Pourquoi Meryl Streep n’est-elle pas revenue pour la suite de Mamma Mia !

Bien que le film »Mama Mia! » a été un énorme succès en grande partie grâce à la performance de Meryl Streep Comme Donna Sheridan, la mère au passé trouble, l’actrice a décidé de ne pas participer pleinement à la suite »Mamma Mia ! Here We Go Again », avec de nombreux fans manquant son personnage emblématique.

Bien que les fans aient rêvé d’une suite de « Mamma Mia! », Streep et les autres membres de la distribution originale n’étaient pas intéressés. Le directeur Ol Parker il a dit: » Il y avait toujours un énorme désir d’une suite. Le studio n’aurait pas pu en vouloir plus, compte tenu de l’argent que rapportait l’original. Mais toutes les histoires n’ont pas besoin d’un autre chapitre. Ils n’ont donc pas pu trouver une version appropriée qui ait vraiment un sens dramatique. »

Au final, l’écrivain Richard Curtis a eu l’idée d’une suite à » Mamma Mia! » de sa fille, faisant mourir Donna entre la fin du premier film et le début du second, afin de raconter davantage l’histoire du personnage à travers des souvenirs et des flashbacks.

Bien que Donna ait fait plusieurs apparitions dans »Mamma Mia 2 », le personnage était joué par Lily James, basé sur une version plus jeune du personnage. Au final, Streep a été intrigué par le concept de la suite, et a laissé les producteurs faire le film, acceptant de faire une petite série d’apparitions.

« Je pense qu’il avait l’impression d’aimer l’idée de laisser ça aux plus jeunes, et il voulait être impliqué, mais il n’allait pas assumer un si grand rôle », a déclaré le créateur de la franchise, Judy Cramer. « Je pense donc que cela a aidé à explorer le poids émotionnel de ce que le réalisateur Ol Parker a écrit dans le fait que c’est une histoire de vie, de mariage, de perte et d’amour. »

Une fois le retour de Streep confirmé, le reste de la distribution originale a rejoint le projet. Pour beaucoup, Streep était le visage de » Mamma Mia! », mais développer une suite qui rendrait justice à la première histoire et attirerait son avance originale a pris une décennie aux créateurs, entraînant des complications.