Pourquoi Morbius est le parfait film post-Covid selon Jared Leto

Après une année 2020 très longue et difficile, cette année devrait être bien meilleure pour les cinémas. Les studios espèrent voir le public retourner au cinéma pour regarder ses films préférés sur grand écran. Dans une interview avec Deadline, Jared Leto a révélé qu’il pensait que son prochain film solo de Marvel, Morbius, serait le parfait film événementiel à gros budget que les fans peuvent apprécier dans les cinémas.

«Je pense que ce sera un peu comme le film parfait, espérons-le à la fin de COVID, Post-COVID, film pour que les gens puissent en profiter, ‘Allons simplement au théâtre, amusons-nous et apprécions un grand film hollywoodien. Parlez à propos d’un film amusant. J’ai adoré. Vous passez du statut de cette personne frêle dont la fin de vie à celui d’une personne incroyablement dynamique et en bonne santé. Et puis, bien sûr, les choses commencent à changer, et il y a un prix à payer pour être payé. C’est donc très amusant et il y avait comme ces trois étapes avec lesquelles nous allons jouer, alors j’ai pu résumer une partie de ce que j’aime faire dans l’un de ces énormes personnages de Marvel dans ce film Marvel-Sony qui n’a jamais été à l’écran. Il est difficile d’en trouver un qui n’a jamais été à l’écran. »