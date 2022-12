Pourquoi Michelle Obama n’a pas pu supporter Barack pendant 10 ans de leur mariage

Le « couple de pouvoir » le plus tristement célèbre d’Amérique – Michelle et Barack Obama.

Auriez-vous deviné que même l’ancien président et la première dame ont fait face à leurs propres épreuves et tribulations au sein de leur relation – même celles qui persistent pendant une décennie entière ?

C’est Michelle qui a remis les pendules à l’heure. Oui, même les relations les plus idolâtrées traversent des moments de difficultés et de luttes. Oui, le mariage n’est pas toujours synonyme de soleil et de sourires – cela demande du travail.

Et même parfois, selon Michelle, vous pourriez mépriser votre mari.

Michelle Obama révèle dans une interview qu’elle « ne pouvait pas supporter » Barack pendant plus d’une décennie dans leur mariage.

Michelle n’a jamais hésité à parler publiquement de son mariage.

Même avant cette interview, elle a prononcé un discours liminaire au festival Essence 2019, où elle a été choisie pour donner un aperçu d’un mariage sain et rempli d’amour.

Au cours de ce discours, elle a fait irruption dans la salle avec des applaudissements en disant : « Épouse quelqu’un qui est ton égal. Épouse quelqu’un et sois avec quelqu’un qui veut que tu gagnes autant que tu veux qu’il gagne.

C’est cette incroyable perspicacité qui nous a convaincus, ainsi que le monde, que les Obama ont un « mariage parfait » – mais est-ce la vérité ? À quoi ressemble une relation « parfaite » ?

Dans cette récente interview avec REVOLT TV de sa tournée pour son dernier livre, La lumière que nous portons : surmonter en des temps incertainsMichelle a dévoilé la vérité sur son mariage avec leur « panel de stars ».

« Il y a eu dix ans où je n’ai pas pu supporter mon mari — DIX années entières. Et devinez quand c’est arrivé ? Quand ces enfants étaient petits.

« Vous pouvez être tous formidables individuellement lorsque vous venez de vous marier », a-t-elle déclaré au panel. « Vous avez votre vie et il a la sienne, puis vous vous réunissez. »

Elle parle de la félicité des choix au niveau de la surface – choisir quelle télévision regarder et pouvoir voyager n’importe où et n’importe quand. Les choses changent, cependant, lorsque les enfants sont ajoutés à l’équation.

« Mais à la minute où nous avons eu des enfants, c’était comme – ‘où vas-tu et jusqu’où vas-tu?’, et vous commencez à mesurer comme ‘combien de couches as-tu changé?’, et ‘oh, tu joues au golf?’. C’est à ce moment-là que tout commence à mesurer », dit-elle à propos du changement qu’ils ont vécu après avoir eu des enfants.

Les choses deviennent désordonnées et compliquées lorsque vous ajoutez des enfants dans un mariage.

Les enfants peuvent « terroriser » un mariage – Michelle Obama parle de surmonter les défis de la parentalité dans un partenariat.

« Vous avez ce projet », dit-elle à propos de ses enfants au début du mariage, « et laissez-moi vous dire que les petits enfants sont des terroristes. »

«Ils ont des revendications. Ils ne parlent pas. Ce sont de piètres communicants. Ils pleurent tout le temps. Ils sont irrationnels. Ils sont dans le besoin », dit Michelle à propos de ses enfants, « Mais, vous les aimez plus que tout. »

L’amour inconditionnel entre les parents et leurs enfants est ce qui rend la navigation dans un mariage si difficile. Michelle dit : « Vous ne pouvez pas les blâmer. Regardez, ils sont mignons. Alors vous retournez ce fer l’un contre l’autre.

Ainsi, pendant ces 10 années de lutte, dit-elle, « alors que nous essayons de construire nos carrières tout en nous souciant de l’école et de qui fait quoi… je me disais, ‘pouah… ce n’est même pas’. »

Ses mots font taire tout le groupe – « Mais, devinez quoi, le mariage n’est même pas. »

Le mariage demande du travail, Michelle Obama fait écho – « La plupart des gens abandonnent généralement après seulement cinq mauvaises années. »

« Dix ans », dit-elle à propos de ces luttes avec Barack. « Mais nous sommes mariés depuis 30 ans. Je prendrais 10 mauvaises années sur 30 ans. C’est juste la façon dont vous le voyez. »

Elle continue de parler avec le panel de la difficulté de ce nouveau «projet» – gérer les enfants, une relation et vous-même en même temps.

«Les gens abandonnent… cinq ans, je ne peux pas le supporter», dit-elle à propos des premières années chaotiques du mariage.

« Comment savez-vous? » un panéliste dit à propos de la confusion des nouveaux couples essayant de comprendre s’ils ont fait une erreur ou non, sont-ils vraiment faits l’un pour l’autre ?

« Vous devez connaître votre personne », répond simplement Michelle. « L’aimes-tu? »

« Vous pourriez être en colère contre lui, mais le regardez-vous toujours et dites-vous: » Je ne suis pas content de toi, mais je te respecte. Je ne suis pas d’accord avec toi, mais tu es toujours une personne intelligente et gentille. Je veux dire, les sentiments vont changer avec le temps.

Trop de gens « abandonnent » rapidement lorsque ces sentiments initiaux de la lune de miel s’estompent, dit Michelle, mais maintenant vous êtes « dans le travail », et c’est ce qui construit une relation et un mariage formidables.

Histoires liées de YourTango :

Le mariage n’est pas toujours 50/50 – Michelle Obama se souvient avoir sacrifié pour le succès et le bonheur de son mari Barack.

Les mêmes conseils que Michelle a donnés au panel de REVOLT qu’elle a partagés dans un précédent podcast NPR de novembre :

« Le mariage n’est jamais 50/50. Si je regarde mon mariage, il n’y a jamais eu de 50/50. Quelqu’un cédait toujours plus. Quelqu’un avait toujours besoin d’un genre de chose différent.

« Il y a eu des moments où j’avais l’impression d’être à 70% et lui à 30%. J’ai dû faire des compromis, comme lui. J’ai dû retirer mon pied de la pédale d’accélérateur de ma carrière.

«Ce sont les compromis naturels qui sont nécessaires», dit-elle. « Et je me sens mal quand je vois des jeunes abandonner leur relation parce qu’il y a des périodes difficiles – des périodes d’inconfort. »

« Vous devez être prêt à avoir des périodes d’inconfort », prêche à nouveau Michelle – même si cela signifie pendant une décennie, surtout si vous aimez vraiment la personne.

Zayda Slabbekoorn est une rédactrice de nouvelles et de divertissement qui se concentre sur l’analyse de la culture pop et les histoires d’intérêt humain. Retrouvez-les sur Instagram ou TikTok.