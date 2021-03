Pourquoi ‘My Octopus Teacher’ a laissé les gens en vouloir plus

«My Octopus Teacher» est un documentaire Netflix Original 2020 qui a fait pleurer et impressionner les gens à sa sortie. Maintenant, il a été nominé aux Oscars du meilleur long métrage documentaire.

Le film documente le voyage d’un an du cinéaste Craig Foster et la relation qu’il a nouée avec une pieuvre dans sa maison océanique au large des côtes de l’Afrique du Sud.

La relation entre les deux qui a fait une histoire si unique qui a laissé les gens fascinés. Méfiez-vous des spoilers ci-dessous.

Comment la relation a commencé

Foster a acquis un nouveau sentiment d’espoir et de but suite à la relation qu’il a établie avec une pieuvre. Il a rendu visite à l’animal tous les jours pendant près d’un an dans la grande forêt de la mer africaine au large des côtes de l’Afrique du Sud.

«Beaucoup de gens disent qu’une pieuvre est comme un extraterrestre. Mais ce qui est étrange, c’est qu’en vous rapprochant d’eux, vous réalisez que vous êtes très similaire à bien des égards », a déclaré Foster.

«Vous entrez dans ce monde complètement différent, une sensation incroyable, et vous vous sentez au bord de quelque chose d’extraordinaire.

Il a fait de la plongée libre à des températures aussi froides que 46 degrés Fahrenheit sans combinaison. Après ses premières rencontres avec la pieuvre, appelée uniquement «elle», il a dit qu’il avait eu l’idée «folle» de lui rendre visite tous les jours et de voir comment leur confiance se bâtirait. Il ne l’a pas nommée parce qu’elle «n’était pas un animal de compagnie et je respecte sa sauvagerie».

Le voyage comprenait des moments déchirants tels que lorsque la pieuvre a contacté Foster pour la première fois. Cela comprenait des moments tendus où la pieuvre a fait face à la menace des requins pyjama à plusieurs reprises.

Plus particulièrement, cela s’est terminé avec la pieuvre qui a donné naissance à des milliers de bébés et est devenue faible avant d’être emportée dans la bouche d’un requin pyjama.

Foster a créé une relation avec un animal marin qui a été remplie de grands moments et de respect. Foster s’est assuré de ne pas «gâcher» la nature et de la laisser suivre son cours. Il voulait simplement comprendre la créature, mais il a aussi fini par apprendre sur lui-même.

L’histoire derrière l’objectif

La réalisatrice et monteuse, Pippa Ehrlich, est l’esprit créatif derrière le film avec Foster en tant que star et fondateur. Ehrlich est membre du Sea Change Project, une organisation à but non lucratif «vouée à connecter les êtres humains à la nature et à protéger la grande forêt maritime africaine». À la surprise de beaucoup, c’était son premier long métrage.

«Ce que j’ai aimé dans cette histoire, c’est qu’il y avait une histoire de positivité et d’espoir qui impliquait les êtres humains et le monde naturel en un seul endroit», a déclaré Ehrlich AUJOURD’HUI. «C’était l’occasion d’élargir la perception des gens sur ce que peut être la relation entre nous et la nature.»

C’était un match fait au paradis car elle avait déjà une passion profonde pour la forêt de varech que la pieuvre habitait avant que Foster ne l’aborde avec son histoire. Elle aussi a plongé sans combinaison dans les eaux froides car elle voulait raconter l’histoire à travers les yeux de Foster.

Bien que le film ne dure que 85 minutes, le tournage et le montage d’Ehrlich ont duré trois ans, Foster y ayant travaillé environ 7 ans auparavant.

«Parfois, nous travaillions 18 heures par jour», dit-elle. «Souvent, nous montions pendant six heures, allions tourner pendant trois heures, puis revenions et éditions d’autres parce que nous étions tellement excités par ce que nous avions obtenu pendant que nous étions dans l’eau.»

Ehrlich a été surpris mais ravi de la réception du film à travers le monde. «J’ai lu des milliers de messages», dit-elle. De lettres venant de l’Inde, Ehrlich espère que le film rappelle aux téléspectateurs l’importance que la nature a dans notre vie de tous les jours.

L’héritage laissé pour compte

Le film touche les gens et résonne avec eux de différentes manières. On pourrait réfléchir à une relation personnelle dans leur vie, ou avoir un respect plus profond pour l’océan, ou devenir plus conscient de la richesse de la vie marine.

Pour Foster, il a appris la fragilité de la vie et de la nature. Le plus grand impact pour lui a été le lien plus profond qu’il a développé avec son fils qui est un aspirant plongeur qui étudie et la vie marine. On peut le voir vers la fin du documentaire partageant la passion de son père pour l’océan.

De nombreux téléspectateurs ont estimé qu’il devrait y avoir une suite au film qui suit le fils de Foster et les bébés poulpes laissés derrière, comme indiqué à la fin du film. Un utilisateur de Twitter a écrit: «Pas question! Ceci est parfaitement mis en place pour un futur film. J’attendrai patiemment les prochaines années jusqu’à la prochaine! »

Bien qu’une suite ne se produise peut-être jamais, le film sera célébré pendant au moins quelques mois aux Oscars, qui se déroulent le 25 avril à 20 h HNE sur ABC.

Nous serons tous enracinés pour le film qui a apporté des larmes et des sourires sur nos visages, car nous gardons à l’esprit qu’un lien et une relation peuvent être trouvés n’importe où si on les cherche suffisamment. Peut-être même derrière un rocher au large des côtes sud-africaines.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.