Pourquoi Namor de Black Panther 2 n’aura pas de film solo

Pour l’instant, il ne semble pas qu’un film solo de Namor soit prévu pour l’avenir. Namor a été introduit en Panthère noire : Wakanda pour toujours et peut être le premier mutant de la chronologie principale de Marvel Cinematic Universe. L’intrigue du film est centrée sur les conséquences de la mort du roi T’Challa, qui a laissé la reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et la Dora Milaje s’efforcer de protéger leur pays des puissances mondiales intervenantes. Le sous-marinier mutant est présenté comme l’antagoniste du film. Malheureusement, des problèmes juridiques ont empêché Namor de faire un film solo.





Lorsque vous êtes producteur d’un film aussi réussi que Black Panther, il est compréhensible qu’on vous demande ce qui va suivre. Ainsi, lorsque Nate Moore a récemment été interrogé sur la possibilité d’un film solo de Namor dans le cadre du MCU, il a été ouvert et honnête sur les problèmes juridiques qui se dressent actuellement sur son chemin.

Dans une interview avec TheWrap, Moore a déclaré: « Honnêtement, cela nous affecte davantage, et pas trop parler hors de l’école, mais dans la façon dont nous commercialisons le film que dans la façon dont nous l’utilisons dans le film. »

Moore a ajouté: « Il n’y avait pas vraiment de choses que nous ne pouvions pas faire du point de vue du personnage pour lui, ce qui est bien car nous nous sommes clairement inspirés du matériel source, mais nous avons également apporté de gros changements pour vraiment l’ancrer. dans ce monde dans une vérité sur laquelle l’édition n’a jamais vraiment atterri, je dirais, de manière considérable. »





Personnages qui partagent le destin de Namor

Marvel a fait face à la faillite dans les années 1990, elle a donc adopté une politique de vente des droits des personnages Marvel à d’autres studios. Cet accord est toujours en vigueur, donc Marvel ne peut pas faire de film Namor sans la bénédiction d’Universal. Cela explique également pourquoi le MCU n’a pas de films Hulk autres que The Incredible Hulk. L’exemple le plus connu est que Sony détient toujours les droits sur Spider-Man et divers personnages liés à Spider-Man, dont Venom.

L’essentiel est que les problèmes juridiques entourant Namor sont tout simplement trop complexes pour que Marvel Studios puisse y naviguer maintenant. Il y a trop de cuisiniers dans la cuisine, pour ainsi dire, et il faudrait beaucoup de travail pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. Cela dit, il n’est pas impossible de voir un film solo de Namor sur toute la ligne. Si les problèmes juridiques peuvent être résolus et si Marvel Studios a l’impression que c’est une histoire qui vaut la peine d’être racontée, alors nous pourrions voir Namor sur grand écran à un moment donné.