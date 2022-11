Pourquoi Netflix a annulé « Destiny : The Winx Saga »

Plate-forme Netflix est devenu un géant du divertissement qui héberge non seulement les meilleures histoires télévisées et cinématographiques, mais est également devenu le producteur de plusieurs d’entre eux, tels que « choses étranges”, “cobra kai”, “Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer« O »Destiny : la saga des Winx« , pour n’en citer que quelques-uns.

En raison de son pouvoir de décision sur eux, Netflix puede optar por sacar nuevas temporadas, realizar secuelas o precuelas, así como simplemente cancelarlas en el momento que desee, como le acaba de suceder a “Destino: La saga Winx”, que había dejado a muchos fans con la idea de una tercera temporada en le futur.

Et c’est que la société américaine vient de décider d’annuler la série susmentionnée à la surprise de beaucoup, bien qu’elle ait atteint des niveaux d’audience importants tout au long de ses deux saisons. De cette façon, l’histoire mettant en vedette Abigail Cowen, Hannah Van Der Westhuysen, Precious Mustaphaentre autres, ne continuera pas à diffuser de nouveaux chapitres.

« Destiny : The Winx Saga » a eu deux saisons produites jusqu’à son annulation (Photo : Netflix)

NETFLIX ANNULE LA SÉRIE « DESTINATION : LA SAGA DES WINX »

Le créateur de l’intrigue, Brian Young, s’est chargé d’annoncer la mauvaise nouvelle aux fans de la série, qui attendaient la confirmation d’une troisième saison. Désormais, ils doivent se contenter des 13 chapitres disponibles sur Netflix, répartis sur ses deux premières saisons.

L’annonce a été faite via une publication Instagram, dans laquelle il regrette une telle décision, bien qu’il la considère également comme une bonne nouvelle. Aussi, il a profité de l’occasion pour remercier et dire au revoir au public qui a accompagné son travail pendant tout ce temps et a terminé en souhaitant qu’ils puissent se revoir très bientôt.

« Ce n’est pas une nouvelle amusante à partager, mais Netflix a décidé de ne pas poursuivre la saison 3 de ‘Destiny : The Winx Saga’. C’est particulièrement difficile parce que je sais combien d’entre vous ont adoré cette saison. C’est un côté déchirant, mais néanmoins une doublure argentée. Je suis très fier de ceux qui ont travaillé sur la série et très heureux que nous ayons pu raconter les histoires que nous avons faites. Notre distribution et notre équipe ont travaillé très dur pour créer ce monde et ces personnages. Je suis reconnaissant pour chacun d’entre eux, et pour vous tous d’avoir regardé. Ça a été quatre années incroyables. J’espère que nous nous reverrons à l’avenir »a écrit.

POURQUOI NETFLIX A-T-IL ANNULÉ LA SÉRIE « DESTINATION : LA SAGA DES WINX » ?

À l’heure actuelle, les raisons précises pour lesquelles le conseil d’administration de Netflix a choisi de ne pas continuer avec une troisième saison de « Destiny : The Winx Saga »mais vous pouvez esquisser quelques hypothèses à son sujet et ainsi comprendre un peu ce qui a pu se passer à l’intérieur.

La première chose qui pourrait nous venir à l’esprit est que la série n’a pas eu beaucoup d’audience, mais ce n’était pas le cas, puisque ses deux saisons ont été relativement réussies au moment de sa première. Et c’est que, pendant plusieurs semaines, ses chapitres sont restés en tête des plus vus.

Cependant, pour décider de prolonger une série, il ne suffit pas d’analyser le nombre de personnes qui ont vu ses précédents épisodes. C’est pourquoi on pourrait supposer que l’une des raisons pour lesquelles il n’y aura plus de troisième saison de « Destiny : The Winx Saga » aurait pu être le coût de production.

Il est très probable que Netflix ait voulu économiser cet argent pour investir dans une nouvelle production ou une plus grande. Bien sûr, nous ne pouvons pas le tenir pour acquis et nous devrions attendre que quelqu’un donne les raisons officielles de cette élection.