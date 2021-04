Pourquoi Morgan Wallen a été nominé pour 6 Billboard Awards après N-Word Rant

Morgan Wallen ne sera pas invité aux Billboard Music Awards, malgré avoir reçu 6 nominations.

La diatribe à n mots de Wallen lui a interdit d’apparaître à l’émission même si son succès dans les charts le rend toujours éligible pour recevoir un prix.

La star de la musique country a révélé plus tôt ce mois-ci qu’il avait «vraiment travaillé sur moi-même» et qu’il était «fier du travail que j’ai accompli», alors qu’il s’efforce de faire avancer son parcours antiraciste.

Cependant, devant le tribunal de l’opinion publique, il faudra peut-être plus de temps à Wallen pour remettre sa carrière musicale sur les rails, car il continue à faire face à des ramifications pour ses actions.

Qu’a fait Morgan Wallen pour être banni des Billboard Awards?

Wallen vole sous le radar depuis les images diffusées en février qui l’ont capturé en train de dire le n-mot dans une conversation ivre avec des amis.

Depuis lors, il a été écarté de presque toutes les stations de musique country du pays. Il ne pouvait pas non plus être éligible pour recevoir des nominations aux Academy of Country Music Awards.

Mais un ensemble de règles différent s’applique aux Billboard Awards, ce qui rend Wallen éligible aux nominations même s’il ne peut pas réellement collecter les récompenses qu’il pourrait recevoir.

Dick Clarke Productions, qui produit les Billboard Music Awards ainsi que les ACM Awards, a déclaré dans un communiqué: «Sa récente conduite ne correspond pas à nos valeurs fondamentales, nous ne l’inclurons à aucun titre (exécution, présentation, acceptant). »

Wallen a été suspendu de son label de musique après la vidéo. Il avait également fait face à une controverse en octobre de l’année dernière sur des images de lui violant les directives de distanciation sociale en Alabama. Cela a abouti à son abandon d’une prochaine performance «Saturday Night Live».

Pourquoi Morgan Wallen est-il nominé pour un Billboard après avoir utilisé le mot n?

Dick Clarke Productions a précisé que, bien qu’ils désapprouvent le comportement de Wallen, les nominations aux prix prédéterminés ne permettent pas l’expulsion pour des raisons morales.

Les Billboard Music Awards sont souvent considérés comme les plus équitables des concours en raison de leur approche des nominations basée sur les données.

Leur déclaration expliquait l’inclusion de Wallen lorsqu’ils ont déclaré que les résultats «sont déterminés par la performance sur les tableaux d’affichage, et ne sont pas choisis par un comité de vote ou une organisation de membres».

En d’autres termes, nous avons tous acheté et diffusé librement la musique de Wallen jusqu’à sa tirade raciste, alors c’est vraiment de notre faute s’il est nominé!

Cependant, sa nomination indique également un côté plus sombre des nominations basées sur les données de Billboard. Les ventes de musique de Wallen ont grimpé de 1220% après avoir été surpris en train d’utiliser l’insulte, probablement grâce à des personnes qui veulent soutenir des actions racistes.

Bien que l’approche démocratique de Billboard en ce qui concerne les nominations aux prix ait pu se retourner légèrement sur cette question particulière, l’émission de prix égalitaire a prouvé ses mérites dans d’autres catégories.

The Weeknd, qui a mené la charge de boycotter les Grammy Awards après avoir été snobé, a reçu 16 nominations au Billboard.

Il fait partie d’une cohorte de plusieurs artistes noirs qui ont critiqué l’approche biaisée du vote des Grammys. Ses nominations au Billboard témoignent du fait que la popularité et le succès commercial ont peu d’incidence sur les résultats aux Grammy, pour le meilleur ou pour le pire.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.