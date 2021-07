Pourquoi ne pouvons-nous pas acheter Forza Motorsport 7 à partir de septembre ?

L’expiration des licences apporte ce moment redouté où nous ne pourrons pas acheter Forza Motorsport 7, bien qu’il continuera à bénéficier d’un support.

En un mois et demi déjà Forza Motorsport 7 ne peut pas être acheté puisqu’il atteint la « fin de sa vie » ou la « fin de vie » comme ils l’ont décrit. C’est à quel point les développeurs de jeux ont été clairs et concis aujourd’hui sur leur blog. Et est-ce que le poids des licences dans ce type de jeu est quelque chose qui cause généralement … des problèmes.

Mais commençons par le commencement : que signifie la « fin de vie » pour le jeu et que se passera-t-il après ? 15 septembre? Eh bien, simplement et simplement que vous ne pouvez en aucun cas acheter le titre. Il ne sera plus sur Xbox Games Pass et ne sera pas non plus accessible via XCloud. Son DLC ne pourra pas non plus être acheté et il n’y aura donc pas de nouveau contenu payant pour le jeu.

Le 15 septembre 2021, # ForzaMotorsport7 atteindra le statut de fin de vie. Cela signifie que le jeu et son DLC ne seront plus disponibles à l’achat. Pour plus d’informations, consultez notre dernier article de blog : https://t.co/thEYOw0lLQ pic.twitter.com/NF5T8UjihO -Forza Motorsport (@ForzaMotorsport) 29 juillet 2021

Cela dit, la chose n’est pas aussi mauvaise qu’il n’y paraît. Si vous avez déjà acheté le jeu, vous pouvez continuer à en profiter sans aucun problème. De plus, si vous l’aviez sur Xbox Games Pass et que vous avez acheté des DLC avant l’annonce d’aujourd’hui, vous recevrez un code avec une copie du jeu à utiliser sur votre XBox. Pour la visage.

Les serveurs ne seront pas non plus fermés et vous ne pourrez plus arrêter de jouer aux différents modes de jeu. Vous ne pourrez pas acheter Forza Motorsport 7, mais le jeu est toujours pris en charge. Il y aura des correctifs pour d’éventuels bugs et la ligne continuera d’être prête à graver des roues. Allez, ils ne ferment pas le jeu.

Un problème de licence

On peut se demander pourquoi cette décision a été prise. Eh bien, vous n’avez pas besoin de trop creuser. Ils l’expliquent eux-mêmes sur le blog et dans différents fils de discussion sur les réseaux sociaux. La fin du cycle de vie de Forza Motorsport 7 est due aux licences.

Contrairement à d’autres jeux qui ont un « contenu propre » comme HALO, où les personnages, les mélodies et les scénarios sont créés à partir de zéro pour le titre, les jeux de sport doivent emprunter des chemins différents. Si nous voulons y voir le plus grand réalisme, nous devons utiliser ce qui existe déjà et cela implique de demander l’utilisation de ces marques, designs, musiques et paramètres via des licences.

Malheureusement, à chaque fois, nous voyons comment ces licences ont des périodes de validité plus courtes et doivent être renouvelées de temps en temps. Dans un FIFA par exemple, l’entreprise négocie pratiquement chaque année le renouvellement de l’usage des boucliers, des noms et de l’image des joueurs et des stades. Mais dans le cas d’un jeu qui n’est pas annuel comme le Forza, les choses changent. Il n’y a plus autant de revenus continus et il arrive un moment où le renouvellement des licences prend un autre objectif.

On peut l’aimer plus ou moins, mais il faut y compter puisque c’est à l’ordre du jour. Donc, si vous voulez profiter du jeu, vous devrez acheter Forza Motorsport 7 avant le 15 septembre ou attendre le nouveau Forza Motorsport. La décision vous appartient, coupable.