivent ce dimanche avec la confirmation que La directrice ne reviendra pas pour une deuxième saisonheures après la fin de Découplé après une livraison. Qu’est-ce qui s’est passé?

La série comique mettant en vedette Sandra Oh Suivez le parcours du Dr Ji-Yoon Kim alors qu’elle assume son nouveau rôle de chef du département d’anglais à la prestigieuse université de Pembroke. En tant que première femme à diriger le département et l’une des rares membres du personnel universitaire non blanc, Ji-Yoon doit faire face à des problèmes inhabituels.

+Pourquoi Netflix a-t-il annulé The Director ?

La première saison a été créée sur la plateforme le 20 août 2021 et à ce jour, il n’y a jamais eu de nouvelles concernant un renouvellement ou plusieurs épisodes. Récemment, le site quoi de neuf sur netflix a dévoilé que La directrice il a finalement été annulé, au-delà du bon accueil des critiques (85% sur Rotten Tomatoes). Bien que la société n’ait pas publié de déclaration officielle, on estime que c’était une question d’audience.

Selon les rapports de streaming, l’émission a sous-performé dans le Top 10 mondial au moment de sa sortie. Il n’est apparu dans le classement principal des audiences que lors de ses deux premières semaines avec 10,43 millions d’heures regardées, puis avec 14,02 millions d’heures. Dès la troisième semaine, elle ne commençait qu’à chuter et était loin des autres comédies du moment telles que Moi jamais Soit éducation sexuelle.

Sandra Oh, son protagoniste, avait remis en cause la deuxième saison à l’époque en déclarant que personne ne les avait appelés, mais il n’y avait pas non plus d’avis d’annulation. Puis le créateur Amanda Pete il a déclaré qu’ils souhaitaient être de retour, mais ils étaient déjà au milieu d’autres projets. La directrice C’était la première production de Netflix avec David Benioff et D.B. Weissmais sans les résultats escomptés.

